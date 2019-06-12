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РИА Новости

В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина

02:56
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© РИА НовостиЕвгений Никулин. Архивное фото
Евгений Никулин. Архивное фото
© РИА Новости
Евгений Никулин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Первое заседание суда присяжных по делу россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в США в хакерстве, предварительно назначено на 13 января, сообщил РИА Новости адвокат Аркадий Бух.
"Предварительно судья назначил заседание суда присяжных на 13 января. По датам он обещал расписать во вторник: какие петиции и так далее", - сказал он.
Анна Сорокина в Верховном суде штата Нью-Йорк. 25 апреля 2019
10 мая, 15:29
В США псевдомиллионершу из России приговорили к тюремному сроку
Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими властями в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Никулин в конце марта 2018 года был выдан Чехией в США. Конституционный суд Чехии 9 апреля отменил решение минюста страны о выдаче Никулина в США.
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Евгений НикулинРоссияСШАВ мире
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