https://ria.ru/20201030/rakhmon-1582216390.html

В Душанбе прошла инаугурация президента Таджикистана

В Душанбе прошла инаугурация президента Таджикистана

Вновь избранный президент Таджикистана Эмомали Рахмон официально вступил в должность, церемония инаугурации состоялась в пятницу. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T09:31

2020-10-30T09:31

2020-10-30T09:31

эмомали рахмон

душанбе

таджикистан

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ДУШАНБЕ, 30 окт – РИА Новости, Лидия Исамова. Вновь избранный президент Таджикистана Эмомали Рахмон официально вступил в должность, церемония инаугурации состоялась в пятницу.Церемония инаугурации началось во Дворце нации, где глава ЦИК Бахтиер Худоерзода вручил Рахмону удостоверение президента, а председатель Конституционного суда республики Абдулхафиз Ашурзода вручил вновь избранному главе государства знак президента, изготовленный из золота и серебра, украшенный рубинами и изумрудами. Рахмону также вручили личный штандарт. Далее церемония продолжилась в городской резиденции правительства Таджикистана "Кохи Сомон", где Рахмон принял присягу на верность на конституции страны."Я в качестве президента клянусь защищать конституцию и законы республики, гарантировать обеспечение прав, свобод, чести и достоинства граждан, защищать территориальную целостность, политическую, экономическую и культурную независимость Таджикистана, преданно служить народу", - сказал Рахмон. "В нынешней ситуации нам необходимо развивать силовые структуры и усилить материально-техническую базу. Наш планы на семь лет позволят нам обеспечить дальнейшее развитие страны на десятилетия вперед. Мы будем тесно работать с политическими партиями в деле дальнейшего развития страны. Служить буду стране только опираясь на свой дорогой народ, и заверяю, что буду вкладывать все свои силы на дальнейшее развитие Таджикистана", - сказал он в своей программной речи после принятия присяги.В церемонии инаугурации приняли участие члены парламента, правительства, представители общественности, главы дипломатического корпуса, аккредитованного в Таджикистане. Затем президент проследовал на главную площадь страны "Дусти", где как Верховный главнокомандующий принял присягу представителей всех родов войск Вооруженных сил Таджикистана, после чего состоялся военный парад, в котором приняли участие более 8 тысяч военнослужащих.Выборы президента страны состоялись в Таджикистане 11 октября, на них победу в пятый раз выиграл действующий глава государства Эмомали Рахмон. Он одержал убедительную победу на четырьмя другими кандидатами, представлявшими Компартию, Соцпартию, Партию экономических реформ и Аграрную партию, получив 90,92% голосов избирателей при явке 85,39%.

https://ria.ru/20201012/rakhmon-1579359412.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эмомали рахмон, душанбе, таджикистан, в мире