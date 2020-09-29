Дело российского гражданина Евгения Никулина в США
Российский гражданин Евгений Никулин был задержан чешской полицией в сотрудничестве с ФБР США в Праге 5 октября 2016 года. Он был обвинен американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring в 2012 году. В сумме Никулину были предъявлены обвинения в девяти уголовных преступлениях, в том числе в краже около 117 миллионов имен пользователей и паролей, а затем в попытке продать эти учетные данные другим пользователям на русскоязычных форумах. Согласно данным обвинения, Никулину удалось взломать LinkedIn благодаря тому, что он украл имя пользователя и пароль сотрудника, который работал в штаб-квартире компании в Маунтин-Вью, Калифорния.
В России Никулин также является фигурантом уголовного дела. 10 сентября 2016 года ордер на арест Евгения Никулина был выдан Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже более 3,4 тысячи долларов посредством электронной платежной системы Webmoney, которая произошла в 2009 году.
22 ноября 2016 года минюст Чехии получил запросы на выдачу Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона.
30 мая 2017 года в тюрьме, в которой находился подозреваемый, было проведено слушание по делу, судьей было принято предварительное решение по экстрадиции арестованного в США. Адвокаты Никулина заявляли, что дело является инсценировкой, а клиент может быть жертвой заговора ФБР. Пражский горсуд постановил, что Никулин может быть экстрадирован как в РФ, так и в США.
Обвиняемый опротестовал решение горсуда в части его возможной выдачи в США, однако 24 ноября 2017 года Верховный суд в Праге вынес решение о том, что Никулин может быть выдан Вашингтону. Окончательное решение о его выдаче в США, в соответствии с чешским законодательством, принял глава Минюста Роберт Пеликан.
В ночь на 30 марта 2018 года Чехия экстрадировала Евгения Никулина в США. 9 апреля этого же года Конституционный суд Чехии отменил решение об экстрадиции задним числом.
30 марта 2018 года Никулин предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско, cвою вину он не признал.
В начале декабря 2018 года Никулина перевели из тюрьмы в клинику в Лос-Анджелесе для проведения психиатрической экспертизы, чтобы врачи приняли решение о том, в состоянии ли он предстать перед судом.
29 мая 2019 года подозреваемый был признан психически здоровым.
Американский суд лишил Никулина частной юридической помощи, судья назначил ему государственных адвокатов. Процесс над российским гражданином был назначен на март 2020 года.
В этот период стало известно, что, по данным прокуратуры, в 2012 году Никулин поддерживал регулярные контакты с Александром Еременко, гражданином Украины, обвиняемом в Нью-Джерси в хакерских атаках на базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Судебный процесс над Никулиным был приостановлен на три месяца на фоне пандемии коронавируса, из-за которой потребовалось заменить нескольких присяжных.
11 июля 2020 года в США суд присяжных заседателей признал россиянина Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях по всем девяти пунктам обвинения. Ожидается, что оглашение приговора состоится 29 сентября 2020 года.
Защита Евгения Никулина просит приговорить обвиняемого к уже отбытому сроку, а обвинение – более чем к 12 годам.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников