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Фанаты обвинили Королеву в пиаре из-за песни, посвященной измене Тарзана
Певица Наташа Королева у себя в Instagram выложила отрывок из новой песни и прокомментировала скандал, который разгорелся из-за неверности ее супруга Тарзана... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:20
2020-09-23T17:20
сергей глушко (тарзан)
шоу-бизнес
наташа королева (наталия порывай)
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Natasha_Poryvajj/" target="_blank" data-auto="true">Наташа Королева</a> у себя в Instagram выложила отрывок из новой песни и прокомментировала скандал, который разгорелся из-за неверности ее супруга Тарзана (<a href="http://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Глушко</a>).В микроблоге исполнительница опубликовала отрывок новой песни "Красная помада", в котором есть строчки про супружескую неверность, и написала небольшой пост:В комментариях под постом развернулась дискуссия на тему супружеской неверности. Некоторые пользователи поддержали певицу и пожелали ей счастья. Но многие усомнились в правдивости скандала и посчитали его пиар-ходом. "Ну вот, теперь понятно, к чему эта движуха с изменой. Реклама новой песни", — выразила мнение luiza88a."Все ради пиара, все сами придумали! Как пошло! Грязно! Ничего святого" — резко отметила kamyshova_galina."Более топорного пиара в жизни не видела", — завила ssolnze_7.Ранее СМИ сообщили, что, пока Королева была на отдыхе, из ее квартиры <a href="https://ria.ru/20200913/koroleva-1577175038.html" target="_blank">пропали ювелирные украшения</a> на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро. К ее супругу Тарзану, как отмечается, приходили в гости несколько девушек.Артистка и ее муж написали в полицию заявление. Позднее о том, что у нее на протяжении некоторого времени были отношения с Тарзаном, рассказала <a href="https://ria.ru/20200917/shulzhenko-1577374344.html" target="_blank">актриса</a> Анастасия Шульженко, а также заявила, что <a href="https://ria.ru/20200917/tarzan-1577374546.html" target="_blank">беременна от него</a>.Через некоторое время шоумен <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200916/tarzan-1577306640.html" target="_blank">записал видео</a>, в котором признался в измене своей супруге. На следующий день Тарзан <a href="https://ria.ru/20200916/tarzan-1577320691.html" target="_blank">удалил ролик</a>.
https://ria.ru/20200923/koroleva-1577631796.html
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РИА Новости
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сергей глушко (тарзан), шоу-бизнес, наташа королева (наталия порывай)

Фанаты обвинили Королеву в пиаре из-за песни, посвященной измене Тарзана

17:20 23.09.2020
5076
© Фото : страница Наташи Королевой в InstagramПевица Наташа Королева
Певица Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Фото : страница Наташи Королевой в Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Певица Наташа Королева у себя в Instagram выложила отрывок из новой песни и прокомментировала скандал, который разгорелся из-за неверности ее супруга Тарзана (Сергея Глушко).
В микроблоге исполнительница опубликовала отрывок новой песни "Красная помада", в котором есть строчки про супружескую неверность, и написала небольшой пост:
"Каждая семья проходит через кризис, из которого одни семьи выходят преображенными, с новыми правилами и обновленной структурой семейных ролей, а другие теряют все то немногое, чем владели! В японском языке слово кризис состоит из двух иероглифов: один переводится как "разрушение", второй - "шанс"! Разрушение дает нам новый шанс!", — написала Королева.
В комментариях под постом развернулась дискуссия на тему супружеской неверности. Некоторые пользователи поддержали певицу и пожелали ей счастья. Но многие усомнились в правдивости скандала и посчитали его пиар-ходом.
"Ну вот, теперь понятно, к чему эта движуха с изменой. Реклама новой песни", — выразила мнение luiza88a.
"Все ради пиара, все сами придумали! Как пошло! Грязно! Ничего святого" — резко отметила kamyshova_galina.
"Более топорного пиара в жизни не видела", — завила ssolnze_7.
Ранее СМИ сообщили, что, пока Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро. К ее супругу Тарзану, как отмечается, приходили в гости несколько девушек.
Артистка и ее муж написали в полицию заявление. Позднее о том, что у нее на протяжении некоторого времени были отношения с Тарзаном, рассказала актриса Анастасия Шульженко, а также заявила, что беременна от него.
Через некоторое время шоумен записал видео, в котором признался в измене своей супруге. На следующий день Тарзан удалил ролик.
Певица Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 01:29
Королева нецензурно выругалась на фоне скандала с изменой Тарзана
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