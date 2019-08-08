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РИА Новости

"Я не баран". Почему каждый президент Киргизии ссорится с ближайшим другом

19:26, 8 августа 2019
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© Sputnik / Бактияр Бердибеков / Перейти в фотобанкОбращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
© Sputnik / Бактияр Бердибеков
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Антон Лисицын. Силовики увезли бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева из резиденции в селе Кой-Таш. Он сдался сотрудникам правоохранительных органов после переговоров, хотя его сторонники успешно отражали атаки милиции и спецслужб. Как дальше сложится судьба Атамбаева, можно судить по опыту его предшественников. Дело в том, что каждый киргизский лидер следует сложившейся традиции: смертельно поссориться с ближайшим соратником.

Угроза и насилие

Седьмого августа в резиденцию Атамбаева попытался ворваться спецназ "Альфа" Государственного комитета национальной безопасности. Так власти решили доставить бывшего президента на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу. Но штурм провалился: атаку отбили. Более того — взяли в плен нескольких бойцов спецподразделения.
Один из них потом рассказывал, что защитники резиденции встретили их градом камней и огнем из боевого оружия: "Я лично оказал медицинскую помощь товарищу, который получил огнестрельные ранения обеих рук и глаза в самом начале операции".
Среди примерно четырехсот защитников Атамбаева были и женщины. На видео, распространенном сторонниками экс-президента, один из захваченных спецназовцев просил прощения у народа республики. Позднее Атамбаев сообщил, что бойцы попросили прощения и у него лично.
В ходе штурма погиб замкомандира спецподразделения "Альфа" Усенбек Ниязбеков. Начальник управления внутренних дел по Чуйской области Самат Курманкулов впал в кому. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Массовые беспорядки" и "Угроза или насилие в отношении представителя власти".
Заместитель министра внутренних дел республики Курсан Асанов вел переговоры с лидерами партии Атамбаева — социал-демократами Ириной Карамушкиной и Асель Кодурановой. Не очень успешно: соратники Атамбаева объявили, что намерены митинговать в столице, требуя отставки высших чиновников.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкЛюди на территории резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Люди на территории резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Люди на территории резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Член политсовета Социал-демократической партии Адиль Турдукулов также принимал участие в переговорах. По его словам, речь шла об освобождении захваченных силовиков. "Утром 8 августа мы и так отпустили их безо всяких условий", — отметил он в комментарии РИА Новости. Также Турдукулов объяснил, что в резиденции Атамбаева находились сотрудники Службы госохраны, которые положены бывшему президенту по закону. "Им никто не давал приказа уходить, никто не может им дать такой приказ до решения суда о снятии иммунитета с президента", — подчеркнул он.
Турдукулов обратил внимание и на то, что Атамбаева пыталось захватить антитеррористическое подразделение контрразведки, хотя экс-президент в качестве свидетеля нужен другому ведомству — МВД.
Председатель Государственного комитета нацбезопасности Орозбек Опумбаев, которому подчиняется "Альфа", пожалел, что приказал не применять боевого оружия. "Никто не ожидал, что Атамбаев начнет стрелять в практически безоружных парней", — оправдывался глава спецслужбы перед депутатами, собравшимися на специальное заседание из-за событий в Кой-Таше.
"Я предупреждал об этом (о том, что буду с оружием. — Прим. ред.)", — напомнил Атамбаев на импровизированном брифинге в резиденции. Он действительно говорил, что при попытке захвата окажет вооруженное сопротивление.
Бывший президент также объяснил, почему считает себя вправе не подчиняться силовикам. По мнению Атамбаева, власти не сняли с него иммунитет от преследования согласно установленной законом процедуре. И поэтому он располагает всеми привилегиями бывшего главы государства.
"Генпрокурор прикидывается или на самом деле не знает закон, не читает, — говорил Атамбаев. — По закону до вынесения окончательного решения суда мой дом должен охраняться службой государственной охраны. Если кто-то (из силовиков. — Прим.ред.) приходит, должны были сначала зайти, представиться. А как какие-то бандиты, напали, сразу стали прицельно стрелять в простых людей. Некоторые в упор стреляли, у некоторых ребят наших кишки наружу".
В итоге экс-президент поставил под сомнение полномочия действующих властей: "Я не баран, которого (президент республики Сооронбай. — Прим. ред.) Жээнбеков поведет глотку резать".
Во второй половине дня 8 августа силовики предприняли еще одну попытку штурма резиденции Атамбаева. Протаранили ворота и, судя по словам Карамушкиной, применили газ. В комментарии РИА Новости она сообщила, что милиция газовыми и шумовыми гранатами разгоняла "группу поддержки" бывшего президента.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСитуация около резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
Ситуация около резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Ситуация около резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
Сторонники Атамбаева продолжали мобилизацию активистов даже во время стычек с силовиками. С помощью громкоговорителей жителей села призывали "выйти за народ". После того как Атамбаев сдался, милиция принялась разгонять его сторонников, поджигавших шины.

"Отречение" в посольстве

Атамбаев — первый президент республики, у которого власть не вырвали из рук. Он передал полномочия преемнику — Сооронбаю Жээнбекову — после выборов в полном соответствии с законом. Его предшественники Аскар Акаев и Курманбек Бакиев бежали из Киргизии. Причем у каждого главы киргизского государства повторялась одна история: президент ссорился с бывшим соратником.
В 2005-м в Киргизии произошла так называемая тюльпановая революция. После выборов в парламент оппозиция заявила, что результаты подтасованы. Волнения начались на юге — в Джалал-Абаде и Оше, затем перекинулись на столицу Бишкек. Эти события показали, что у всех политических противостояний в республике есть важная особенность — раскол по региональному признаку на север и юг.
В Бишкеке митинговали на центральной площади, Верховный суд отменил результаты голосования, в городе шли грабежи. Парламент провозгласил временным президентом лидера оппозиции Курманбека Бакиева. Из тюрьмы вышел некогда ближайший соратник Акаева, ставший одним из самых последовательных критиков власти, — Феликс Кулов.
Президент Акаев тайно выехал в Москву, переговоры об отставке в обмен на гарантии непреследования он вел уже там. Официально от власти Акаев отказался в киргизском посольстве.
Временный президент Бакиев победил на выборах. Перед голосованием его соратник Феликс Кулов снял свою кандидатуру, чтобы не раскалывать страну: Бакиев представлял юг, Кулов — север. Новый глава государства назначил Кулова премьер-министром, но в 2007-м они поссорились, и глава правительства покинул свой пост. Кулов критиковал новую власть за сращивание с криминалом. Тогда многие противники Бакиева утверждали, что "тюльпановая революция" делалась при поддержке организованной преступности.
В 2009-м Бакиев переизбрался президентом, а уже весной следующего года в Бишкеке начались волнения. Власти попытались разогнать митинг в поддержку задержанного лидера оппозиции Алмазбека Атамбаева. В Таласе демонстранты захватили в плен главу МВД, в столице оппозиция пошла на штурм дома правительства, силовики открыли огонь по толпе. Бакиев бежал на юг республики. Оттуда его вывез самолет Военно-воздушных сил Казахстана по поручению президента Нурсултана Назарбаева. Бакиев получил убежище в Белоруссии. В Минске он заявил, что не намерен подавать в отставку, назвав оппозицию "бандой самозванцев".
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкКортеж свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева на дороге из Джалал-Абада в Ош, где его сторонники попытались провести митинг
Кортеж свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева на дороге из Джалал-Абада в Ош, где его сторонники попытались провести митинг
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Кортеж свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева на дороге из Джалал-Абада в Ош, где его сторонники попытались провести митинг
В республике сформировали временное правительство, президентом "переходного периода" стала Роза Отунбаева. Впоследствии она разругалась с Атамбаевым, который в 2011-м победил на президентских выборах. На выборы 2017-го кандидатом от партии Атамбаева — социал-демократов — выдвинули Жээнбекова. В 2018-м бывшие соратниками Алмазбек Шаршенович и Сооронбай Шарипович поссорились.
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"Временное правительство"Сооронбай ЖээнбековНурсултан НазарбаевАлмазбек АтамбаевМоскваБелоруссияКазахстанВ мире
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