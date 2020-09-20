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https://ria.ru/20200920/evropa-1577497676.html
В Совфеде назвали риски для Европы при отказе от "Северного потока — 2"
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отреагировал на высказывание депутата бундестага Вальдемара Гердта о судьбе газопровода... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T02:02
2020-09-20T02:02
вальдемар гердт
россия
северный поток — 2
сергей цеков
алексей навальный
совет федерации рф
москва
германия
европа
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Названы риски для Европы при отказе от "Северного потока — 2"
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>Член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Cekov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Цеков</a> отреагировал на высказывание депутата бундестага <a href="http://ria.ru/person_valdemar-gerdt/" target="_blank" data-auto="true">Вальдемара Гердта</a> о судьбе газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" и оценил последствия отказа от реализации российского проекта для <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, сообщает <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.Ранее Гердт <a href="https://ria.ru/20200919/proekt-1577472224.html" target="_blank">заявил</a>, что блокировка "Северного потока — 2" может привести к многомиллиардным штрафным санкциям. Также это ставит под вопрос энергетическую безопасность <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>.Сенатор поддержал позицию немецкого парламентария, отметив, что тот правильно расставил все акценты. По его словам, в случае приостановки строительства трубопровода у Германии и других европейских стран могут возникнуть "большие вопросы" по обеспечению гарантированными энергоресурсами.Он выразил уверенность, что отказ от проекта подорвет авторитет Германии и стран, поддерживающих строительство трубопровода.Проект "Северный поток — 2" предусматривает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до Германии.Против строительства трубопровода активно выступают <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> и еще некоторые страны. В конце прошлого года <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> ввел санкции против "Северного потока — 2" и потребовал от компаний, участвующих в проекте, немедленно прекратить работы. В результате строительство приостановилось.Сейчас в Соединенных Штатах обсуждают расширение ограничительных мер против газопровода. При этом вопрос российского проекта осложняется ситуацией с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> и поднявшейся на этом фоне волной призывов заблокировать проект. В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческое предприятие и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента.
https://ria.ru/20200919/gazoprovod-1577471938.html
https://ria.ru/20200918/bundestag-1577450248.html
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вальдемар гердт, россия, северный поток — 2, сергей цеков, алексей навальный, совет федерации рф, москва, германия, европа, сша, экономика

В Совфеде назвали риски для Европы при отказе от "Северного потока — 2"

02:02 20.09.2020
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© AP Photo / dpa / Jens BuettnerСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отреагировал на высказывание депутата бундестага Вальдемара Гердта о судьбе газопровода "Северный поток — 2" и оценил последствия отказа от реализации российского проекта для Европы, сообщает RT.
Ранее Гердт заявил, что блокировка "Северного потока — 2" может привести к многомиллиардным штрафным санкциям. Также это ставит под вопрос энергетическую безопасность Германии.
Сенатор поддержал позицию немецкого парламентария, отметив, что тот правильно расставил все акценты. По его словам, в случае приостановки строительства трубопровода у Германии и других европейских стран могут возникнуть "большие вопросы" по обеспечению гарантированными энергоресурсами.

"Если кто-то думает, что отменить "Северный поток — 2" можно просто потому, что у кого-то появится желание, или что можно пойти на поводу у США и при этом ничего не будет, то однозначно будет. Будут серьезные штрафные санкции", — предупредил Цеков.

Он выразил уверенность, что отказ от проекта подорвет авторитет Германии и стран, поддерживающих строительство трубопровода.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
Вчера, 04:00
Названы риски для Украины при остановке "Северного потока — 2"
Проект "Северный поток — 2" предусматривает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против строительства трубопровода активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, Украина и еще некоторые страны. В конце прошлого года Вашингтон ввел санкции против "Северного потока — 2" и потребовал от компаний, участвующих в проекте, немедленно прекратить работы. В результате строительство приостановилось.
Сейчас в Соединенных Штатах обсуждают расширение ограничительных мер против газопровода. При этом вопрос российского проекта осложняется ситуацией с блогером Алексеем Навальным и поднявшейся на этом фоне волной призывов заблокировать проект. В Москве не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческое предприятие и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента.
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 15:54
Бундестаг отказался голосовать по остановке "Северного потока — 2"
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Вальдемар ГердтРоссияСеверный поток — 2Сергей ЦековАлексей НавальныйСовет Федерации РФМоскваГерманияЕвропаСШАЭкономика
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