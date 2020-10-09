https://ria.ru/20201009/vaktsina-1578998233.html

В "Векторе" назвали дату регистрации вакцины от коронавируса

Вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную центром "Вектор", планируют зарегистрировать на следующей неделе, заявил глава центра Ринат Максютов. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T12:35

2020-10-09T12:35

2020-10-09T13:24

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости</strong>. Вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную центром "Вектор", планируют зарегистрировать на следующей неделе, заявил глава центра <a href="http://ria.ru/person_rinat-maksyutov/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Максютов</a>.Первым препарат введут участникам пострегистрационных клинических испытаний."Также будет проведено отдельное пострегистрационное клиническое исследование, в котором примут участие 150 добровольцев старше 60 лет", — отметил Максютов."ЭпиВакКорона" станет второй зарегистрированной вакциной от COVID-19, первой была "Спутник V", созданная НИЦЭМ имени Гамалеи. Кроме того, клинические тесты проходит препарат, разработанный институтом Чумакова.Россия остается на четвертой строчке по числу инфицированных. За последние сутки в стране выявили рекордное количество новых случаев — 12 126. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Егор Панкратов Ждём! 125

Алексей Смирнов Народ давно вакцинируют, только тот который работает и в первой группе риска - а не посты клепает на рио. 25 раз написали - в первую очередь все сотрудники медицинских организаций; —работники образовательных учреждений; —полицейские; —служащие общественного транспорта; —работники сферы торговли; —органы социальной защиты населения; —сотрудники предприятий общественного питания и других организаций, работа которых предполагает непосредственный контакт с большим числом людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и так далее); —школьники, а также студенты колледжей и вузов; и призывники 76

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", общество