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РИА Новости

Беспорядки при задержании экс-президента Киргизии расследует госкомиссия

13:16 29.08.2019
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© Sputnik / Табылды КадырбековБеспорядки при задержании экс-президента Киргизии
Беспорядки при задержании экс-президента Киргизии
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Беспорядки при задержании экс-президента Киргизии. Архивное фото
БИШКЕК, 29 авг - РИА Новости. Массовые беспорядки и столкновения сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с силовиками во время спецоперации по его задержанию будет расследовать специально созданная государственная комиссия, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе правительства страны.
Указ о создании комиссии "по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года" подписал в четверг премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев. В состав комиссии, возглавляемой вице-премьером Женишем Разаковым, вошли депутаты, эксперты, представители правительства и органов местного самоуправления.
Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
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"Распоряжение подписано в целях объективного и всестороннего изучения ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш 7 и 8 августа 2019 года, во исполнение постановления парламента Киргизии от 8 августа", - заявили в пресс-службе.
Как уточнили в кабмине, государственной комиссии поручено в месячный срок изучить вопрос и подготовить заключение для последующего информирования парламента Киргизии.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец - Усен Ниязбеков, погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении 12 тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
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