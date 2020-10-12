Азербайджан заявил об обстреле Арменией трех районов в Карабахе
В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.
В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.
Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.
Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.
За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.
За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.
Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.
Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.
В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.
В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.
В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.
В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.
Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.
Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.
В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.
В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.
Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.
Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.
Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.
Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.
Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.
Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.
В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.
В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.
В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.
Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.
За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.
Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.
В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.
В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.
Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.
В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.
Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.
Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.
Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.
В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.
Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12:00 по местному времени.
Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12:00 по местному времени.
Между тем обстановка по всей линии соприкосновения остается напряженной.
Между тем обстановка по всей линии соприкосновения остается напряженной.
Под обстрел после попал город Шуши, находящийся в 12 километрах от столицы Карабаха.
Под обстрел после попал город Шуши, находящийся в 12 километрах от столицы Карабаха.
Вслед за сильным взрывом раздалась серия из примерно двух десятков менее громких.
Вслед за сильным взрывом раздалась серия из примерно двух десятков менее громких.
Шуши располагается на возвышенности — вспышки были видны из Степанакерта.
Шуши располагается на возвышенности — вспышки были видны из Степанакерта.
Артобстрелам подвергалась и столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Артобстрелам подвергалась и столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
После объявления о прекращении огня карабахский город Мартуни обстреляли ракетами. Жителям пришлось укрыться в подвалах.
После объявления о прекращении огня карабахский город Мартуни обстреляли ракетами. Жителям пришлось укрыться в подвалах.
Атакам подвергались и азербайджанские города, в частности Гянджа.
Атакам подвергались и азербайджанские города, в частности Гянджа.
Бомбежка застала горожан врасплох: Гянджа находится далеко от Карабаха, обстрелы здесь были редкостью.
Бомбежка застала горожан врасплох: Гянджа находится далеко от Карабаха, обстрелы здесь были редкостью.
Искорежены крыши домов, накренились стены, выбиты стекла.
Искорежены крыши домов, накренились стены, выбиты стекла.
В примыкающем к домам парке повалены и сожжены деревья.
В примыкающем к домам парке повалены и сожжены деревья.
Пострадавший в результате ракетного обстрела в Гяндже.
Пострадавший в результате ракетного обстрела в Гяндже.
В карабахском городе Мартакерте, где не стихает канонада, остались только мужчины.
В карабахском городе Мартакерте, где не стихает канонада, остались только мужчины.
В домах непривычно пусто: женщин и детей отправили туда, где безопасно.
В домах непривычно пусто: женщин и детей отправили туда, где безопасно.
Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем от обстрела.
Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем от обстрела.
Одна из ракет, которыми обстреливали Мартакерт, попала в здание магазина.
Одна из ракет, которыми обстреливали Мартакерт, попала в здание магазина.
Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12:00 по местному времени.
Между тем обстановка по всей линии соприкосновения остается напряженной.
Под обстрел после попал город Шуши, находящийся в 12 километрах от столицы Карабаха.
Вслед за сильным взрывом раздалась серия из примерно двух десятков менее громких.
Шуши располагается на возвышенности — вспышки были видны из Степанакерта.
Артобстрелам подвергалась и столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
После объявления о прекращении огня карабахский город Мартуни обстреляли ракетами. Жителям пришлось укрыться в подвалах.
Атакам подвергались и азербайджанские города, в частности Гянджа.
Бомбежка застала горожан врасплох: Гянджа находится далеко от Карабаха, обстрелы здесь были редкостью.
Искорежены крыши домов, накренились стены, выбиты стекла.
В примыкающем к домам парке повалены и сожжены деревья.
Пострадавший в результате ракетного обстрела в Гяндже.
В карабахском городе Мартакерте, где не стихает канонада, остались только мужчины.
В домах непривычно пусто: женщин и детей отправили туда, где безопасно.
Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем от обстрела.
Одна из ракет, которыми обстреливали Мартакерт, попала в здание магазина.