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Эмомали Рахмон в пятый раз победил на выборах президента Таджикистана
Эмомали Рахмон победил на прошедших в воскресенье выборах главы республики, заявил председатель Центризбиркома Бахтиер Худоерзода. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T08:18
2020-10-12T12:05
обсе
одкб
эмомали рахмон
таджикистан
в мире
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<strong>ДУШАНБЕ, 12 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_EHmomali_Rakhmon/" target="_blank" data-auto="true">Эмомали Рахмон</a> победил на прошедших в воскресенье выборах главы республики, заявил председатель Центризбиркома Бахтиер Худоерзода.За пост президента боролись пять лидеров различных политических сил: действующий президент Рахмон (правящая Народно-демократическая партия), а также парламентарии Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), Рустам Латифзода (Аграрная партия), Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).Для Рахмона, который возглавляет страну с 1992 года (дольше всех на постсоветском пространстве), это пятые выборы. За ходом выборов следили наблюдатели от СНГ, ШОС, <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>, ОБСЕ, <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> и Совфеда. Нарушений зафиксировано не было.
https://ria.ru/20201011/tadzhikistan-1578970865.html
Чтобы получить этот результат, можно было и не устраивать "выборы". Тот же результат будет, удивительным образом, повторятся снова и снова до самой смерти тутанхамона, т.е. рахмона тутанхамоновича.
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этот ееще более скромный всего 91%
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таджикистан
РИА Новости
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обсе, одкб, эмомали рахмон, таджикистан, в мире

Эмомали Рахмон в пятый раз победил на выборах президента Таджикистана

08:18 12.10.2020 (обновлено: 12:05 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ДУШАНБЕ, 12 окт — РИА Новости. Эмомали Рахмон победил на прошедших в воскресенье выборах главы республики, заявил председатель Центризбиркома Бахтиер Худоерзода.

"По предварительным итогам, выборы президента выиграл действующий глава государства Эмомали Рахмон, за которого проголосовали 90,92% избирателей, или 3,837 миллиона человек при явке 85,39%, или 4,221 миллиона избирателей", — сказал он по итогам подсчета 100% бюллетеней.

За пост президента боролись пять лидеров различных политических сил: действующий президент Рахмон (правящая Народно-демократическая партия), а также парламентарии Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), Рустам Латифзода (Аграрная партия), Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).
Для Рахмона, который возглавляет страну с 1992 года (дольше всех на постсоветском пространстве), это пятые выборы. За ходом выборов следили наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, Госдумы и Совфеда. Нарушений зафиксировано не было.
Выборы президента Таджикистана - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 01:00
Процедура выборов президента Таджикистана
 
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ОБСЕОДКБЭмомали РахмонТаджикистанВ мире
 
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