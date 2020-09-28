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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/erdogan-1577897728.html
Эрдоган заявил об "оккупации" Арменией территорий Азербайджана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что настало время "покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель". РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:31
2020-09-28T16:50
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
турция
стамбул
реджеп тайип эрдоган
азербайджан
армения
безопасность
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Реджеп Тайип Эрдоган</a> заявил, что настало время "покончить с оккупацией <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> азербайджанских земель"."Время платить по счетам. Иначе Армения будет и дальше своевольничать. Она должна уйти с оккупированных земель. Все знают, что это земли Азербайджана", — сказал он, выступая в Стамбуле.При этом турецкий лидер обвинил Минскую группу ОБСЕ в неспособности решить карабахскую проблему. Накануне, когда Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвинили друг друга в эскалации напряженности в зоне карабахского конфликта, президент Турции выступил в поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a>. Он позвонил президенту Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхаму Алиеву</a> и выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей и азербайджанских военнослужащих, а также подчеркнул, что Турция, как всегда, поддерживает Азербайджан.Сам Эрдоган сообщил об этом разговоре в <a href="https://twitter.com/rterdogan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.При этом турецкий лидер призвал международное сообщество "занять место рядом с Азербайджаном, который ведет борьбу против оккупации".Позиция АрменииВ <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> вмешательство Турции в карабахский конфликт считают серьезной угрозой для всего региона.Армянский МИД напомнил, что <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> поддерживала Баку в рамках конфликта и в 1990-х, когда инициировала сухопутную блокаду Армении. Однако сейчас, по мнению Еревана, поддержка стала качественно иной."Она характеризуется прямым присутствием Турции на арене военных действий", — заявил МИД.Министерство обороны Армении считает, что в Карабахе бок о бок с азербайджанцами воюют специалисты из Турции, которые используют оружие турецкого производства, в том числе беспилотники и военные самолеты.В МИД добавили, что сейчас фактически сложилась ситуация, когда народ Карабаха борется с "турецко-азербайджанским альянсом"."Армения и Арцах (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) полны решимости противостоять и нейтрализовать цели этого альянса. У этой решимости нет альтернативы, так как она отражает волю армянского народ жить на своей земле. &lt;…&gt; Армения уверена, что военная авантюра Азербайджана сорвется и он будет вынужден отказаться от намерения решить проблему военным путем".Обострение в КарабахеСитуация в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> обострилась накануне утром. Ответственность за это Баку и Ереван перекладывают друг на друга: Минобороны Армении заявляет, что непризнанная <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахская Республика</a> подверглась "воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана, в Баку утверждают, что огонь открыли армянские военные. Обе стороны сообщают о продолжающихся боях и о том, что противник несет значительные потери в живой силе и технике.В Армении и НКР ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию, позже военное положение объявили и в некоторых районах Азербайджана.Россия и многие другие государства призвали стороны конфликта к сдержанности.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация в Карабахе стала "поводом для серьезнейшего беспокойства".Он добавил, что Россия находится в полном контакте с Анкарой по этой ситуации.Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/karabakh-1577886944.html
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577874352.html
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577875488.html
Эрдоган, верни Армении захваченный в 1915 году Арарат и все другие территории.
149
пусть Эрдоган покинет оккупированный Константинополь!
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
турция
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нагорный карабах, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, безопасность, в мире

Эрдоган заявил об "оккупации" Арменией территорий Азербайджана

16:31 28.09.2020 (обновлено: 16:50 28.09.2020)
20268
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что настало время "покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель".
"Время платить по счетам. Иначе Армения будет и дальше своевольничать. Она должна уйти с оккупированных земель. Все знают, что это земли Азербайджана", — сказал он, выступая в Стамбуле.
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 14:04Сказано в эфире
"Победителей не будет". Эксперты – о ситуации в Нагорном КарабахеБаку и Ереван возлагают вину за эскалацию в Нагорном Карабахе друг на друга. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировали военный эксперт Юрий Котенок и заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
При этом турецкий лидер обвинил Минскую группу ОБСЕ в неспособности решить карабахскую проблему.
"За тридцать лет они не смогли решить этот вопрос. И сделали все, чтобы он не решился. Сейчас они нас учат, а иногда и угрожают. Они спрашивают: есть ли там (в Карабахе. — Прим. ред.) турецкие военные? Поставляет ли Турция оружие? Те, кто это спрашивает, сами на север Сирии тысячи грузовиков оружия отправили", — сказал Эрдоган. Он имел в виду поддержку американцами сил самообороны сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией.
Накануне, когда Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации напряженности в зоне карабахского конфликта, президент Турции выступил в поддержку Баку. Он позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей и азербайджанских военнослужащих, а также подчеркнул, что Турция, как всегда, поддерживает Азербайджан.
Сам Эрдоган сообщил об этом разговоре в Twitter.
"Турецкий народ со всеми своими возможностями находится рядом с азербайджанскими братьями. В сегодняшнем телефонном разговоре я заявил Ильхаму Алиеву, еще раз проявившему решительную позицию, что Турция будет укреплять солидарность с Азербайджаном на основе принципа "одна нация, два государства", — написал он.
При этом турецкий лидер призвал международное сообщество "занять место рядом с Азербайджаном, который ведет борьбу против оккупации".
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 11:35Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Посол Армении заявил о новых геополитических реалиях на Южном Кавказе

Позиция Армении

В Ереване вмешательство Турции в карабахский конфликт считают серьезной угрозой для всего региона.
Армянский МИД напомнил, что Анкара поддерживала Баку в рамках конфликта и в 1990-х, когда инициировала сухопутную блокаду Армении. Однако сейчас, по мнению Еревана, поддержка стала качественно иной.
"Она характеризуется прямым присутствием Турции на арене военных действий", — заявил МИД.
Министерство обороны Армении считает, что в Карабахе бок о бок с азербайджанцами воюют специалисты из Турции, которые используют оружие турецкого производства, в том числе беспилотники и военные самолеты.
"Согласно информации, полученной из достоверных источников, Турция вербует зарубежных боевиков-террористов и переправляет их в Азербайджан. Одновременно Турция на уровне высшего руководства предоставляет полноценную политическую и пропагандистскую поддержку Азербайджану", — говорится в заявлении ведомства.
В МИД добавили, что сейчас фактически сложилась ситуация, когда народ Карабаха борется с "турецко-азербайджанским альянсом".
"Армения и Арцах (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) полны решимости противостоять и нейтрализовать цели этого альянса. У этой решимости нет альтернативы, так как она отражает волю армянского народ жить на своей земле. <…> Армения уверена, что военная авантюра Азербайджана сорвется и он будет вынужден отказаться от намерения решить проблему военным путем".
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 11:51Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Играют по-крупному". Эксперт оценил вероятность большой войны в Карабахе

Обострение в Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась накануне утром. Ответственность за это Баку и Ереван перекладывают друг на друга: Минобороны Армении заявляет, что непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подверглась "воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана, в Баку утверждают, что огонь открыли армянские военные. Обе стороны сообщают о продолжающихся боях и о том, что противник несет значительные потери в живой силе и технике.
В Армении и НКР ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию, позже военное положение объявили и в некоторых районах Азербайджана.
Россия и многие другие государства призвали стороны конфликта к сдержанности.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация в Карабахе стала "поводом для серьезнейшего беспокойства".
"В настоящий момент мы призываем все стороны, прежде всего стороны конфликта, к максимальной сдержанности, к отказу от военных методов ведения дел и также к отказу от любых шагов, которые могут спровоцировать дальнейшее нежелательное обострение ситуации, и без того находящейся на стадии, по сути, военного столкновения", — сказал Песков.
Он добавил, что Россия находится в полном контакте с Анкарой по этой ситуации.
Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Обстрелы, военное положение, мобилизация: эскалация конфликта в Карабахе
© AFP 2020 / Armenian Defence Ministry/ Handout

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье.

Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
1 из 18

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье.

© AFP 2020 / Armenian Defence Ministry/ Handout
© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга.

Военный конфликт в Карабахе
2 из 18

Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга.

© Фото : Минобороны Азербайджана
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© Фото : Министерство Обороны Республики Армения

Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты в Карабахе.

Уничтожение азербайджанских танков военными Армении. Стоп-кадр видео
3 из 18

Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты в Карабахе.

© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
© РИА Новости / Министерство обороны Армении / Перейти в фотобанк

Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
4 из 18

Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

© РИА Новости / Министерство обороны Армении
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© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись мирные города и деревни, в том числе столица Степанакерт.

Военный конфликт в Карабахе
5 из 18

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись мирные города и деревни, в том числе столица Степанакерт.

© Фото : Минобороны Азербайджана
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© REUTERS / Aziz Karimov

Власти призвали жителей укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

Люди приветствуют военнослужащих армии Азербайджана по дороге в Баку, 27 сентября 2020 года
6 из 18

Власти призвали жителей укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

© REUTERS / Aziz Karimov
© REUTERS / Aziz Karimov

Вслед за этим военное положение и мобилизацию объявили Армения и Азербайджан.

Военнослужащие армии Азербайджана на бронетранспортере в Баку
7 из 18

Вслед за этим военное положение и мобилизацию объявили Армения и Азербайджан.

© REUTERS / Aziz Karimov
© REUTERS / Foreign Ministry of Armenia/ Handout

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число мирных граждан, раненных в результате обострения ситуации, за сутки увеличилось до 26.

Оказание медицинской помощи мужчине, пострадавшему во время столкновений в Нагорном Карабахе
8 из 18

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число мирных граждан, раненных в результате обострения ситуации, за сутки увеличилось до 26.

© REUTERS / Foreign Ministry of Armenia/ Handout
© Sputnik / Ибрагим Гашимов / Перейти в фотобанк

Минобороны НКР сообщило о 31 погибшем карабахском военнослужащем.

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Тертерском районе Азербайджана
9 из 18

Минобороны НКР сообщило о 31 погибшем карабахском военнослужащем.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
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© Sputnik / Ибрагим Гашимов / Перейти в фотобанк

Посол Армении в России добавил, что в столкновениях погибли порядка 30 армянских военных.

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Тертерском районе Азербайджана
10 из 18

Посол Армении в России добавил, что в столкновениях погибли порядка 30 армянских военных.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
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© Sputnik / Ибрагим Гашимов / Перейти в фотобанк

Сотни человек пострадали.

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Тертерском районе Азербайджана
11 из 18

Сотни человек пострадали.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
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© AP Photo / Armenian Foreign Ministry

Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте.

Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте
12 из 18

Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте.

© AP Photo / Armenian Foreign Ministry
© AP Photo / Armenian Defense Ministry

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах.

Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
13 из 18

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах.

© AP Photo / Armenian Defense Ministry
© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

Минобороны Азербайджана утверждает, что на стороне Армении воюют наемники из стран Ближнего Востока.

Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе
14 из 18

Минобороны Азербайджана утверждает, что на стороне Армении воюют наемники из стран Ближнего Востока.

© Фото : Минобороны Азербайджана
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© Фото : Министерство обороны Армении / Перейти в фотобанк

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку расценивает обострение в Карабахе как "отечественную войну".

Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
15 из 18

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку расценивает обострение в Карабахе как "отечественную войну".

© Фото : Министерство обороны Армении
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© РИА Новости / Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности.

Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
16 из 18

Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности.

© РИА Новости / Минобороны Азербайджана
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© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

Российский МИД предложил Баку и Еревану немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

Военный конфликт в Карабахе
17 из 18

Российский МИД предложил Баку и Еревану немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Azerbaijani Defence Ministry/ Handout

Боевые действия в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
18 из 18

Боевые действия в Нагорном Карабахе.

© AFP 2020 / Azerbaijani Defence Ministry/ Handout
1 из 18

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье.

© AFP 2020 / Armenian Defence Ministry/ Handout
2 из 18

Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
3 из 18

Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты в Карабахе.

© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
4 из 18

Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

© РИА Новости / Министерство обороны Армении
Перейти в фотобанк
5 из 18

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись мирные города и деревни, в том числе столица Степанакерт.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
6 из 18

Власти призвали жителей укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

© REUTERS / Aziz Karimov
7 из 18

Вслед за этим военное положение и мобилизацию объявили Армения и Азербайджан.

© REUTERS / Aziz Karimov
8 из 18

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число мирных граждан, раненных в результате обострения ситуации, за сутки увеличилось до 26.

© REUTERS / Foreign Ministry of Armenia/ Handout
9 из 18

Минобороны НКР сообщило о 31 погибшем карабахском военнослужащем.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
Перейти в фотобанк
10 из 18

Посол Армении в России добавил, что в столкновениях погибли порядка 30 армянских военных.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
Перейти в фотобанк
11 из 18

Сотни человек пострадали.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
Перейти в фотобанк
12 из 18

Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте.

© AP Photo / Armenian Foreign Ministry
13 из 18

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах.

© AP Photo / Armenian Defense Ministry
14 из 18

Минобороны Азербайджана утверждает, что на стороне Армении воюют наемники из стран Ближнего Востока.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
15 из 18

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку расценивает обострение в Карабахе как "отечественную войну".

© Фото : Министерство обороны Армении
Перейти в фотобанк
16 из 18

Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности.

© РИА Новости / Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
17 из 18

Российский МИД предложил Баку и Еревану немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
18 из 18

Боевые действия в Нагорном Карабахе.

© AFP 2020 / Azerbaijani Defence Ministry/ Handout
208273122
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаТурцияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганАзербайджанАрменияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Эрдоган, верни Армении захваченный в 1915 году Арарат и все другие территории.
28 сентября, 17:55
Евгений АристарховЕвгений Аристархов
1601001
пусть Эрдоган покинет оккупированный Константинополь!
28 сентября, 17:19
Алекс ГоодАлекс Гоод
6521017
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02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
00:06Минобороны непризнанной НКР опубликовало имена 84 погибших военных
23:53Франция призвала ЕС запретить финансирование партий из-за рубежа
23:23Итальянский депутат обвинил Эрдогана в эскалации в Карабахе
23:06В Москве умерли более 20 пациентов с коронавирусом впервые с июля
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