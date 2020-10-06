https://ria.ru/20201006/asad-1578398591.html

Асад назвал Эрдогана инициатором конфликта в Карабахе

Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган — главный инициатор обострения конфликта в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:23

2020-10-06T12:23

2020-10-06T12:23

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нато

одкб

ильхам алиев

дмитрий песков

сирия

реджеп тайип эрдоган

сша

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Президент Сирии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> заявил в интервью РИА Новости, что турецкий лидер <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Реджеп Тайип Эрдоган</a> — главный инициатор обострения конфликта в Нагорном Карабахе.По его словам, боевиков с территории Сирии перебрасывают в Нагорный Карабах, и Дамаск может это подтвердить.По словам сирийского лидера, Турция использовала в Сирии террористов из разных стран."Турция хотела достичь чего-то, и она собирается использовать те же методы. И мы можем сказать с уверенностью, что она использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе", — заключил Асад.Турция — инструмент "богатых стран"По словам Асада, Эрдоган начинает войны, чтобы отвлечь внимание турок от внутренних проблем после скандалов с его связями с боевиками "Исламского государства"*.Соучастницами Эрдогана в поддержке терроризма, по мнению Асада, являются "богатые страны", и Анкара стала инструментом их политики.Комментарий КремляПресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> прокомментировал РИА Новости слова Асада об использовании в Карабахе террористов из Сирии.Иностранные боевикиПрезидент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> заявлял ранее, что 300 боевиков из Сирии были переброшены в Баку через турецкий город Газиантеп. По его словам, они принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо.После заявления Макрона азербайджанский президент <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> потребовал от Парижа извинений, указав, что у Азербайджана наемников нет.Ранее источники в сирийской оппозиции, знакомые с ситуацией, сообщили РИА Новости, что в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> были убиты 93 наемника из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, тела 53 из них были доставлены в САР.Другой источник в сирийской оппозиции заявлял агентству, что по состоянию на первое октября в Карабахе были 322 "хорошо оснащенных" сирийских наемника.МИД России в свою очередь выразил озабоченность сообщениями о переброске в зону конфликта боевиков незаконных вооруженных формирований. По поступающим сведениям российской стороны, туда перевозят боевиков, в частности, из Сирии и <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>, для непосредственного участия в боевых действиях.Обострение противостоянияУтром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> возлагают ответственность за обострение друг на друга. Все участники объявили полную либо частичную мобилизацию. Имеются жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a>, являющаяся членом <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает враждующие стороны к сдержанности.Карабахский конфликтКонфликт начался в феврале 1988-го, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года продолжаются переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, тогда как Армения защищает интересы непризнанной республики.<em>*Запрещенная в России террористическая организация</em>

https://ria.ru/20201006/karabakh-1578371358.html

https://ria.ru/20201005/karabakh-1578211665.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/pashinyan-1578278162.html

https://ria.ru/20201003/karabakh-1578142487.html

сирия

сша

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нато, одкб, ильхам алиев, дмитрий песков, сирия, реджеп тайип эрдоган, сша, армения, в мире