https://ria.ru/20201006/teriberka-1578386611.html

В Териберке появился арт-объект в виде китовых хвостов

Арт-объект в виде двух китовых хвостов из стали появился на берегу Баренцева моря в селе Териберка Мурманской области, куда стремится большинство приезжающих в... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T11:41

2020-10-06T11:41

2020-10-06T12:30

мурманская область

баренцево море

новости - туризм

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<strong>МУРМАНСК, 6 окт – РИА Новости.</strong> Арт-объект в виде двух китовых хвостов из стали появился на берегу <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцева моря</a> в селе Териберка <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a>, куда стремится большинство приезжающих в регион туристов, сообщило министерство культуры региона.Село Териберка, расположенное в 120 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Murmansk/" target="_blank" data-auto="true">Мурманска</a>, стало известным после выхода фильма российского режиссера <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Zvjagincev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Звягинцева</a> "Левиафан", и превратилось в символ безнадежности и разрухи на Крайнем Севере. В последние годы власти региона пытаются вдохнуть новую жизнь в село. В частности, в ближайшие годы будет капитально отремонтирована дорога к Териберке за 5 миллиардов рублей.Скульптура в виде двух китовых хвостов из стали изготавливалась в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, ее установили на одном из старых причалов Териберки."Идея получила название "Океаны" и заняла второе место в региональном грантовом конкурсе для творцов в области современного искусства. По словам автора Александра Хромых, арт-объект посвящен Териберке и её уникальной природе. Село – это то место, куда можно приехать, чтобы любоваться океаном, бескрайними просторами и самыми большими обитателями нашей планеты – китами", - говорится в сообщении.По мнению скульптора, новый символ привлечет внимание к экологическим проблемам и защите китов в Баренцевом море. "Когда впервые побывал в Териберке, меня вдохновило это бесконечно прекрасное место – край земли, где океан сливается с небом. А встреча с китами побудила меня создать серию скульптур", – приводятся в сообщении слова автора композиции.Открытие инсталляции планировалось в рамках программы фестиваля "Териберская волна", который был отменен из-за распространения коронавирусной инфекции. Фестиваль на берегу Баренцева моря стал визитной карточкой этого населенного пункта.

https://ria.ru/20200921/belavin-1577251758.html

https://ria.ru/20200813/1575629283.html

https://ria.ru/20200918/teriberka-1577448633.html

баренцево море

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

баренцево море, новости - туризм