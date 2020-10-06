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Мурманская область
https://ria.ru/20201006/teriberka-1578386611.html
В Териберке появился арт-объект в виде китовых хвостов
Арт-объект в виде двух китовых хвостов из стали появился на берегу Баренцева моря в селе Териберка Мурманской области, куда стремится большинство приезжающих в... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:41
2020-10-06T12:30
мурманская область
баренцево море
новости - туризм
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<strong>МУРМАНСК, 6 окт – РИА Новости.</strong> Арт-объект в виде двух китовых хвостов из стали появился на берегу <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцева моря</a> в селе Териберка <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a>, куда стремится большинство приезжающих в регион туристов, сообщило министерство культуры региона.Село Териберка, расположенное в 120 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Murmansk/" target="_blank" data-auto="true">Мурманска</a>, стало известным после выхода фильма российского режиссера <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Zvjagincev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Звягинцева</a> "Левиафан", и превратилось в символ безнадежности и разрухи на Крайнем Севере. В последние годы власти региона пытаются вдохнуть новую жизнь в село. В частности, в ближайшие годы будет капитально отремонтирована дорога к Териберке за 5 миллиардов рублей.Скульптура в виде двух китовых хвостов из стали изготавливалась в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, ее установили на одном из старых причалов Териберки."Идея получила название "Океаны" и заняла второе место в региональном грантовом конкурсе для творцов в области современного искусства. По словам автора Александра Хромых, арт-объект посвящен Териберке и её уникальной природе. Село – это то место, куда можно приехать, чтобы любоваться океаном, бескрайними просторами и самыми большими обитателями нашей планеты – китами", - говорится в сообщении.По мнению скульптора, новый символ привлечет внимание к экологическим проблемам и защите китов в Баренцевом море. "Когда впервые побывал в Териберке, меня вдохновило это бесконечно прекрасное место – край земли, где океан сливается с небом. А встреча с китами побудила меня создать серию скульптур", – приводятся в сообщении слова автора композиции.Открытие инсталляции планировалось в рамках программы фестиваля "Териберская волна", который был отменен из-за распространения коронавирусной инфекции. Фестиваль на берегу Баренцева моря стал визитной карточкой этого населенного пункта.
https://ria.ru/20200921/belavin-1577251758.html
https://ria.ru/20200813/1575629283.html
https://ria.ru/20200918/teriberka-1577448633.html
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баренцево море, новости - туризм

В Териберке появился арт-объект в виде китовых хвостов

11:41 06.10.2020 (обновлено: 12:30 06.10.2020)
 
© Фото : Министерство культуры Мурманской областиАрт-объект в виде двух китовых хвостов из стали в Териберке
Арт-объект в виде двух китовых хвостов из стали в Териберке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Фото : Министерство культуры Мурманской области
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 6 окт – РИА Новости. Арт-объект в виде двух китовых хвостов из стали появился на берегу Баренцева моря в селе Териберка Мурманской области, куда стремится большинство приезжающих в регион туристов, сообщило министерство культуры региона.
Село Териберка, расположенное в 120 километрах от Мурманска, стало известным после выхода фильма российского режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан", и превратилось в символ безнадежности и разрухи на Крайнем Севере. В последние годы власти региона пытаются вдохнуть новую жизнь в село. В частности, в ближайшие годы будет капитально отремонтирована дорога к Териберке за 5 миллиардов рублей.
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Скульптура в виде двух китовых хвостов из стали изготавливалась в Санкт-Петербурге, ее установили на одном из старых причалов Териберки.
"Идея получила название "Океаны" и заняла второе место в региональном грантовом конкурсе для творцов в области современного искусства. По словам автора Александра Хромых, арт-объект посвящен Териберке и её уникальной природе. Село – это то место, куда можно приехать, чтобы любоваться океаном, бескрайними просторами и самыми большими обитателями нашей планеты – китами", - говорится в сообщении.
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По мнению скульптора, новый символ привлечет внимание к экологическим проблемам и защите китов в Баренцевом море. "Когда впервые побывал в Териберке, меня вдохновило это бесконечно прекрасное место – край земли, где океан сливается с небом. А встреча с китами побудила меня создать серию скульптур", – приводятся в сообщении слова автора композиции.
Открытие инсталляции планировалось в рамках программы фестиваля "Териберская волна", который был отменен из-за распространения коронавирусной инфекции. Фестиваль на берегу Баренцева моря стал визитной карточкой этого населенного пункта.
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Мурманская областьБаренцево мореНовости - Туризм
 
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