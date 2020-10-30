https://ria.ru/20201030/rakhmon-1582216390.html
В Душанбе прошла инаугурация президента Таджикистана
В Душанбе прошла инаугурация президента Таджикистана
Вновь избранный президент Таджикистана Эмомали Рахмон официально вступил в должность, церемония инаугурации состоялась в пятницу. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T09:31
2020-10-30T09:31
2020-10-30T09:31
эмомали рахмон
душанбе
таджикистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579359261_0:0:2910:1637_1400x0_80_0_0_7aa76fb2d17f74c635978064b58d09de.jpg
ДУШАНБЕ, 30 окт – РИА Новости, Лидия Исамова. Вновь избранный президент Таджикистана Эмомали Рахмон официально вступил в должность, церемония инаугурации состоялась в пятницу.Церемония инаугурации началось во Дворце нации, где глава ЦИК Бахтиер Худоерзода вручил Рахмону удостоверение президента, а председатель Конституционного суда республики Абдулхафиз Ашурзода вручил вновь избранному главе государства знак президента, изготовленный из золота и серебра, украшенный рубинами и изумрудами. Рахмону также вручили личный штандарт. Далее церемония продолжилась в городской резиденции правительства Таджикистана "Кохи Сомон", где Рахмон принял присягу на верность на конституции страны."Я в качестве президента клянусь защищать конституцию и законы республики, гарантировать обеспечение прав, свобод, чести и достоинства граждан, защищать территориальную целостность, политическую, экономическую и культурную независимость Таджикистана, преданно служить народу", - сказал Рахмон. "В нынешней ситуации нам необходимо развивать силовые структуры и усилить материально-техническую базу. Наш планы на семь лет позволят нам обеспечить дальнейшее развитие страны на десятилетия вперед. Мы будем тесно работать с политическими партиями в деле дальнейшего развития страны. Служить буду стране только опираясь на свой дорогой народ, и заверяю, что буду вкладывать все свои силы на дальнейшее развитие Таджикистана", - сказал он в своей программной речи после принятия присяги.В церемонии инаугурации приняли участие члены парламента, правительства, представители общественности, главы дипломатического корпуса, аккредитованного в Таджикистане. Затем президент проследовал на главную площадь страны "Дусти", где как Верховный главнокомандующий принял присягу представителей всех родов войск Вооруженных сил Таджикистана, после чего состоялся военный парад, в котором приняли участие более 8 тысяч военнослужащих.Выборы президента страны состоялись в Таджикистане 11 октября, на них победу в пятый раз выиграл действующий глава государства Эмомали Рахмон. Он одержал убедительную победу на четырьмя другими кандидатами, представлявшими Компартию, Соцпартию, Партию экономических реформ и Аграрную партию, получив 90,92% голосов избирателей при явке 85,39%.
https://ria.ru/20201012/rakhmon-1579359412.html
душанбе
таджикистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579359261_2:0:2482:1860_1400x0_80_0_0_b56647942fcadd78c1e42a8ab7f7953a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эмомали рахмон, душанбе, таджикистан, в мире
ДУШАНБЕ, 30 окт – РИА Новости, Лидия Исамова.
Вновь избранный президент Таджикистана Эмомали Рахмон
официально вступил в должность, церемония инаугурации состоялась в пятницу.
Церемония инаугурации началось во Дворце нации, где глава ЦИК Бахтиер Худоерзода вручил Рахмону удостоверение президента, а председатель Конституционного суда республики Абдулхафиз Ашурзода вручил вновь избранному главе государства знак президента, изготовленный из золота и серебра, украшенный рубинами и изумрудами. Рахмону также вручили личный штандарт. Далее церемония продолжилась в городской резиденции правительства Таджикистана "Кохи Сомон", где Рахмон принял присягу на верность на конституции страны.
"Я в качестве президента клянусь защищать конституцию и законы республики, гарантировать обеспечение прав, свобод, чести и достоинства граждан, защищать территориальную целостность, политическую, экономическую и культурную независимость Таджикистана, преданно служить народу", - сказал Рахмон. "В нынешней ситуации нам необходимо развивать силовые структуры и усилить материально-техническую базу. Наш планы на семь лет позволят нам обеспечить дальнейшее развитие страны на десятилетия вперед. Мы будем тесно работать с политическими партиями в деле дальнейшего развития страны. Служить буду стране только опираясь на свой дорогой народ, и заверяю, что буду вкладывать все свои силы на дальнейшее развитие Таджикистана", - сказал он в своей программной речи после принятия присяги.
В церемонии инаугурации приняли участие члены парламента, правительства, представители общественности, главы дипломатического корпуса, аккредитованного в Таджикистане. Затем президент проследовал на главную площадь страны "Дусти", где как Верховный главнокомандующий принял присягу представителей всех родов войск Вооруженных сил Таджикистана, после чего состоялся военный парад, в котором приняли участие более 8 тысяч военнослужащих.
Выборы президента страны состоялись в Таджикистане 11 октября, на них победу в пятый раз выиграл действующий глава государства Эмомали Рахмон. Он одержал убедительную победу на четырьмя другими кандидатами, представлявшими Компартию, Соцпартию, Партию экономических реформ и Аграрную партию, получив 90,92% голосов избирателей при явке 85,39%.