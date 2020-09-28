https://ria.ru/20200928/erdogan-1577897728.html

Эрдоган заявил об "оккупации" Арменией территорий Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что настало время "покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель". РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T16:31

2020-09-28T16:31

2020-09-28T16:50

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

турция

стамбул

реджеп тайип эрдоган

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армения

безопасность

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Реджеп Тайип Эрдоган</a> заявил, что настало время "покончить с оккупацией <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> азербайджанских земель"."Время платить по счетам. Иначе Армения будет и дальше своевольничать. Она должна уйти с оккупированных земель. Все знают, что это земли Азербайджана", — сказал он, выступая в Стамбуле.При этом турецкий лидер обвинил Минскую группу ОБСЕ в неспособности решить карабахскую проблему. Накануне, когда Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвинили друг друга в эскалации напряженности в зоне карабахского конфликта, президент Турции выступил в поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a>. Он позвонил президенту Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхаму Алиеву</a> и выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей и азербайджанских военнослужащих, а также подчеркнул, что Турция, как всегда, поддерживает Азербайджан.Сам Эрдоган сообщил об этом разговоре в <a href="https://twitter.com/rterdogan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.При этом турецкий лидер призвал международное сообщество "занять место рядом с Азербайджаном, который ведет борьбу против оккупации".Позиция АрменииВ <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> вмешательство Турции в карабахский конфликт считают серьезной угрозой для всего региона.Армянский МИД напомнил, что <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> поддерживала Баку в рамках конфликта и в 1990-х, когда инициировала сухопутную блокаду Армении. Однако сейчас, по мнению Еревана, поддержка стала качественно иной."Она характеризуется прямым присутствием Турции на арене военных действий", — заявил МИД.Министерство обороны Армении считает, что в Карабахе бок о бок с азербайджанцами воюют специалисты из Турции, которые используют оружие турецкого производства, в том числе беспилотники и военные самолеты.В МИД добавили, что сейчас фактически сложилась ситуация, когда народ Карабаха борется с "турецко-азербайджанским альянсом"."Армения и Арцах (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) полны решимости противостоять и нейтрализовать цели этого альянса. У этой решимости нет альтернативы, так как она отражает волю армянского народ жить на своей земле. <…> Армения уверена, что военная авантюра Азербайджана сорвется и он будет вынужден отказаться от намерения решить проблему военным путем".Обострение в КарабахеСитуация в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> обострилась накануне утром. Ответственность за это Баку и Ереван перекладывают друг на друга: Минобороны Армении заявляет, что непризнанная <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахская Республика</a> подверглась "воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана, в Баку утверждают, что огонь открыли армянские военные. Обе стороны сообщают о продолжающихся боях и о том, что противник несет значительные потери в живой силе и технике.В Армении и НКР ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию, позже военное положение объявили и в некоторых районах Азербайджана.Россия и многие другие государства призвали стороны конфликта к сдержанности.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация в Карабахе стала "поводом для серьезнейшего беспокойства".Он добавил, что Россия находится в полном контакте с Анкарой по этой ситуации.Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/karabakh-1577886944.html

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577874352.html

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577875488.html

Евгений Аристархов Эрдоган, верни Армении захваченный в 1915 году Арарат и все другие территории. 149

Алекс Гоод пусть Эрдоган покинет оккупированный Константинополь! 98

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стамбул

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армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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