Внутриполитические кризисы в Киргизии
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4 октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы. По предварительным данным, в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%). Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса. Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Протестующие требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Начались столкновения с силовиками. В ночь на 6 октября активисты ворвались в здание Белого дома. Затем они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете Нацбезопасности. Также демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили о намерении назначить нового премьер-министра. В результате столкновений, по данным Минздрава, пострадали 590 человек, один погиб. Пострадали также 190 силовиков. 6 октября ЦИК Киргизии на фоне протестов признал итоги проведенных накануне парламентских выборов недействительными.
7-8 августа 2019 года спецслужбы Киргизии провели операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец - Усен Ниязбеков, погиб.
15 января 2014 года состоялись выборы мэра Оша. На пост градоначальника претендовали экс-мэр Мырзакматов, выдвинутый оппозиционным меньшинством горсовета, и Айтмамат Кадырбаев, занимающий пост замглавы Госдирекции по восстановлению и развитию городов Оша и Джалал-Абада. Победу одержал Кадырбаев. После оглашения результатов выборов толпа, собравшаяся на центральной площади Оша, начала закидывать камнями здание обладминистрации. По оценкам правоохранительных органов, на площади находились до двух тысяч человек, журналисты местных СМИ сообщали о 3-5 тысячах митингующих. После выступления Мырзакматова, призвавшего своих сторонников не дестабилизировать ситуацию в городе, митингующие начали расходиться с площади.
В ноябре и декабре 2013 года в Киргизии прошли акции в поддержку бывшего спикера парламента Ахматбека Келдибекова, задержанного по обвинению в коррупции, в них, по разным оценкам, приняли участие от 3 до 5 тысяч человек. Митингующие на центральной площади южной столицы Киргизии провели митинг и попытались штурмовать здание обладминистрации, однако были остановлены полицией.
28 мая 2013 года в Джеты-Огузском районе Иссык-Кульской области Киргизии несколько сотен жителей, установив юрты, заблокировали трассу, ведущую к руднику Кумтор, разрабатываемому канадской компанией Centerra Gold. Они захватили подстанцию "Тамга" и отключили подачу электроэнергии на рудник и золотоизвлекающую фабрику. 31 мая правоохранительным органам удалось освободить подстанцию и задержать организаторов беспорядков. Демонстранты потребовали денонсации соглашения с канадскими инвесторами, увеличения количества социальных льгот для местного населения и строительства нового здания для районной больницы. В столкновениях пострадали 55 человек, из них 13 сотрудников полиции.
Воспользовавшись ситуацией несколько сотен родственников приговоренного за покушение на насильственный захват власти Камчибека Ташиева (лидер "Ата-Журта" Ташиев и два его однопартийца-депутата Талант Мамытов и Садыр Жапаров в апреле были приговорены к срокам от 1 до 1,5 года за "покушение на насильственный захват власти" в октябре 2012 года) ворвались в здание Джалал-Абадской обладминистрации. Митингующие избрали "народного" губернатора Медера Усенова. Спецслужбы задержали самопровозглашенного губернатора в рамках дела, возбужденного прокуратурой по статьям "насильственный захват власти" и "публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя". В ответ сторонники Ташиева перекрыли автомагистраль Бишкек - Ош. 5 июня, после освобождения Усенова, дорога была разблокирована.
3 октября 2012 года на площади в Бишкеке несколько десятков участников митинга в поддержку национализации крупнейшего золоторудного месторождения "Кумтор" предприняли попытку ворваться в здание Жогорку Кенеша (парламента), перебравшись через ограду. Митингующие также бросали камни в здание и охранявших его милиционеров. Всего в митинге участвовало около полутысячи человек. Сразу после попытки штурма здания на площадь выдвинулся спецназ, который применил для разгона митинга светошумовые гранаты и слезоточивый газ. На площадь "Ала-Тоо" также прибыла конная милиция и кинологи с собаками. Позднее участники митинга покинули территорию площади, рассредоточившись по ближайшим скверам и паркам. Сотрудники милиции пытались задержать лидеров оппозиции, находившихся на передвижной платформе в центре площади, однако митингующие оказали сопротивление, произошло столкновение. В результате три человека госпитализированы с огнестрельными ранениями.
6 апреля 2010 года в Таласской области на севере Киргизии начались массовые акции протеста населения против повышения тарифов. Митингующие взяли в заложники прибывшего на место событий министра внутренних дел и разгромили здание областного УВД, захватив табельное оружие. На следующий день волнения перекинулись в столицу, 7 апреля вооруженные демонстранты штурмом взяли здание правительства республики, и власть перешла к временному коалиционному правительству, состоящему из лидеров оппозиционных партий. Президент Бакиев покинул страну и нашел убежище в столице Белоруссии. Декретом временного правительства он был обвинен в попытке узурпации власти и других тяжких преступлениях. Во время штурма и последовавших беспорядков и мародерства в Бишкеке погибли около 90 человек, почти 1,5 тысячи получили ранения. В республике было сформировано временное правительство. Президентом "переходного периода" стала Роза Отунбаева.
13-14 мая 2010 года на юге Киргизии сторонники экс-президента Курманбека Бакиева захватили здания обладминистраций трех областей - Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской. На родине Бакиева в Джалал-Абаде произошли столкновения между его сторонниками и населением, поддерживающим Временное правительство. Ранения получили 59 человек, двое скончались.
9 апреля 2007 года в Киргизии начались массовые митинги оппозиции, которая требовала отставки главы государства и проведения внеочередных выборов президента. 11 апреля 2007 года объединенная оппозиция Киргизии, в которую вошли Объединенный фронт, созданный экс-премьером Феликсом Куловым и движение "За реформы!", начала на площади Ала-Тоо массовый бессрочный митинг с требованием отставки президента страны. Правоохранительные органы республики 19 апреля разогнали участников акции. Милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Палаточный городок на площади, где жили манифестанты, был разобран. По данным минздрава республики, всего были госпитализированы шесть участников митинга. Большинство пострадали от взрывов светошумовых гранат, слезоточивого газа и камней. В больницу также были доставлены два милиционера. В результате беспорядков задержаны 35 человек.
27 февраля и 13 марта 2005 года в Киргизии в два тура прошли парламентские выборы. Всего на 75 парламентских мест претендовали около 400 кандидатов. Абсолютное большинство в парламенте получили проправительственные и нейтральные депутаты. В парламент прошли также дочь и сын президента страны Аскара Акаева. Сторонники проигравших претендентов, большинство из которых - представители оппозиции, начали массовые акции по отмене итогов выборов. Акции переросли в события, названные "тюльпановой революцией". Стартовала она на юге республики. В двух ключевых городах этого региона - Оше и Джалал-Абаде - начались столкновения между противниками президента и милицией. Вскоре акции протеста прошли во многих областях страны. Оппозиция требовала проведения повторных парламентских и президентских выборов. 24 марта в Бишкеке многотысячная толпа сторонников оппозиции взяла штурмом здание правительства Киргизии. Во время штурма большинство представителей власти успели покинуть Дом правительства до того, как он перешел в руки оппозиции. Среди покинувших административное здание был и президент Киргизии Аскар Акаев.
По информации Службы национальной безопасности Киргизии, за время волнений в стране погибли 15 человек. В министерстве здравоохранения республики сообщили, что за неделю после 24 марта в больницы Киргизии обратились 425 пострадавших, 160 из которых были госпитализированы, четверо скончались от ран и побоев. В минздраве подчеркнули, что из общего числа пострадавших 146 человек являлись сотрудниками правоохранительных органов. Оппозицией был сформирован новый парламент. 5 апреля 2005 года Акаев ушел в отставку, написав заявление о добровольном сложении полномочий президента Киргизии. Обе палаты вновь созданного парламента назначили лидера оппозиционного Народного движения Кыргызстана (НДК) Курманбека Бакиева исполняющим обязанности президента и премьер-министра. 10 июля 2005 года он был избран президентом Киргизии (набрал чуть менее 90 процентов голосов избирателей).
В ночь с 17 на 18 марта 2002 года в селе Боспиек Аксыйского района на юге Киргизии начались акции протеста, спровоцированные арестом депутата Азимбека Бекназарова. В ходе противостояния местных жителей и правоохранительных органов погибли шесть человек, десятки получили ранения. В знак протеста против расстрела мирных граждан Курманбек Бакиев, занимавший тогда пост премьера, ушел в отставку и перешел в оппозицию режиму Аскара Акаева. По данным Генпрокуратуры, следственным путем была установлена неправомерность применения огнестрельного оружия и спецсредств отдельными сотрудниками правоохранительных органов Аксыйского района в селах Боспиек и Кербен, повлекшие человеческие жертвы.
17 марта в республике отмечается как день памяти Аксыйских событий.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников