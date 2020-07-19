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Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T15:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
доминик рааб
дмитрий песков
великобритания
лондон
сша
в мире
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Россия единственная страна, которая скоро предложит вакцину миру. Вот их и корежит )) Их эмоциональные фантазии лишь вызывают улыбку )
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Плохому танцору всегда своё "кое-что" мешает. Ну, отрезал бы, за счёт британского МИДа. Чего Россию-то обвинять :)
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великобритания
лондон
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, доминик рааб, дмитрий песков, великобритания, лондон, сша, в мире

Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины

15:08 19.07.2020 (обновлено: 15:22 19.07.2020)
13556
© AP Photo / Matt DunhamДоминик Рааб
Доминик Рааб
© AP Photo / Matt Dunham
Доминик Рааб. Архивное фото
ЛОНДОН, 19 июл – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News.
"Мы совершенно уверены в том, что российские разведывательные ведомства были вовлечены в кибератаки на разработки (вакцины) и организации в этой стране и за рубежом с целью или подрывной работы, или извлечения выгоды от ведущейся исследовательской деятельности", - сказал министр, добавив, что это является частью систематического подхода со стороны России к киберсфере.
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17 июля, 14:07
Кибератак на центры разработки вакцины от COVID в Германии не выявлено
"Я считаю, что это возмутительно и достойно порицания, что правительство России вовлечено в эту деятельность", - подчеркнул Рааб.
Также министр иностранных дел заявил, что Британия совместно с союзниками будет добиваться привлечения России к ответственности.
В четверг Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил, что работает с США и Канадой над выявлением хакерских атак, затрагивающих фармацевтические компании и ученых, в нескольких странах. По мнению центра, связанные с РФ хакеры пытались похитить в трех странах данные о разработке вакцины от COVID-19.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения, заявив, что Россия не имеет к этой ситуации никакого отношения. В посольстве РФ в Лондоне считают, что заявления главы МИД Великобритании Доминика Рааба о киберугрозах со стороны РФ - это "пропагандистский шаг".
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610372301922
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Доминик РаабДмитрий ПесковВеликобританияЛондонСШАВ мире
Популярные комментарии
Россия единственная страна, которая скоро предложит вакцину миру. Вот их и корежит )) Их эмоциональные фантазии лишь вызывают улыбку )
19 июля, 15:33
ААртур
102334003
Плохому танцору всегда своё "кое-что" мешает. Ну, отрезал бы, за счёт британского МИДа. Чего Россию-то обвинять :)
19 июля, 15:59
aalnoor1953
4630003
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