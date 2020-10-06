В Териберке появился арт-объект в виде китовых хвостов
11:41 06.10.2020 (обновлено: 12:30 06.10.2020)
© Фото : Министерство культуры Мурманской областиАрт-объект в виде двух китовых хвостов из стали в Териберке
МУРМАНСК, 6 окт – РИА Новости. Арт-объект в виде двух китовых хвостов из стали появился на берегу Баренцева моря в селе Териберка Мурманской области, куда стремится большинство приезжающих в регион туристов, сообщило министерство культуры региона.
Село Териберка, расположенное в 120 километрах от Мурманска, стало известным после выхода фильма российского режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан", и превратилось в символ безнадежности и разрухи на Крайнем Севере. В последние годы власти региона пытаются вдохнуть новую жизнь в село. В частности, в ближайшие годы будет капитально отремонтирована дорога к Териберке за 5 миллиардов рублей.
21 сентября, 08:00ТуризмПутешествия по России: где увидеть арбузный снег и долину лотосов
Скульптура в виде двух китовых хвостов из стали изготавливалась в Санкт-Петербурге, ее установили на одном из старых причалов Териберки.
"Идея получила название "Океаны" и заняла второе место в региональном грантовом конкурсе для творцов в области современного искусства. По словам автора Александра Хромых, арт-объект посвящен Териберке и её уникальной природе. Село – это то место, куда можно приехать, чтобы любоваться океаном, бескрайними просторами и самыми большими обитателями нашей планеты – китами", - говорится в сообщении.
По мнению скульптора, новый символ привлечет внимание к экологическим проблемам и защите китов в Баренцевом море. "Когда впервые побывал в Териберке, меня вдохновило это бесконечно прекрасное место – край земли, где океан сливается с небом. А встреча с китами побудила меня создать серию скульптур", – приводятся в сообщении слова автора композиции.
Открытие инсталляции планировалось в рамках программы фестиваля "Териберская волна", который был отменен из-за распространения коронавирусной инфекции. Фестиваль на берегу Баренцева моря стал визитной карточкой этого населенного пункта.
18 сентября, 16:55ТуризмВ поселке Териберка в 2021 году планируется создать природный парк