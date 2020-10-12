https://ria.ru/20201012/khischenie-1579386064.html

В Петербурге у подозреваемых в краже онкопрепаратов нашли золотые слитки

Около 30 миллионов рублей и ста золотых слитков изъяты при обысках в рамках расследования уголовного дела о хищении лекарств для онкобольных в Петербурге,... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T12:22

2020-10-12T12:22

2020-10-12T12:30

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ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. </strong>Около 30 миллионов рублей и ста золотых слитков изъяты при обысках в рамках расследования уголовного дела о хищении лекарств для онкобольных в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>.Ранее ведомство информировало, что в городе прошла серия обысков в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере". По версии следствия, препараты для лечения онкобольных похищались в медицинских организациях - на сумму около 100 миллионов рублей за 5 лет - и впоследствии перепродавались оптом и в розницу. В полицию для проверки были доставлены более 15 человек, отмечало <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a>.Как отмечает полиция, по подозрению в причастности к хищению онкопрепаратов задержаны 16 человек.

https://ria.ru/20201012/skoraya-1579376403.html

https://ria.ru/20201007/magnitogorsk-1578413333.html

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Задержание подозреваемых в хищении и перепродажи препаратов, предназначавшихся онкобольным Петербург. Полиция вскрыла схему хищения и перепродажи препаратов, предназначавшихся онкобольным. Изъяты 30 млн рублей, лекарства на 100 млн и 100 слитков золота. 2020-10-12T12:22 true PT0M35S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия