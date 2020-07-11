В США россиянина Никулина признали виновным в киберпреступлениях

Россиянина признали виновным по всем девяти пунктам обвинения. Зачитывая вердикт, судья Уильям Элсап заявил, что решение присяжных было единодушным. Процесс рассмотрения дела занял менее одного дня.

Адвокаты россиян в США рассказали об изменениях в их работе

Адвокаты россиян в США рассказали об изменениях в их работе

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Американские власти обвинили россиянина в незаконном получении доступа к данным сервисов LinkedIn, Dropbox и Formspring. Никулин не признал вину.