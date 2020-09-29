https://ria.ru/20200929/nikulin-1577880117.html

Дело российского гражданина Евгения Никулина в США

Российский гражданин Евгений Никулин был задержан чешской полицией в сотрудничестве с ФБР США в Праге 5 октября 2016 года. Он был обвинен американскими... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T00:38

2020-09-29T00:38

2020-09-29T00:38

справки

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Российский гражданин <a href="https://ria.ru/20200711/1574197881.html" target="_blank">Евгений Никулин был задержан</a> чешской полицией в сотрудничестве с ФБР США в Праге 5 октября 2016 года. Он был обвинен американскими судебными органами в <a href="https://www.washingtontimes.com/news/2017/may/31/czech-judge-approves-us-and-russian-extradition-re/" target="_blank">незаконном получении доступа</a> к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring в 2012 году. В сумме Никулину были <a href="https://www.cyberscoop.com/yevgeniy-nikulin-verdict-linkedin-hack/" target="_blank">предъявлены обвинения</a> в девяти уголовных преступлениях, в том числе в краже около 117 миллионов имен пользователей и паролей, а затем в попытке продать эти учетные данные другим пользователям на русскоязычных форумах. Согласно данным обвинения, <a href="https://edition.cnn.com/2018/03/30/politics/yevgeniy-nikulin-linkedin-extradition/index.html" target="_blank">Никулину удалось взломать LinkedIn</a> благодаря тому, что он украл имя пользователя и пароль сотрудника, который работал в штаб-квартире компании в Маунтин-Вью, Калифорния. В России Никулин также является фигурантом уголовного дела. 10 сентября 2016 года ордер на арест Евгения Никулина был выдан Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже более 3,4 тысячи долларов посредством электронной платежной системы <a href="https://ria.ru/20180215/1514710832.html?in=t" target="_blank">Webmoney</a>, которая произошла <a href="https://edition.cnn.com/2017/11/25/europe/us-russia-extradition-fight/index.html" target="_blank">в 2009 году</a>. 22 ноября 2016 года минюст Чехии получил запросы на выдачу Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона. 30 мая 2017 года в тюрьме, в которой находился подозреваемый, было проведено слушание по делу, судьей было принято предварительное решение по экстрадиции арестованного в США. Адвокаты Никулина заявляли, что дело является инсценировкой, а клиент может быть <a href="https://www.theguardian.com/technology/2017/may/30/suspected-russian-hacker-step-closer-to-us-extradition-yevgeniy-nikulin" target="_blank">жертвой заговора ФБР</a>. Пражский горсуд постановил, что Никулин может быть <a href="https://ria.ru/20180302/1515585246.html" target="_blank">экстрадирован</a> как в РФ, так и в США. Обвиняемый опротестовал решение горсуда в части его возможной выдачи в США, однако 24 ноября 2017 года Верховный суд в Праге вынес решение о том, что Никулин может быть выдан Вашингтону. Окончательное решение о его выдаче в США, в соответствии с чешским законодательством, принял <a href="https://ria.ru/world/20180403/1517831251.html" target="_blank">глава Минюста</a> Роберт Пеликан. В ночь на <a href="https://ria.ru/world/20180330/1517609371.html" target="_blank">30 марта 2018 года</a> Чехия экстрадировала Евгения Никулина в США. 9 апреля этого же года Конституционный суд Чехии <a href="https://ria.ru/20190612/1555504022.html" target="_blank">отменил решение об экстрадиции</a> задним числом. 30 марта 2018 года Никулин предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско, <a href="https://www.nytimes.com/2018/03/30/world/europe/russian-hacker-us-czech-republic.html" target="_blank">cвою вину он не признал</a>. В начале декабря 2018 года Никулина <a href="https://ria.ru/20181213/1547902137.html" target="_blank">перевели из тюрьмы</a> в клинику в Лос-Анджелесе для проведения психиатрической экспертизы, чтобы врачи приняли решение о том, в состоянии ли он предстать перед судом.29 мая 2019 года подозреваемый был признан <a href="https://www.cyberscoop.com/yevginiy-nikulin-linkedin-hacker-trial-mental-illness/" target="_blank">психически здоровым</a>.Американский суд лишил Никулина частной юридической помощи, судья назначил ему государственных адвокатов. Процесс над российским гражданином был назначен <a href="https://ria.ru/20190822/1557768126.html" target="_blank">на март 2020</a> года.В этот период стало известно, что, по данным прокуратуры, в 2012 году Никулин поддерживал <a href="https://www.cyberscoop.com/nikulin-trial-linkedin-oleksandr-ieremenko/" target="_blank">регулярные контакты с Александром Еременко</a>, гражданином Украины, обвиняемом в Нью-Джерси <a href="https://ria.ru/20190129/1550045991.html" target="_blank">в хакерских атаках</a> на базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США.Судебный процесс над Никулиным был приостановлен на три месяца на фоне пандемии коронавируса, из-за которой потребовалось заменить нескольких присяжных.11 июля 2020 года в США суд присяжных заседателей признал россиянина Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях <a href="https://ria.ru/20200711/1574197881.html" target="_blank">по всем девяти пунктам</a> обвинения. Ожидается, что оглашение приговора состоится <a href="https://www.washingtontimes.com/news/2020/jul/11/yevgeniy-nikulin-russian-hacker-convicted-in-calif/" target="_blank">29 сентября 2020 года</a>. Защита Евгения Никулина просит приговорить обвиняемого к уже отбытому сроку, а обвинение – более чем к 12 годам. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки