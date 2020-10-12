https://ria.ru/20201012/rakhmon-1579359412.html

Биография Эмомали Рахмона

Эмомали Рахмон (до 21 марта 2007 года - Эмомали Шарипович Рахмонов) родился 5 октября 1952 года в поселке Дангара Кулябской области Таджикской ССР (ныне... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T10:26

2020-10-12T10:26

2020-10-12T10:26

эмомали рахмон

справки

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Эмомали Рахмон (до 21 марта 2007 года - Эмомали Шарипович Рахмонов) <a href="http://ria.ru/politics/20070413/63582181.html" target="_blank">родился 5 октября 1952 года</a> в поселке Дангара Кулябской области Таджикской ССР (ныне Республика Таджикистан) в крестьянской семье. Трудовую деятельность <a href="http://www.prezident.tj/ru/taxonomy/term/5/140" target="_blank">начал</a> в 1969 году после окончания профессионально-технического училища № 40 города Калининабад (ныне – Сарбанд), в качестве мастера-электрика на маслозаводе в городе Курган-Тюбе.В 1971-1974 годах проходил военную службу на Тихоокеанском флоте. После демобилизации поступил на работу в совхоз имени Ленина Дангаринского района.В 1982 году окончил экономический факультет Таджикского национального университета. В 1976-1987 годах занимал должности секретаря правления и председателя профсоюзного комитета совхоза имени Ленина Дангаринского района. Затем работал в партийных органах.С 1987 по 1992 год являлся директором совхоза имени Ленина Дангаринского района.В 1990 году Эмомали Рахмон был избран народным депутатом Верховного Совета Республики Таджикистан XII созыва.Осенью 1992 года был избран председателем Исполнительного комитета Совета народных депутатов Кулябской области.19 ноября 1992 года на XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан Эмомали Рахмон был избран председателем Верховного Совета Республики Таджикистан.6 ноября 1994 года Эмомали Рахмон всенародным голосованием был избран президентом Республики Таджикистан.6 ноября 1999 года Рахмон был <a href="http://www.dkb.gov.ru/g/pzf.htm" target="_blank">переизбран</a> на пост президента Таджикистана. В июне 2003 года в конституцию республики были <a href="https://ria.ru/20030623/397451.html" target="_blank">внесены изменения</a>, которые разрешили главе государства занимать два семилетних срока подряд. 6 ноября 2006 года Рахмон <a href="http://ria.ru/world/20131105/974656564.html" target="_blank">выиграл</a> президентские выборы, набрав 79,3% голосов избирателей. 6 ноября 2013 года на выборах президента страны Рахмон <a href="https://ria.ru/20160523/1438276177.html" target="_blank">одержал победу</a>, за него проголосовали 84,23% избирателей.В мае 2016 году в конституцию Таджикистана были внесены поправки, согласно которым Эмомали Рахмон может переизбираться на посту президента без ограничений. 11 октября 2020 года Эмомали Рахмон <a href="https://ria.ru/20201012/vybory-1579344587.html" target="_blank">победил</a> на выборах президента Таджикистана, набрав 90,92% голосов избирателей. В соответствии с Конституционным Законом Республики Таджикистан "Об Основателе мира и национального единства – Лидера нации" президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201702270010" target="_blank">признан</a> как Основатель мира и национального единства – Лидер нации, за величайшие и уникальные заслуги перед народом Таджикистана.Эмомали Рахмон удостоен многочисленных званий и наград. Он является Героем Таджикистана (с 1999 года). В разные годы ему были также вручены алмазный орден "Звезда мецената" – высшая награда Международного благотворительного фонда "Меценаты столетия", орден "Национальный герой Афганистана – Ахмадшах Масуд", премия Международного фонда писателей и журналистов Турецкой Республики, Рубиновая звезда "Миротворец", Золотая медаль Народного собрания (парламента) Египета, Золотая медаль почтения Мавлоно Джалолиддина Балхи (Руми) ЮНЕСКО, Золотой орден Возрождение Шелкового Пути, Золотая медаль имени Николая Блохина – высшая награда Академии медицинских наук РФ, орден Трех звезд 1-ой степени Республики Латвия, орден князя Ярослава Мудрого 1-ой степени Украины, Нишони Покистон (Знак Пакистана) – высшая государственная награда Пакистана и ряд других наград и премий. В 2017 году он был удостоен российского ордена Александра Невского.Эмомали Рахмон <a href="http://ria.ru/world/20100714/254745357.html" target="_blank">женат</a>, у него семь дочерей и двое сыновей. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эмомали рахмон, справки