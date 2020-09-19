https://ria.ru/20200919/proekt-1577472224.html

Немецкий депутат оценил риски остановки проекта "Северный поток — 2"

Депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт заявил РИА Новости, что отказ от строительства... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T04:47

2020-09-19T04:47

2020-09-19T04:47

вальдемар гердт

россия

северный поток — 2

зиновий гердт

германия

симферополь

европа

сша

экономика

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости.</strong> Депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") <a href="http://ria.ru/person_valdemar-gerdt/" target="_blank" data-auto="true">Вальдемар Гердт</a> заявил РИА Новости, что отказ от строительства газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" может привести к многомиллиардным штрафным санкциям."Северный поток" – это не немецкий и не российский проект. В нем участвуют более 100 фирм. Все они получили разрешение, прошли соответствующие процедуры и вложили деньги. Если мы сейчас политическим решением остановим "Северный поток", то нам грозит более 10 миллиардов евро штрафных санкций. То есть возмещение ущерба всем этим фирмам", - отметил он.Кроме того, по его словам, отказ от "Северного потока — 2" ставит под вопрос энергетическую безопасность <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>."Мы закрываем угольные станции, отказываемся от атомной энергетики, переходим на электротранспорт, и где же мы будем брать энергоресурсы, если отказаться от самого экономически и экологически выгодного предложения, которое сделала нам Россия по газу?" - сказал депутат.По его словам, вся история вокруг остановки "Северного потока — 2" - это борьба за энергетические рынки сбыта, так как <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, учитывая их планы по поставкам в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европу</a> сжиженного газа, невыгодно строительство газопровода из России."Эта борьба ведется грязными политическими и экономическими методами. Те, кто ратует за отказ от "Северного потока", должны рассказать своим избирателям, что в результате этого цены на энергоресурсы увеличатся - в месяц за газ и за свет придется платить на 20% больше", - подчеркнул Гердт.

https://ria.ru/20200919/gazoprovod-1577471938.html

https://ria.ru/20200918/gazoprovod-1577447625.html

Nikki_5519 И в Германии есть здравомыслящие люди. Все правильно сказал. 68

Семен Семеныч Ничё, скоро зима... 49

9

россия

германия

симферополь

европа

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вальдемар гердт, россия, северный поток — 2, зиновий гердт, германия, симферополь, европа, сша, экономика