Эрдоган заявил об "оккупации" Арменией территорий Азербайджана

<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Реджеп Тайип Эрдоган</a> заявил, что настало время "покончить с оккупацией <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> азербайджанских земель"."Время платить по счетам. Иначе Армения будет и дальше своевольничать. Она должна уйти с оккупированных земель. Все знают, что это земли Азербайджана", — сказал он, выступая в Стамбуле.При этом турецкий лидер обвинил Минскую группу ОБСЕ в неспособности решить карабахскую проблему. Накануне, когда Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвинили друг друга в эскалации напряженности в зоне карабахского конфликта, президент Турции выступил в поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a>. Он позвонил президенту Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхаму Алиеву</a> и выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей и азербайджанских военнослужащих, а также подчеркнул, что Турция, как всегда, поддерживает Азербайджан.Сам Эрдоган сообщил об этом разговоре в <a href="https://twitter.com/rterdogan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.При этом турецкий лидер призвал международное сообщество "занять место рядом с Азербайджаном, который ведет борьбу против оккупации".Позиция АрменииВ <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> вмешательство Турции в карабахский конфликт считают серьезной угрозой для всего региона.Армянский МИД напомнил, что <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> поддерживала Баку в рамках конфликта и в 1990-х, когда инициировала сухопутную блокаду Армении. Однако сейчас, по мнению Еревана, поддержка стала качественно иной."Она характеризуется прямым присутствием Турции на арене военных действий", — заявил МИД.Министерство обороны Армении считает, что в Карабахе бок о бок с азербайджанцами воюют специалисты из Турции, которые используют оружие турецкого производства, в том числе беспилотники и военные самолеты.В МИД добавили, что сейчас фактически сложилась ситуация, когда народ Карабаха борется с "турецко-азербайджанским альянсом"."Армения и Арцах (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) полны решимости противостоять и нейтрализовать цели этого альянса. У этой решимости нет альтернативы, так как она отражает волю армянского народ жить на своей земле. <…> Армения уверена, что военная авантюра Азербайджана сорвется и он будет вынужден отказаться от намерения решить проблему военным путем".Обострение в КарабахеСитуация в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> обострилась накануне утром. Ответственность за это Баку и Ереван перекладывают друг на друга: Минобороны Армении заявляет, что непризнанная <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахская Республика</a> подверглась "воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана, в Баку утверждают, что огонь открыли армянские военные. Обе стороны сообщают о продолжающихся боях и о том, что противник несет значительные потери в живой силе и технике.В Армении и НКР ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию, позже военное положение объявили и в некоторых районах Азербайджана.Россия и многие другие государства призвали стороны конфликта к сдержанности.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация в Карабахе стала "поводом для серьезнейшего беспокойства".Он добавил, что Россия находится в полном контакте с Анкарой по этой ситуации.Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
При этом турецкий лидер обвинил Минскую группу ОБСЕ в неспособности решить карабахскую проблему.
"За тридцать лет они не смогли решить этот вопрос. И сделали все, чтобы он не решился. Сейчас они нас учат, а иногда и угрожают. Они спрашивают: есть ли там (в Карабахе. — Прим. ред.) турецкие военные? Поставляет ли Турция оружие? Те, кто это спрашивает, сами на север Сирии тысячи грузовиков оружия отправили", — сказал Эрдоган. Он имел в виду поддержку американцами сил самообороны сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией.
Накануне, когда Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации напряженности в зоне карабахского конфликта, президент Турции выступил в поддержку Баку. Он позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей и азербайджанских военнослужащих, а также подчеркнул, что Турция, как всегда, поддерживает Азербайджан.
"Турецкий народ со всеми своими возможностями находится рядом с азербайджанскими братьями. В сегодняшнем телефонном разговоре я заявил Ильхаму Алиеву, еще раз проявившему решительную позицию, что Турция будет укреплять солидарность с Азербайджаном на основе принципа "одна нация, два государства", — написал он.
При этом турецкий лидер призвал международное сообщество "занять место рядом с Азербайджаном, который ведет борьбу против оккупации".
В Ереване вмешательство Турции в карабахский конфликт считают серьезной угрозой для всего региона.
Армянский МИД напомнил, что Анкара поддерживала Баку в рамках конфликта и в 1990-х, когда инициировала сухопутную блокаду Армении. Однако сейчас, по мнению Еревана, поддержка стала качественно иной.
"Она характеризуется прямым присутствием Турции на арене военных действий", — заявил МИД.
Министерство обороны Армении считает, что в Карабахе бок о бок с азербайджанцами воюют специалисты из Турции, которые используют оружие турецкого производства, в том числе беспилотники и военные самолеты.
"Согласно информации, полученной из достоверных источников, Турция вербует зарубежных боевиков-террористов и переправляет их в Азербайджан. Одновременно Турция на уровне высшего руководства предоставляет полноценную политическую и пропагандистскую поддержку Азербайджану", — говорится в заявлении ведомства.
В МИД добавили, что сейчас фактически сложилась ситуация, когда народ Карабаха борется с "турецко-азербайджанским альянсом".
"Армения и Арцах (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) полны решимости противостоять и нейтрализовать цели этого альянса. У этой решимости нет альтернативы, так как она отражает волю армянского народ жить на своей земле. <…> Армения уверена, что военная авантюра Азербайджана сорвется и он будет вынужден отказаться от намерения решить проблему военным путем".
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась накануне утром. Ответственность за это Баку и Ереван перекладывают друг на друга: Минобороны Армении заявляет, что непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подверглась "воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана, в Баку утверждают, что огонь открыли армянские военные. Обе стороны сообщают о продолжающихся боях и о том, что противник несет значительные потери в живой силе и технике.
В Армении и НКР ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию, позже военное положение объявили и в некоторых районах Азербайджана.
Россия и многие другие государства призвали стороны конфликта к сдержанности.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация в Карабахе стала "поводом для серьезнейшего беспокойства".
"В настоящий момент мы призываем все стороны, прежде всего стороны конфликта, к максимальной сдержанности, к отказу от военных методов ведения дел и также к отказу от любых шагов, которые могут спровоцировать дальнейшее нежелательное обострение ситуации, и без того находящейся на стадии, по сути, военного столкновения", — сказал Песков.
Он добавил, что Россия находится в полном контакте с Анкарой по этой ситуации.
Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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