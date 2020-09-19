https://ria.ru/20200919/prazdnik-1577378505.html

День оружейника в России

Ежегодно 19 сентября в России отмечается День оружейника. Это профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), создателей... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T00:32

2020-09-19T00:32

2020-09-19T00:32

россия

день оружейника

справки

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Ежегодно 19 сентября в России <a href="http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=12000194@cmsArticle" target="_blank">отмечается День оружейника</a>. Это профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия. Указ "Об установлении Дня оружейника" был <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/34357" target="_blank">подписан</a> президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым 3 декабря 2011 года. С просьбой об установлении Дня оружейника <a href="https://ria.ru/20100525/238685859.html" target="_blank">выступил</a> на встрече с премьер-министром России Владимиром Путиным в мае 2010 года Михаил Калашников (1919-2013), один из самых известных оружейников не только в России, но и в мире. Инициативу <a href="http://souz-ros-or.ru/sobytia/index.php?sphrase_id=92">поддержал</a> Союз российских оружейников. <a href="http://www.kalashnikov.ru/medialibrary/dc8/den-oruzheinika.pdf" target="_blank">Решение</a> об учреждении профессионального праздника оружейников было принято с учетом выдающейся роли создателей оружия в деле обеспечения сохранения обороноспособности и независимости Российского государства, экспортного потенциала и престижа России в мире.<br>Определяющую роль в выборе даты Дня оружейника сыграли два фактора. В исторической справке о возможной дате празднования Дня оружейника, представленной музейным комплексом "Московский Кремль", отмечается, что в XVI-XVII веках крупнейшим в России центром производства и хранения оружия была Оружейная палата московского Кремля. Однако точная дата ее образования неизвестна. Имеются документальные свидетельства о том, что она существовала уже в начале XVI века. Слово "оружничая" в названии палаты подчеркивало, что это здание и все имущество в нем находилось в ведении особого придворного чина – оружничего, в обязанности которого входило хранение великокняжеского вооружения, закупка и организация производства оружия, а также распределение его в полки. Пост оружничего впервые упоминается в дошедших до нас источниках в сентябре 1508 года. Таким образом, был определен месяц для нового праздника. В городе оружейников – Ижевске с XIX столетия покровитель небесного воинства Архангел Михаил почитается как покровитель оружейников. Его день празднуется 19 сентября и 21 ноября. Таким образом, для празднования Дня оружейника была выбрана дата 19 сентября. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/16328" target="_blank">расположены</a> в 64 субъектах России. По <a href="http://government.ru/info/32164/" target="_blank">данным</a> на 2018 год, в сводном реестре организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) 1355 организаций. Общая численность работников, занятых в таких организациях, составляет около двух миллионов человек. В 2018 году доля молодежи до 35 лет среди работников ОПК увеличилась с 20% до более чем 30%. Предприятия ОПК не только успешно <a href="http://government.ru/news/40263/" target="_blank">обеспечивают</a> Вооруженные Силы России всем необходимым, но и наращивают экспорт высокотехнологичной продукции военного назначения. По данным генерального директора "Рособороэкспорта" Александра Михеева, с начала 2000-х годов Россия поставила на экспорт оружие на сумму более 165 миллиардов долларов и заключила контракты на сумму около 230 миллиардов долларов. Всего в течение последних 19 лет было <a href="https://ria.ru/20191126/1561591237.html" target="_blank">подписано</a> внешнеторговых контрактов на общую сумму около 230 миллиардов долларов США. В последние годы "Рособоронэкспорт" ежегодно <a href="https://ria.ru/20191126/1561592124.html" target="_blank">продавал оружие</a> на сумму около 13 миллиардов долларов. По словам гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, последние три года портфель <a href="https://ria.ru/20200728/1575044731.html" target="_blank">заказов</a> сохраняется на уровне 2018 года и составляет 51,1 миллиарда долларов. Праздничные <a href="https://kalashnikovgroup.ru/press-center/news/132" target="_blank">мероприятия</a> Дня оружейника в основном проходят в городах, где действуют предприятия российского ОПК. Однако особенно широко он <a href="https://rostec.ru/news/4514603/" target="_blank">отмечается в Туле</a> и Ижевске, которые считаются столицами оборонно-промышленного комплекса страны. В этот день <a href="https://www.arms-expo.ru/news/pamyatnye-rubezhi/segodnya-v-rossii-otmechayut-den-oruzheynika/" target="_blank">устраиваются праздничные шествия и митинги</a>, концерты и салюты. Поздравления принимают конструкторы и инженеры-оружейники, а также специалисты-историки, которые изучают развитие оружейного дела и традиции русского оружия.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день оружейника, справки