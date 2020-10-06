Асад назвал Эрдогана инициатором конфликта в Карабахе

<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Президент Сирии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> заявил в интервью РИА Новости, что турецкий лидер <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Реджеп Тайип Эрдоган</a> — главный инициатор обострения конфликта в Нагорном Карабахе.По его словам, боевиков с территории Сирии перебрасывают в Нагорный Карабах, и Дамаск может это подтвердить.По словам сирийского лидера, Турция использовала в Сирии террористов из разных стран."Турция хотела достичь чего-то, и она собирается использовать те же методы. И мы можем сказать с уверенностью, что она использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе", — заключил Асад.Турция — инструмент "богатых стран"По словам Асада, Эрдоган начинает войны, чтобы отвлечь внимание турок от внутренних проблем после скандалов с его связями с боевиками "Исламского государства"*.Соучастницами Эрдогана в поддержке терроризма, по мнению Асада, являются "богатые страны", и Анкара стала инструментом их политики.Комментарий КремляПресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> прокомментировал РИА Новости слова Асада об использовании в Карабахе террористов из Сирии.Иностранные боевикиПрезидент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> заявлял ранее, что 300 боевиков из Сирии были переброшены в Баку через турецкий город Газиантеп. По его словам, они принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо.После заявления Макрона азербайджанский президент <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> потребовал от Парижа извинений, указав, что у Азербайджана наемников нет.Ранее источники в сирийской оппозиции, знакомые с ситуацией, сообщили РИА Новости, что в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> были убиты 93 наемника из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, тела 53 из них были доставлены в САР.Другой источник в сирийской оппозиции заявлял агентству, что по состоянию на первое октября в Карабахе были 322 "хорошо оснащенных" сирийских наемника.МИД России в свою очередь выразил озабоченность сообщениями о переброске в зону конфликта боевиков незаконных вооруженных формирований. По поступающим сведениям российской стороны, туда перевозят боевиков, в частности, из Сирии и <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>, для непосредственного участия в боевых действиях.Обострение противостоянияУтром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> возлагают ответственность за обострение друг на друга. Все участники объявили полную либо частичную мобилизацию. Имеются жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a>, являющаяся членом <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает враждующие стороны к сдержанности.Карабахский конфликтКонфликт начался в феврале 1988-го, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года продолжаются переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, тогда как Армения защищает интересы непризнанной республики.<em>*Запрещенная в России террористическая организация</em>
По его словам, боевиков с территории Сирии перебрасывают в Нагорный Карабах, и Дамаск может это подтвердить.
"Мы определенно можем это подтвердить, но не потому что у нас есть доказательства. Иногда доказательств нет, но есть указания на это", — подчеркнул Асад.
По словам сирийского лидера, Турция использовала в Сирии террористов из разных стран.
"Так что то, что она использует те же методы в Нагорном Карабахе, не требует доказательств, это очень вероятно, потому что, как я уже сказал, именно Турция привела к этой проблеме, начала этот конфликт: она его поощряла", — сказал он.
"Турция хотела достичь чего-то, и она собирается использовать те же методы. И мы можем сказать с уверенностью, что она использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе", — заключил Асад.
По словам Асада, Эрдоган начинает войны, чтобы отвлечь внимание турок от внутренних проблем после скандалов с его связями с боевиками "Исламского государства"*.
"Он начинает войны в различных регионах, чтобы отвлечь общественное мнение в Турции от его действий внутри страны, особенно после его скандальных связей с ИГ* в Сирии. Все знают, что ИГ* продавала сирийскую нефть через Турцию под прикрытием американских ВВС, и о том, конечно же, что турки участвовали в торговле этой нефтью. Таковы его цели, и это опасно", — подчеркнул сирийский лидер.
Соучастницами Эрдогана в поддержке терроризма, по мнению Асада, являются "богатые страны", и Анкара стала инструментом их политики.
"Термин "международное сообщество" в действительности означает лишь небольшую группу стран - великие державы и богатые страны. Назовем их влиятельными на политической арене странами. Большинство этого международного сообщества – соучастники Турции по поддержке терроризма. Так что они знают, что делает Турция, им нравится, что она делает, Турция – инструмент этих стран по внедрению в этом регионе их политики, претворения в жизнь их идей", — сказал Асад.
Комментарий Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости слова Асада об использовании в Карабахе террористов из Сирии.
"Мы внимательно знакомимся со всеми заявлениями глав государств", — сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с заявлениями Асада.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял ранее, что 300 боевиков из Сирии были переброшены в Баку через турецкий город Газиантеп. По его словам, они принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо.
После заявления Макрона азербайджанский президент Ильхам Алиев потребовал от Парижа извинений, указав, что у Азербайджана наемников нет.
Ранее источники в сирийской оппозиции, знакомые с ситуацией, сообщили РИА Новости, что в Нагорном Карабахе были убиты 93 наемника из Сирии, тела 53 из них были доставлены в САР.
Другой источник в сирийской оппозиции заявлял агентству, что по состоянию на первое октября в Карабахе были 322 "хорошо оснащенных" сирийских наемника.
МИД России в свою очередь выразил озабоченность сообщениями о переброске в зону конфликта боевиков незаконных вооруженных формирований. По поступающим сведениям российской стороны, туда перевозят боевиков, в частности, из Сирии и Ливии, для непосредственного участия в боевых действиях.
Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за обострение друг на друга. Все участники объявили полную либо частичную мобилизацию. Имеются жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция, являющаяся членом НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает враждующие стороны к сдержанности.
Карабахский конфликт
Конфликт начался в феврале 1988-го, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года продолжаются переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, тогда как Армения защищает интересы непризнанной республики.
*Запрещенная в России террористическая организация
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