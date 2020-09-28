https://ria.ru/20200928/karabakh-1577871112.html

Обстрелы, военное положение, мобилизация: эскалация конфликта в Карабахе

В Нагорном Карабахе возобновились бои, которые уже привели к гибели мирных жителей. Армения и Азербайджан выступили со взаимными обвинениями в обострении... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:33

2020-09-28T12:33

2020-09-28T12:59

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

фото

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В Нагорном Карабахе возобновились бои, которые уже привели к гибели мирных жителей. Армения и Азербайджан выступили со взаимными обвинениями в обострении ситуации. Кадры из зоны конфликта — в фотоленте Ria.ru.

нагорный карабах

азербайджан

армения

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, фото, фото