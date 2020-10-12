https://ria.ru/20201012/vybory-1579344587.html

Эмомали Рахмон в пятый раз победил на выборах президента Таджикистана

Эмомали Рахмон победил на прошедших в воскресенье выборах главы республики, заявил председатель Центризбиркома Бахтиер Худоерзода. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T08:18

2020-10-12T08:18

2020-10-12T12:05

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<strong>ДУШАНБЕ, 12 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_EHmomali_Rakhmon/" target="_blank" data-auto="true">Эмомали Рахмон</a> победил на прошедших в воскресенье выборах главы республики, заявил председатель Центризбиркома Бахтиер Худоерзода.За пост президента боролись пять лидеров различных политических сил: действующий президент Рахмон (правящая Народно-демократическая партия), а также парламентарии Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), Рустам Латифзода (Аграрная партия), Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).Для Рахмона, который возглавляет страну с 1992 года (дольше всех на постсоветском пространстве), это пятые выборы. За ходом выборов следили наблюдатели от СНГ, ШОС, <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>, ОБСЕ, <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> и Совфеда. Нарушений зафиксировано не было.

https://ria.ru/20201011/tadzhikistan-1578970865.html

смерш жив Чтобы получить этот результат, можно было и не устраивать "выборы". Тот же результат будет, удивительным образом, повторятся снова и снова до самой смерти тутанхамона, т.е. рахмона тутанхамоновича. 137

mika Antonov этот ееще более скромный всего 91% 99

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, одкб, эмомали рахмон, таджикистан, в мире