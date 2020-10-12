https://ria.ru/20201012/karabakh-1579371011.html

Воздушная тревога. Карабах после объявления перемирия

В Нагорном Карабахе действует режим прекращения огня, однако обстрелы продолжаются. Кадры из зоны конфликта — в подборке Ria.ru. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T12:39

2020-10-12T12:39

2020-10-12T13:58

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

гянджа

фото

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В Нагорном Карабахе действует режим прекращения огня, однако обстрелы продолжаются. Кадры из зоны конфликта — в подборке Ria.ru.

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нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

гянджа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, гянджа, фото, фото