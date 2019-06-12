В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина

"Предварительно судья назначил заседание суда присяжных на 13 января. По датам он обещал расписать во вторник: какие петиции и так далее", - сказал он.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими властями в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Никулин в конце марта 2018 года был выдан Чехией в США. Конституционный суд Чехии 9 апреля отменил решение минюста страны о выдаче Никулина в США.