Фанаты обвинили Королеву в пиаре из-за песни, посвященной измене Тарзана
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Певица Наташа Королева у себя в Instagram выложила отрывок из новой песни и прокомментировала скандал, который разгорелся из-за неверности ее супруга Тарзана (Сергея Глушко).
В микроблоге исполнительница опубликовала отрывок новой песни "Красная помада", в котором есть строчки про супружескую неверность, и написала небольшой пост:
"Каждая семья проходит через кризис, из которого одни семьи выходят преображенными, с новыми правилами и обновленной структурой семейных ролей, а другие теряют все то немногое, чем владели! В японском языке слово кризис состоит из двух иероглифов: один переводится как "разрушение", второй - "шанс"! Разрушение дает нам новый шанс!", — написала Королева.
В комментариях под постом развернулась дискуссия на тему супружеской неверности. Некоторые пользователи поддержали певицу и пожелали ей счастья. Но многие усомнились в правдивости скандала и посчитали его пиар-ходом.
"Ну вот, теперь понятно, к чему эта движуха с изменой. Реклама новой песни", — выразила мнение luiza88a.
"Все ради пиара, все сами придумали! Как пошло! Грязно! Ничего святого" — резко отметила kamyshova_galina.
"Более топорного пиара в жизни не видела", — завила ssolnze_7.
Ранее СМИ сообщили, что, пока Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро. К ее супругу Тарзану, как отмечается, приходили в гости несколько девушек.
Артистка и ее муж написали в полицию заявление. Позднее о том, что у нее на протяжении некоторого времени были отношения с Тарзаном, рассказала актриса Анастасия Шульженко, а также заявила, что беременна от него.
Через некоторое время шоумен записал видео, в котором признался в измене своей супруге. На следующий день Тарзан удалил ролик.