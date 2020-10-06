https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578405941.html

Внутриполитические кризисы в Киргизии

в Киргизии прошли парламентские выборы. По предварительным данным, в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T13:09

2020-10-06T13:09

2020-10-06T13:09

киргизия

справки

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<strong>4 октября 2020 года</strong> в Киргизии <a href="https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578357706.html" target="_blank">прошли парламентские выборы</a>. По предварительным данным, в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%). Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса. Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Протестующие требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Начались столкновения с силовиками. В ночь на 6 октября активисты ворвались в здание Белого дома. Затем они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете Нацбезопасности. Также демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили о намерении назначить нового премьер-министра. В результате столкновений, по данным Минздрава, пострадали 590 человек, один погиб. Пострадали также 190 силовиков. 6 октября ЦИК Киргизии на фоне протестов <a href="https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578381630.html" target="_blank">признал итоги</a> проведенных накануне парламентских выборов недействительными. <strong>7-8 августа 2019 года</strong> спецслужбы Киргизии <a href="https://ria.ru/20190829/1558029354.html" target="_blank">провели операцию</a> по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец - Усен Ниязбеков, погиб.<strong>15 января 2014 года</strong> <a href="https://ria.ru/20140115/989230252.html" target="_blank">состоялись выборы</a> мэра Оша. На пост градоначальника претендовали экс-мэр Мырзакматов, выдвинутый оппозиционным меньшинством горсовета, и Айтмамат Кадырбаев, занимающий пост замглавы Госдирекции по восстановлению и развитию городов Оша и Джалал-Абада. Победу <a href="https://ria.ru/20140115/989310161.html" target="_blank">одержал</a> Кадырбаев. После оглашения результатов выборов толпа, собравшаяся на центральной площади Оша, начала закидывать камнями здание обладминистрации. По оценкам правоохранительных органов, на площади находились до двух тысяч человек, журналисты местных СМИ сообщали о 3-5 тысячах митингующих. После выступления Мырзакматова, призвавшего своих сторонников не дестабилизировать ситуацию в городе, митингующие начали расходиться с площади. <strong>В ноябре и декабре 2013 года</strong> в Киргизии <a href="https://ria.ru/20131121/978700526.html" target="_blank">прошли акции</a> в поддержку бывшего спикера парламента Ахматбека Келдибекова, <a href="https://ria.ru/20111212/515011644.html" target="_blank">задержанного</a> по обвинению в коррупции, в них, по разным оценкам, <a href="https://ria.ru/20131202/981210549.html" target="_blank">приняли участие</a> от 3 до 5 тысяч человек. Митингующие на центральной площади южной столицы Киргизии провели митинг и попытались штурмовать здание обладминистрации, однако были остановлены полицией. <strong>28 мая 2013 года </strong>в Джеты-Огузском районе Иссык-Кульской области Киргизии несколько сотен жителей, установив юрты, <a href="https://ria.ru/20130531/940494983.html" target="_blank">заблокировали трассу</a>, ведущую к руднику Кумтор, разрабатываемому канадской компанией Centerra Gold. Они захватили подстанцию "Тамга" и отключили подачу электроэнергии на рудник и золотоизвлекающую фабрику. 31 мая правоохранительным органам удалось освободить подстанцию и задержать организаторов беспорядков. Демонстранты потребовали денонсации соглашения с канадскими инвесторами, увеличения количества социальных льгот для местного населения и строительства нового здания для районной больницы. В столкновениях <a href="https://ria.ru/20130531/940599782.html" target="_blank">пострадали 55 человек</a>, из них 13 сотрудников полиции. Воспользовавшись <a href="https://ria.ru/20130601/940703515.html" target="_blank">ситуацией</a> несколько сотен родственников приговоренного за покушение на насильственный захват власти Камчибека Ташиева (лидер "Ата-Журта" Ташиев и два его однопартийца-депутата Талант Мамытов и Садыр Жапаров в апреле были приговорены к срокам от 1 до 1,5 года за "покушение на насильственный захват власти" в октябре 2012 года) ворвались в здание Джалал-Абадской обладминистрации. Митингующие избрали "народного" губернатора Медера Усенова. Спецслужбы <a href="https://ria.ru/20130611/942731426.html" target="_blank">задержали</a> самопровозглашенного губернатора в рамках дела, возбужденного прокуратурой по статьям "насильственный захват власти" и "публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя". В ответ сторонники Ташиева перекрыли автомагистраль Бишкек - Ош. 5 июня, после освобождения Усенова, дорога была разблокирована.<a href="https://ria.ru/20121003/765155451.html" target="_blank">3 октября 2012 года</a> на площади в Бишкеке несколько десятков участников митинга в <a href="https://ria.ru/20121003/765205923.html" target="_blank">поддержку</a> национализации крупнейшего золоторудного месторождения "Кумтор" предприняли попытку ворваться в здание Жогорку Кенеша (парламента), перебравшись через ограду. Митингующие также бросали камни в здание и охранявших его милиционеров. Всего в митинге участвовало около полутысячи человек. Сразу после попытки штурма здания на площадь выдвинулся спецназ, который применил для разгона митинга светошумовые гранаты и слезоточивый газ. На площадь "Ала-Тоо" также прибыла конная милиция и кинологи с собаками. Позднее участники митинга покинули территорию площади, рассредоточившись по ближайшим скверам и паркам. Сотрудники милиции пытались задержать лидеров оппозиции, находившихся на передвижной платформе в центре площади, однако митингующие оказали сопротивление, произошло столкновение. В результате три человека госпитализированы с огнестрельными ранениями. <strong>6 апреля 2010 года</strong> в Таласской области на севере Киргизии <a href="https://ria.ru/20110407/361870282.html" target="_blank">начались массовые акции протеста</a> населения против повышения тарифов. Митингующие взяли в заложники прибывшего на место событий министра внутренних дел и разгромили здание областного УВД, захватив табельное оружие. На следующий день волнения перекинулись в столицу, 7 апреля вооруженные демонстранты штурмом взяли здание правительства республики, и власть перешла к временному коалиционному правительству, состоящему из лидеров оппозиционных партий. Президент Бакиев покинул страну и нашел убежище в столице Белоруссии. Декретом временного правительства он был обвинен в попытке узурпации власти и других тяжких преступлениях. Во время штурма и последовавших беспорядков и мародерства в Бишкеке погибли около 90 человек, почти 1,5 тысячи получили ранения. В республике было <a href="https://ria.ru/20190808/1557314773.html" target="_blank">сформировано временное правительство</a>. Президентом "переходного периода" стала Роза Отунбаева. <strong>13-14 мая 2010 года </strong>на юге Киргизии сторонники экс-президента Курманбека Бакиева <a href="https://ria.ru/20100517/235233582.html" target="_blank">захватили</a> здания обладминистраций трех областей - Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской. На родине Бакиева в Джалал-Абаде произошли столкновения между его сторонниками и населением, поддерживающим Временное правительство. Ранения получили 59 человек, двое скончались. <strong>9 апреля 2007 года </strong>в Киргизии <a href="https://ria.ru/20070413/63606193.html" target="_blank">начались массовые митинги оппозиции</a>, которая требовала отставки главы государства и проведения внеочередных выборов президента. 11 апреля 2007 года объединенная оппозиция Киргизии, в которую вошли Объединенный фронт, созданный экс-премьером Феликсом Куловым и движение "За реформы!", начала на площади Ала-Тоо массовый бессрочный <a href="https://ria.ru/20070427/64528669.html" target="_blank">митинг</a> с требованием отставки президента страны. Правоохранительные органы республики 19 апреля разогнали участников акции. Милиция <a href="https://ria.ru/20070420/64013472.html" target="_blank">применила</a> слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Палаточный городок на площади, где жили манифестанты, был разобран. По данным минздрава республики, всего были госпитализированы шесть участников митинга. Большинство пострадали от взрывов светошумовых гранат, слезоточивого газа и камней. В больницу также были доставлены два милиционера. В результате беспорядков задержаны 35 человек. <strong>27 февраля и 13 марта 2005 года</strong> в Киргизии в два тура <a href="https://ria.ru/20080324/102025748.html" target="_blank">прошли парламентские выборы</a>. Всего на 75 парламентских мест претендовали около 400 кандидатов. Абсолютное большинство в парламенте получили проправительственные и нейтральные депутаты. В парламент прошли также дочь и сын президента страны Аскара Акаева. Сторонники проигравших претендентов, большинство из которых - представители оппозиции, начали массовые акции по отмене итогов выборов. Акции переросли в события, названные "тюльпановой революцией". Стартовала она на юге республики. В двух ключевых городах этого региона - Оше и Джалал-Абаде - начались столкновения между противниками президента и милицией. Вскоре акции протеста прошли во многих областях страны. Оппозиция требовала проведения повторных парламентских и президентских выборов. 24 марта в Бишкеке многотысячная толпа сторонников оппозиции взяла штурмом здание правительства Киргизии. Во время штурма большинство представителей власти успели покинуть Дом правительства до того, как он перешел в руки оппозиции. Среди покинувших административное здание был и президент Киргизии Аскар Акаев. По <a href="http://ria.ru/incidents/20050325/39573300.html" target="_blank">информации</a> Службы национальной безопасности Киргизии, за время волнений в стране погибли 15 человек. В министерстве здравоохранения республики <a href="http://ria.ru/incidents/20050330/39592717.html" target="_blank">сообщили</a>, что за неделю после 24 марта в больницы Киргизии обратились 425 пострадавших, 160 из которых были госпитализированы, четверо скончались от ран и побоев. В минздраве подчеркнули, что из общего числа пострадавших 146 человек являлись сотрудниками правоохранительных органов. Оппозицией был сформирован новый парламент. 5 апреля 2005 года Акаев ушел в отставку, написав заявление о добровольном сложении полномочий президента Киргизии. Обе палаты вновь созданного парламента назначили лидера оппозиционного Народного движения Кыргызстана (НДК) Курманбека Бакиева исполняющим обязанности президента и премьер-министра. 10 июля 2005 года он был избран президентом Киргизии (набрал чуть менее 90 процентов голосов избирателей).<strong>В ночь с 17 на 18 марта 2002 года </strong>в селе Боспиек Аксыйского района на юге Киргизии<a href="https://ria.ru/20020319/92882.html" target="_blank"> начались акции протеста</a>, спровоцированные арестом депутата Азимбека Бекназарова. В ходе противостояния местных жителей и правоохранительных органов погибли шесть человек, десятки получили ранения. В знак протеста против расстрела мирных граждан Курманбек Бакиев, занимавший тогда пост премьера, <a href="https://ria.ru/20070317/62142680.html" target="_blank">ушел в отставку</a> и перешел в оппозицию режиму Аскара Акаева. По <a href="https://ria.ru/20020425/126147.html" target="_blank">данным</a> Генпрокуратуры, следственным путем была установлена неправомерность применения огнестрельного оружия и спецсредств отдельными сотрудниками правоохранительных органов Аксыйского района в селах Боспиек и Кербен, повлекшие человеческие жертвы.<strong>17 марта </strong>в республике <a href="http://www.president.kg/ru/sobytiya/ukazy/71_ukazom_prezidenta_almazbeka_atambaeva_17_marta_2012_goda_obyavlen_dnem_pamyati_aksiyskih_sobitiy" target="_blank">отмечается</a> как день памяти Аксыйских событий. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, справки