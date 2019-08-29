Беспорядки при задержании экс-президента Киргизии расследует госкомиссия

БИШКЕК, 29 авг - РИА Новости. Массовые беспорядки и столкновения сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с силовиками во время спецоперации по его задержанию будет расследовать специально созданная государственная комиссия, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе правительства страны.

Указ о создании комиссии "по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года" подписал в четверг премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев. В состав комиссии, возглавляемой вице-премьером Женишем Разаковым, вошли депутаты, эксперты, представители правительства и органов местного самоуправления.

"Распоряжение подписано в целях объективного и всестороннего изучения ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш 7 и 8 августа 2019 года, во исполнение постановления парламента Киргизии от 8 августа", - заявили в пресс-службе.

Как уточнили в кабмине, государственной комиссии поручено в месячный срок изучить вопрос и подготовить заключение для последующего информирования парламента Киргизии.

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец - Усен Ниязбеков, погиб.