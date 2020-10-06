https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578381630.html

ЦИК Киргизии признала итоги выборов в парламент недействительными

ЦИК Киргизии на фоне протестов признал итоги проведенных накануне парламентских выборов недействительными, заявила член комиссии Гульнара Джурабаева. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T11:26

2020-10-06T11:26

2020-10-06T14:57

протесты в бишкеке

цик киргизии

в мире

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<strong>БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости. </strong>ЦИК Киргизии на фоне протестов признал итоги проведенных накануне парламентских выборов недействительными, заявила член комиссии Гульнара Джурабаева."ЦИК двенадцатью голосами принял решение о признании недействительными итогов голосования", — написала она в <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100001746489365" target="_blank">Facebook</a>.По предварительным данным, в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank">Сооронбай Жээнбеков</a> признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank">Алмазбека Атамбаева</a>. Протестующие требовали провести повторное голосование.Вечером начались столкновения с силовиками. В результате этого, по данным Минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.В ночь на вторник активисты ворвались в здание Белого дома. Затем они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете нацбезопасности и экс-премьера Жанторо Сатыбалдиева из колонии.Также демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили о намерении назначить нового премьер-министра.

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/protesty-1578318624.html

Вова Уралов Ну всё, теперь все в отставку. Безвольные какие-то правители 655

Валерий Носуля 12 человек послали всю страну в далекое путешествие... ну отмените выборы вообще - вас завтра же снесут. игра в демократию, пока итоги устраивают власть, иначе итоги - в мусорку... жизнь - игра 625

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2020

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Белый дом горит в Бишкеке Правительство Кыргызстана разослало пресс-релиз В сообщении говорится, что правительство функционирует в особом режиме — профильные госструктуры работают над обеспечением общественной безопасности и правопорядка. "Правительство призывает всех участников политического процесса к мирному урегулированию вопросов. Все вопросы должны быть решены в правовом русле во благо благополучия и безопасности нашего народа, процветания страны", — говорится в релизе. 2020-10-06T11:26 true PT0M15S

Разгон митинга в Бишкеке 🇰🇬Почему полыхнуло в Кыргызстане. @SputnikLive разбирался в особенностях местной политики. ▪️Нельзя сказать, что за переворотом стоит одна конкретная политическая сила. Никто не ожидал, что митинг протеста начнет набирать такие обороты. ▪️В результате прошедших в воскресенье парламентских выборов первое место заняла партия "Биримдик". Ее лидер – брат действующего президента страны. Второе место взяла партия "Мекеним". Разрыв между первым и вторым местом минимальный – всего 1 мандат (46 и 45 соответственно). "Мекеним" – партия одного из самых богатых людей Кыргызстана Райыма Матраимова. ▪️Именно Матраимова злые языки называют главным виновником ссоры между бывшими друзьями и соратниками – президентом Жээнбековым и его предшественником Алмазбеком Атамбаевым. Якобы тот поддерживал Атамбаева, но позже стал помогать Жээнбекову. ▪️Вероятно, Матраимов почувствовал слабость Жээнбекова и попытался от него дистанцироваться. Перед выборами бизнесмен приобрел чуть ли не половину СМИ в стране. Политологи не исключают у него президентских амбиций. ▪️Очевидно, это не осталось незамеченным. В прошлом году бывший таможенник Матраимов попал под следствие – его заподозрили в финансовых преступлениях и связях с криминалом. Матраимов был готов к открытой конфронтации с Жээнбековым. Но после освобождения Атамбаева пошли слухи, что бизнесмен уехал из страны. ▪️Не стоит забывать и о традиционном противостоянии севера и юга страны. Север, в том числе Бишкек, не поддерживает южанина Жээнбекова. Здесь считают, что тот предал своего друга и наставника Атамбаева. Кроме того, выходцы из южных областей в последнее время стали занимать высокие государственные посты, что добавило раздражение в столице. 2020-10-06T11:26 true PT2M07S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цик киргизии, в мире