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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201006/asad-1578398591.html
Асад назвал Эрдогана инициатором конфликта в Карабахе
Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган — главный инициатор обострения конфликта в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:23
2020-10-06T12:23
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нато
одкб
ильхам алиев
дмитрий песков
сирия
реджеп тайип эрдоган
сша
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Президент Сирии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> заявил в интервью РИА Новости, что турецкий лидер <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Реджеп Тайип Эрдоган</a> — главный инициатор обострения конфликта в Нагорном Карабахе.По его словам, боевиков с территории Сирии перебрасывают в Нагорный Карабах, и Дамаск может это подтвердить.По словам сирийского лидера, Турция использовала в Сирии террористов из разных стран."Турция хотела достичь чего-то, и она собирается использовать те же методы. И мы можем сказать с уверенностью, что она использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе", — заключил Асад.Турция — инструмент "богатых стран"По словам Асада, Эрдоган начинает войны, чтобы отвлечь внимание турок от внутренних проблем после скандалов с его связями с боевиками "Исламского государства"*.Соучастницами Эрдогана в поддержке терроризма, по мнению Асада, являются "богатые страны", и Анкара стала инструментом их политики.Комментарий КремляПресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> прокомментировал РИА Новости слова Асада об использовании в Карабахе террористов из Сирии.Иностранные боевикиПрезидент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> заявлял ранее, что 300 боевиков из Сирии были переброшены в Баку через турецкий город Газиантеп. По его словам, они принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо.После заявления Макрона азербайджанский президент <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> потребовал от Парижа извинений, указав, что у Азербайджана наемников нет.Ранее источники в сирийской оппозиции, знакомые с ситуацией, сообщили РИА Новости, что в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> были убиты 93 наемника из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, тела 53 из них были доставлены в САР.Другой источник в сирийской оппозиции заявлял агентству, что по состоянию на первое октября в Карабахе были 322 "хорошо оснащенных" сирийских наемника.МИД России в свою очередь выразил озабоченность сообщениями о переброске в зону конфликта боевиков незаконных вооруженных формирований. По поступающим сведениям российской стороны, туда перевозят боевиков, в частности, из Сирии и <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>, для непосредственного участия в боевых действиях.Обострение противостоянияУтром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> возлагают ответственность за обострение друг на друга. Все участники объявили полную либо частичную мобилизацию. Имеются жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a>, являющаяся членом <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает враждующие стороны к сдержанности.Карабахский конфликтКонфликт начался в феврале 1988-го, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года продолжаются переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, тогда как Армения защищает интересы непризнанной республики.<em>*Запрещенная в России террористическая организация</em>
https://ria.ru/20201006/karabakh-1578371358.html
https://ria.ru/20201005/karabakh-1578211665.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/pashinyan-1578278162.html
https://ria.ru/20201003/karabakh-1578142487.html
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обсе, нато, одкб, ильхам алиев, дмитрий песков, сирия, реджеп тайип эрдоган, сша, армения, в мире

Асад назвал Эрдогана инициатором конфликта в Карабахе

12:23 06.10.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству "РИА Новости"
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган — главный инициатор обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
"Он поддерживает террористов в Ливии, он был главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией", — отметил сирийский президент.
Дом, поврежденный в результате обстрелов Степанакерта - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 10:45Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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По его словам, боевиков с территории Сирии перебрасывают в Нагорный Карабах, и Дамаск может это подтвердить.
"Мы определенно можем это подтвердить, но не потому что у нас есть доказательства. Иногда доказательств нет, но есть указания на это", — подчеркнул Асад.
По словам сирийского лидера, Турция использовала в Сирии террористов из разных стран.
"Так что то, что она использует те же методы в Нагорном Карабахе, не требует доказательств, это очень вероятно, потому что, как я уже сказал, именно Турция привела к этой проблеме, начала этот конфликт: она его поощряла", — сказал он.
"Турция хотела достичь чего-то, и она собирается использовать те же методы. И мы можем сказать с уверенностью, что она использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе", — заключил Асад.
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Турция — инструмент "богатых стран"

По словам Асада, Эрдоган начинает войны, чтобы отвлечь внимание турок от внутренних проблем после скандалов с его связями с боевиками "Исламского государства"*.
"Он начинает войны в различных регионах, чтобы отвлечь общественное мнение в Турции от его действий внутри страны, особенно после его скандальных связей с ИГ* в Сирии. Все знают, что ИГ* продавала сирийскую нефть через Турцию под прикрытием американских ВВС, и о том, конечно же, что турки участвовали в торговле этой нефтью. Таковы его цели, и это опасно", — подчеркнул сирийский лидер.
Соучастницами Эрдогана в поддержке терроризма, по мнению Асада, являются "богатые страны", и Анкара стала инструментом их политики.
"Термин "международное сообщество" в действительности означает лишь небольшую группу стран - великие державы и богатые страны. Назовем их влиятельными на политической арене странами. Большинство этого международного сообщества – соучастники Турции по поддержке терроризма. Так что они знают, что делает Турция, им нравится, что она делает, Турция – инструмент этих стран по внедрению в этом регионе их политики, претворения в жизнь их идей", — сказал Асад.

Комментарий Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости слова Асада об использовании в Карабахе террористов из Сирии.
"Мы внимательно знакомимся со всеми заявлениями глав государств", — сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с заявлениями Асада.
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Иностранные боевики

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял ранее, что 300 боевиков из Сирии были переброшены в Баку через турецкий город Газиантеп. По его словам, они принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо.
После заявления Макрона азербайджанский президент Ильхам Алиев потребовал от Парижа извинений, указав, что у Азербайджана наемников нет.
Ранее источники в сирийской оппозиции, знакомые с ситуацией, сообщили РИА Новости, что в Нагорном Карабахе были убиты 93 наемника из Сирии, тела 53 из них были доставлены в САР.
Другой источник в сирийской оппозиции заявлял агентству, что по состоянию на первое октября в Карабахе были 322 "хорошо оснащенных" сирийских наемника.
МИД России в свою очередь выразил озабоченность сообщениями о переброске в зону конфликта боевиков незаконных вооруженных формирований. По поступающим сведениям российской стороны, туда перевозят боевиков, в частности, из Сирии и Ливии, для непосредственного участия в боевых действиях.
Последствия обстрела в городе Мартуни - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 10:21Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Иностранные журналисты не могут попасть в Карабах из-за обстрелов

Обострение противостояния

Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за обострение друг на друга. Все участники объявили полную либо частичную мобилизацию. Имеются жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция, являющаяся членом НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает враждующие стороны к сдержанности.

Карабахский конфликт

Конфликт начался в феврале 1988-го, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года продолжаются переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, тогда как Армения защищает интересы непризнанной республики.
*Запрещенная в России террористическая организация
Под ударом: обострение ситуации в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.

Автомобиль, поврежденный в результате обстрела в Степанакерте
1 из 17

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Перейти в фотобанк

Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.

Последствия обстрелов в Степанакерте
2 из 17

Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.

© Sputnik
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.

Жительница Степанакерта прячется в подвале своего дома во время обстрелов
3 из 17

За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.

Мужчина держит в руке кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта
4 из 17

Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Серьезно повреждены многие жилые дома.

Последствия пожара в магазине строительных материалов, возникшего в результате обстрелов Степанакерта
5 из 17

Серьезно повреждены многие жилые дома.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Улицы пусты, закрыты почти все магазины.

Автомобиль, поврежденный в результате обстрела в Степанакерте
6 из 17

Улицы пусты, закрыты почти все магазины.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.

Жители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
7 из 17

В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.

Жилой дом, разрушенный в результате обстрела города Гянджа
8 из 17

В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.

Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую в результате обстрела города Гянджа
9 из 17

Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости

Азербайджанская сторона обвинила в ракетном обстреле жилых районов Армению.

Последствия удара в Гяндже на западе Азербайджана
10 из 17

Азербайджанская сторона обвинила в ракетном обстреле жилых районов Армению.

© РИА Новости
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Гянджа.
Последствия обстрела города Гянджа
11 из 17
Последствия обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.

Неразорвашаяся ракета во дворе жилого дома в городе Гянджа
12 из 17

В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.

Жилые дома, разрушенные в результате обстрела города Гянджа
13 из 17

Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

Жительница дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
14 из 17

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.

Последствия обстрела города Гянджа
15 из 17

Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.

Жители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
16 из 17

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.

Последствия обстрела города Гянджа
17 из 17

В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
1 из 17

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
2 из 17

Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
3 из 17

За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 17

Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
5 из 17

Серьезно повреждены многие жилые дома.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
6 из 17

Улицы пусты, закрыты почти все магазины.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
7 из 17

В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
8 из 17

В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
9 из 17

Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
10 из 17

Азербайджанская сторона обвинила в ракетном обстреле жилых районов Армению.

© РИА Новости
11 из 17
Последствия обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
12 из 17

В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
13 из 17

Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
14 из 17

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
15 из 17

Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
16 из 17

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
17 из 17

В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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