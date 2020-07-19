Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины

"Мы совершенно уверены в том, что российские разведывательные ведомства были вовлечены в кибератаки на разработки (вакцины) и организации в этой стране и за рубежом с целью или подрывной работы, или извлечения выгоды от ведущейся исследовательской деятельности", - сказал министр, добавив, что это является частью систематического подхода со стороны России к киберсфере.