В КС Чехии рассказали о просьбе США выдать обвиняемого в хакерстве Никулина

ПРАГА, 3 апр – РИА Новости. Конституционный суд (КС) Чехии в деле обвиняемого в хакерстве россиянина Евгения Никулина, который был задержан в Чехии, а на минувшей неделе выдан в США, не нашел фактов, ставящих под сомнение независимость американских органов правосудия, просьба Вашингтона о выдаче Никулина была хорошо обоснована, говорится в сообщении КС Чехии.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Он обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Также ордер на арест Никулина был выдан Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже 3450 долларов посредством электронной платежной системы Webmoney.

Чешский Минюст получил 22 ноября 2016 года запросы на выдачу Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона. В мае 2017 года пражский горсуд постановил, что Никулин может быть экстрадирован как в РФ, так и в США. Обвиняемый опротестовал решение горсуда в части его возможной выдачи в США, однако Верховный суд в Праге 24 ноября 2017 года вынес решение, что Никулин может быть выдан в США. Окончательное решение о выдаче Никулина в США, в соответствии с чешским законодательством, принял глава Минюста Роберт Пеликан. В ночь на 30 марта Никулин на самолете Минюста США был экстрадирован из Праги в Вашингтон.

"Что касается главных аргументов материалов из США об экстрадиции Никулина, то в них однозначно приводится целый ряд доказательств, подтверждающих обоснованность уголовного преследования. Это было уже подтверждено и американским судом, который выдал международный ордер на арест на Никулина", — говорится в сообщении КС. "В Чехии ни разу не возник вопрос, ставящий под сомнение независимость американских судебных органов. В такой ситуации для отказа в выдаче Никулина в США нет никакого правового повода", — подчеркивается в сообщении Конституционного суда Чехии.

Во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США благодарны Чехии за экстрадицию россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в хакерских атаках.

В МИД РФ ранее заявляли, что Москва будет предпринимать все меры в целях обеспечения прав и защиты интересов Никулина, которого Чехия выдала США. Российская сторона расценивает принятое Прагой решение как осознанный, политически мотивированный шаг чешской стороны, направленный на подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества, отметило дипведомство.