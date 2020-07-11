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В США россиянина Никулина признали виновным в киберпреступлениях
В США суд присяжных признал российского гражданина Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T11:54
россия
евгений никулин
сша
в мире
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россия
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, евгений никулин, сша, в мире

В США россиянина Никулина признали виновным в киберпреступлениях

03:05 11.07.2020 (обновлено: 11:54 11.07.2020)
10326
© РИА НовостиЕвгений Никулин
Евгений Никулин
© РИА Новости
ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. В США суд присяжных признал российского гражданина Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях.
Россиянина признали виновным по всем девяти пунктам обвинения. Зачитывая вердикт, судья Уильям Элсап заявил, что решение присяжных было единодушным. Процесс рассмотрения дела занял менее одного дня.
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Приговор огласят 29 сентября. Никулину грозит многолетний тюремный срок.
Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Американские власти обвинили россиянина в незаконном получении доступа к данным сервисов LinkedIn, Dropbox и Formspring. Никулин не признал вину.
В марте 2018-го Чехия экстрадировала россиянина в Соединенные Штаты, хотя в апреле того же года конституционный суд республики отменил это решение задним числом.
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РоссияЕвгений НикулинСШАВ мире
Популярные комментарии
Если бы у нас был нормальный суд, никто б нигде никого не валавливал.
11 июля, 03:57
agnenoce
21150026
Шта?? Это как?
11 июля, 04:02
Олег Мальтин
1212002
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