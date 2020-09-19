День оружейника в России
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВозложение цветов к бюсту конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова в Ижевск
Ежегодно 19 сентября в России отмечается День оружейника. Это профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия.
Указ "Об установлении Дня оружейника" был подписан президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым 3 декабря 2011 года.
С просьбой об установлении Дня оружейника выступил на встрече с премьер-министром России Владимиром Путиным в мае 2010 года Михаил Калашников (1919-2013), один из самых известных оружейников не только в России, но и в мире.
Инициативу поддержал Союз российских оружейников.
Решение об учреждении профессионального праздника оружейников было принято с учетом выдающейся роли создателей оружия в деле обеспечения сохранения обороноспособности и независимости Российского государства, экспортного потенциала и престижа России в мире.
Определяющую роль в выборе даты Дня оружейника сыграли два фактора. В исторической справке о возможной дате празднования Дня оружейника, представленной музейным комплексом "Московский Кремль", отмечается, что в XVI-XVII веках крупнейшим в России центром производства и хранения оружия была Оружейная палата московского Кремля. Однако точная дата ее образования неизвестна. Имеются документальные свидетельства о том, что она существовала уже в начале XVI века. Слово "оружничая" в названии палаты подчеркивало, что это здание и все имущество в нем находилось в ведении особого придворного чина – оружничего, в обязанности которого входило хранение великокняжеского вооружения, закупка и организация производства оружия, а также распределение его в полки. Пост оружничего впервые упоминается в дошедших до нас источниках в сентябре 1508 года. Таким образом, был определен месяц для нового праздника. В городе оружейников – Ижевске с XIX столетия покровитель небесного воинства Архангел Михаил почитается как покровитель оружейников. Его день празднуется 19 сентября и 21 ноября. Таким образом, для празднования Дня оружейника была выбрана дата 19 сентября.
Определяющую роль в выборе даты Дня оружейника сыграли два фактора. В исторической справке о возможной дате празднования Дня оружейника, представленной музейным комплексом "Московский Кремль", отмечается, что в XVI-XVII веках крупнейшим в России центром производства и хранения оружия была Оружейная палата московского Кремля. Однако точная дата ее образования неизвестна. Имеются документальные свидетельства о том, что она существовала уже в начале XVI века. Слово "оружничая" в названии палаты подчеркивало, что это здание и все имущество в нем находилось в ведении особого придворного чина – оружничего, в обязанности которого входило хранение великокняжеского вооружения, закупка и организация производства оружия, а также распределение его в полки. Пост оружничего впервые упоминается в дошедших до нас источниках в сентябре 1508 года. Таким образом, был определен месяц для нового праздника. В городе оружейников – Ижевске с XIX столетия покровитель небесного воинства Архангел Михаил почитается как покровитель оружейников. Его день празднуется 19 сентября и 21 ноября. Таким образом, для празднования Дня оружейника была выбрана дата 19 сентября.
Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) расположены в 64 субъектах России. По данным на 2018 год, в сводном реестре организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) 1355 организаций. Общая численность работников, занятых в таких организациях, составляет около двух миллионов человек. В 2018 году доля молодежи до 35 лет среди работников ОПК увеличилась с 20% до более чем 30%.
Предприятия ОПК не только успешно обеспечивают Вооруженные Силы России всем необходимым, но и наращивают экспорт высокотехнологичной продукции военного назначения. По данным генерального директора "Рособороэкспорта" Александра Михеева, с начала 2000-х годов Россия поставила на экспорт оружие на сумму более 165 миллиардов долларов и заключила контракты на сумму около 230 миллиардов долларов.
Всего в течение последних 19 лет было подписано внешнеторговых контрактов на общую сумму около 230 миллиардов долларов США. В последние годы "Рособоронэкспорт" ежегодно продавал оружие на сумму около 13 миллиардов долларов. По словам гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, последние три года портфель заказов сохраняется на уровне 2018 года и составляет 51,1 миллиарда долларов.
Праздничные мероприятия Дня оружейника в основном проходят в городах, где действуют предприятия российского ОПК. Однако особенно широко он отмечается в Туле и Ижевске, которые считаются столицами оборонно-промышленного комплекса страны.
В этот день устраиваются праздничные шествия и митинги, концерты и салюты.
Поздравления принимают конструкторы и инженеры-оружейники, а также специалисты-историки, которые изучают развитие оружейного дела и традиции русского оружия.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников