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Немецкий депутат оценил риски остановки проекта "Северный поток — 2"
Депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт заявил РИА Новости, что отказ от строительства... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T04:47
2020-09-19T04:47
вальдемар гердт
россия
северный поток — 2
зиновий гердт
германия
симферополь
европа
сша
экономика
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости.</strong> Депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") <a href="http://ria.ru/person_valdemar-gerdt/" target="_blank" data-auto="true">Вальдемар Гердт</a> заявил РИА Новости, что отказ от строительства газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" может привести к многомиллиардным штрафным санкциям."Северный поток" – это не немецкий и не российский проект. В нем участвуют более 100 фирм. Все они получили разрешение, прошли соответствующие процедуры и вложили деньги. Если мы сейчас политическим решением остановим "Северный поток", то нам грозит более 10 миллиардов евро штрафных санкций. То есть возмещение ущерба всем этим фирмам", - отметил он.Кроме того, по его словам, отказ от "Северного потока — 2" ставит под вопрос энергетическую безопасность <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>."Мы закрываем угольные станции, отказываемся от атомной энергетики, переходим на электротранспорт, и где же мы будем брать энергоресурсы, если отказаться от самого экономически и экологически выгодного предложения, которое сделала нам Россия по газу?" - сказал депутат.По его словам, вся история вокруг остановки "Северного потока — 2" - это борьба за энергетические рынки сбыта, так как <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, учитывая их планы по поставкам в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европу</a> сжиженного газа, невыгодно строительство газопровода из России."Эта борьба ведется грязными политическими и экономическими методами. Те, кто ратует за отказ от "Северного потока", должны рассказать своим избирателям, что в результате этого цены на энергоресурсы увеличатся - в месяц за газ и за свет придется платить на 20% больше", - подчеркнул Гердт.
https://ria.ru/20200919/gazoprovod-1577471938.html
https://ria.ru/20200918/gazoprovod-1577447625.html
И в Германии есть здравомыслящие люди. Все правильно сказал.
68
Ничё, скоро зима...
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россия
германия
симферополь
европа
сша
РИА Новости
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вальдемар гердт, россия, северный поток — 2, зиновий гердт, германия, симферополь, европа, сша, экономика

Немецкий депутат оценил риски остановки проекта "Северный поток — 2"

04:47 19.09.2020
23408
© РИА Новости / Nord Stream 2Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода "Северный поток-2"
Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Nord Stream 2
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт заявил РИА Новости, что отказ от строительства газопровода "Северный поток — 2" может привести к многомиллиардным штрафным санкциям.
"Северный поток" – это не немецкий и не российский проект. В нем участвуют более 100 фирм. Все они получили разрешение, прошли соответствующие процедуры и вложили деньги. Если мы сейчас политическим решением остановим "Северный поток", то нам грозит более 10 миллиардов евро штрафных санкций. То есть возмещение ущерба всем этим фирмам", - отметил он.
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Кроме того, по его словам, отказ от "Северного потока — 2" ставит под вопрос энергетическую безопасность Германии.
"Мы закрываем угольные станции, отказываемся от атомной энергетики, переходим на электротранспорт, и где же мы будем брать энергоресурсы, если отказаться от самого экономически и экологически выгодного предложения, которое сделала нам Россия по газу?" - сказал депутат.
По его словам, вся история вокруг остановки "Северного потока — 2" - это борьба за энергетические рынки сбыта, так как США, учитывая их планы по поставкам в Европу сжиженного газа, невыгодно строительство газопровода из России.
"Эта борьба ведется грязными политическими и экономическими методами. Те, кто ратует за отказ от "Северного потока", должны рассказать своим избирателям, что в результате этого цены на энергоресурсы увеличатся - в месяц за газ и за свет придется платить на 20% больше", - подчеркнул Гердт.
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Вальдемар ГердтРоссияСеверный поток — 2Зиновий ГердтГерманияСимферопольЕвропаСШАЭкономика
Популярные комментарии
И в Германии есть здравомыслящие люди. Все правильно сказал.
19 сентября, 05:02
NNikki_5519
6500003
Ничё, скоро зима...
19 сентября, 07:57
Семен СеменычСемен Семеныч
4270000
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