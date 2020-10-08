https://ria.ru/20201008/armeniya-1578801297.html

Эрдоган обвинил Армению в желании создать в регионе масштабный конфликт

Армения хочет создать в Южном Закавказье зону масштабного конфликта, заявил в интервью катарской газете президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T12:28

2020-10-08T12:28

2020-10-08T12:28

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

армен саркисян

обсе

нагорно-карабахская республика

реджеп тайип эрдоган

сша

армения

в мире

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<strong>ДОХА, 8 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> хочет создать в Южном Закавказье зону масштабного конфликта, заявил в интервью катарской газете президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Реджеп Тайип Эрдоган</a>."Армения, которая при любой возможности проявляет агрессию и враждебность по отношению к турецкой нации, является самым большим препятствием на пути к миру, стабильности и спокойствию в регионе. Попытка Армении обвинить Турцию в конфликте с помощью различных уловок после ее тяжелого поражения во время последней попытки оккупировать чужие земли, является свидетельством ее отчаяния. Это поведение Армении является доказательством, что она хочет создать в регионе зону масштабного конфликта", - считает Эрдоган.Он отметил, что международное сообщество должно отказаться от двойных стандартов, которые оно применяет на протяжении многих лет по отношению к конфликту в Карабахе.Ранее премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил, что проблему <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a> невозможно решить с помощью насилия. По его словам, Армения готова пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха в случае аналогичной готовности со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>. Президент Армении <a href="http://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan/" target="_blank" data-auto="true">Армен Саркисян</a> считает, что остановить огонь в Карабахе можно только после "выхода из игры" Турции. Турция не раз заявляла, что не участвует в конфликте в Карабахе.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

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нагорно-карабахская республика

сша

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, армен саркисян, обсе, нагорно-карабахская республика, реджеп тайип эрдоган, сша, армения, в мире