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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578942272.html
США обвинили Россию в саботаже создания вакцины от COVID-19
Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина обвинил Россию, Китай и Иран в том, что они пытаются помешать Америке получить... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T02:12
2020-10-09T09:05
распространение нового коронавируса
россия
китай
иран
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости.</strong> Директор Национального центра контрразведки и безопасности <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Уильям Эванина обвинил <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россию</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> в том, что они пытаются помешать Америке получить вакцину от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>.При этом Эванина усомнился в том, что России удастся вывести на мировой рынок свою вакцину от COVID-19, и заявил, что Москва, Пекин и Тегеран пытаются похитить любую вакцину, которую могут создать США.На чем основаны такие выводы, глава контрразведки не уточнил.В Соединенных Штатах проходят клинические испытания нескольких препаратов для профилактики коронавируса, разработанных компаниями Moderna, Pfizer и AstraZeneca. Ранее <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> говорил, что вакцина может быть готова ко дню президентских выборов — 3 ноября. В среду он признал, что это невозможно по вине "политики". Глава Food and Drug Administration (FDA, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) Стивен Хан заявил в интервью изданию Financial Times, что готов одобрить вакцину от коронавируса до завершения третьей фазы клинических испытаний, если выгода будет превышать возможные риски.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". К третьей фазе исследований, в октябре, подходит еще один препарат центра "Вектор". Также на клинических исследованиях находится вакцина института Чумакова.Прививки от коронавируса сделали уже многие российские политики, в том числе министр обороны <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>, мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>, глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> и курирующая социальную сферу вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Чур я первый скажу про танцора!
666
В смысле "мешают получить"? Не продают?🤣
616
210
россия
китай
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, китай, иран, сша, в мире

США обвинили Россию в саботаже создания вакцины от COVID-19

02:12 09.10.2020 (обновлено: 09:05 09.10.2020)
 
© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© AP Photo / John Minchillo
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ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина обвинил Россию, Китай и Иран в том, что они пытаются помешать Америке получить вакцину от коронавируса.

"Я бы сказал, что три игрока — Китай, Россия и Иран — пытаются помешать нам получить вакцину", — сказал он в интервью телекомпании Hearst.

При этом Эванина усомнился в том, что России удастся вывести на мировой рынок свою вакцину от COVID-19, и заявил, что Москва, Пекин и Тегеран пытаются похитить любую вакцину, которую могут создать США.
На чем основаны такие выводы, глава контрразведки не уточнил.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
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Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
В Соединенных Штатах проходят клинические испытания нескольких препаратов для профилактики коронавируса, разработанных компаниями Moderna, Pfizer и AstraZeneca. Ранее Дональд Трамп говорил, что вакцина может быть готова ко дню президентских выборов — 3 ноября. В среду он признал, что это невозможно по вине "политики". Глава Food and Drug Administration (FDA, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) Стивен Хан заявил в интервью изданию Financial Times, что готов одобрить вакцину от коронавируса до завершения третьей фазы клинических испытаний, если выгода будет превышать возможные риски.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". К третьей фазе исследований, в октябре, подходит еще один препарат центра "Вектор". Также на клинических исследованиях находится вакцина института Чумакова.
Прививки от коронавируса сделали уже многие российские политики, в том числе министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Роспотребнадзора Анна Попова и курирующая социальную сферу вице-премьер Татьяна Голикова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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