Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200919/prazdnik-1577378505.html
День оружейника в России
Ежегодно 19 сентября в России отмечается День оружейника. Это профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), создателей... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T00:32
2020-09-19T00:32
россия
день оружейника
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577379210_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_63068c728bd82f44ab45e5c0c4bbfbd8.jpg
Ежегодно 19 сентября в России <a href="http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=12000194@cmsArticle" target="_blank">отмечается День оружейника</a>. Это профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия. Указ "Об установлении Дня оружейника" был <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/34357" target="_blank">подписан</a> президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым 3 декабря 2011 года. С просьбой об установлении Дня оружейника <a href="https://ria.ru/20100525/238685859.html" target="_blank">выступил</a> на встрече с премьер-министром России Владимиром Путиным в мае 2010 года Михаил Калашников (1919-2013), один из самых известных оружейников не только в России, но и в мире. Инициативу <a href="http://souz-ros-or.ru/sobytia/index.php?sphrase_id=92">поддержал</a> Союз российских оружейников. <a href="http://www.kalashnikov.ru/medialibrary/dc8/den-oruzheinika.pdf" target="_blank">Решение</a> об учреждении профессионального праздника оружейников было принято с учетом выдающейся роли создателей оружия в деле обеспечения сохранения обороноспособности и независимости Российского государства, экспортного потенциала и престижа России в мире.<br>Определяющую роль в выборе даты Дня оружейника сыграли два фактора. В исторической справке о возможной дате празднования Дня оружейника, представленной музейным комплексом "Московский Кремль", отмечается, что в XVI-XVII веках крупнейшим в России центром производства и хранения оружия была Оружейная палата московского Кремля. Однако точная дата ее образования неизвестна. Имеются документальные свидетельства о том, что она существовала уже в начале XVI века. Слово "оружничая" в названии палаты подчеркивало, что это здание и все имущество в нем находилось в ведении особого придворного чина – оружничего, в обязанности которого входило хранение великокняжеского вооружения, закупка и организация производства оружия, а также распределение его в полки. Пост оружничего впервые упоминается в дошедших до нас источниках в сентябре 1508 года. Таким образом, был определен месяц для нового праздника. В городе оружейников – Ижевске с XIX столетия покровитель небесного воинства Архангел Михаил почитается как покровитель оружейников. Его день празднуется 19 сентября и 21 ноября. Таким образом, для празднования Дня оружейника была выбрана дата 19 сентября. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/16328" target="_blank">расположены</a> в 64 субъектах России. По <a href="http://government.ru/info/32164/" target="_blank">данным</a> на 2018 год, в сводном реестре организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) 1355 организаций. Общая численность работников, занятых в таких организациях, составляет около двух миллионов человек. В 2018 году доля молодежи до 35 лет среди работников ОПК увеличилась с 20% до более чем 30%. Предприятия ОПК не только успешно <a href="http://government.ru/news/40263/" target="_blank">обеспечивают</a> Вооруженные Силы России всем необходимым, но и наращивают экспорт высокотехнологичной продукции военного назначения. По данным генерального директора "Рособороэкспорта" Александра Михеева, с начала 2000-х годов Россия поставила на экспорт оружие на сумму более 165 миллиардов долларов и заключила контракты на сумму около 230 миллиардов долларов. Всего в течение последних 19 лет было <a href="https://ria.ru/20191126/1561591237.html" target="_blank">подписано</a> внешнеторговых контрактов на общую сумму около 230 миллиардов долларов США. В последние годы "Рособоронэкспорт" ежегодно <a href="https://ria.ru/20191126/1561592124.html" target="_blank">продавал оружие</a> на сумму около 13 миллиардов долларов. По словам гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, последние три года портфель <a href="https://ria.ru/20200728/1575044731.html" target="_blank">заказов</a> сохраняется на уровне 2018 года и составляет 51,1 миллиарда долларов. Праздничные <a href="https://kalashnikovgroup.ru/press-center/news/132" target="_blank">мероприятия</a> Дня оружейника в основном проходят в городах, где действуют предприятия российского ОПК. Однако особенно широко он <a href="https://rostec.ru/news/4514603/" target="_blank">отмечается в Туле</a> и Ижевске, которые считаются столицами оборонно-промышленного комплекса страны. В этот день <a href="https://www.arms-expo.ru/news/pamyatnye-rubezhi/segodnya-v-rossii-otmechayut-den-oruzheynika/" target="_blank">устраиваются праздничные шествия и митинги</a>, концерты и салюты. Поздравления принимают конструкторы и инженеры-оружейники, а также специалисты-историки, которые изучают развитие оружейного дела и традиции русского оружия.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577379210_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_5941abcae315b327f2bbc9d63f6aad4a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, день оружейника, справки

День оружейника в России

00:32 19.09.2020
86
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВозложение цветов к бюсту конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова в Ижевск
Возложение цветов к бюсту конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова в Ижевск - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Ежегодно 19 сентября в России отмечается День оружейника. Это профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия.
Указ "Об установлении Дня оружейника" был подписан президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым 3 декабря 2011 года.
С просьбой об установлении Дня оружейника выступил на встрече с премьер-министром России Владимиром Путиным в мае 2010 года Михаил Калашников (1919-2013), один из самых известных оружейников не только в России, но и в мире.
Инициативу поддержал Союз российских оружейников.
Решение об учреждении профессионального праздника оружейников было принято с учетом выдающейся роли создателей оружия в деле обеспечения сохранения обороноспособности и независимости Российского государства, экспортного потенциала и престижа России в мире.
Определяющую роль в выборе даты Дня оружейника сыграли два фактора. В исторической справке о возможной дате празднования Дня оружейника, представленной музейным комплексом "Московский Кремль", отмечается, что в XVI-XVII веках крупнейшим в России центром производства и хранения оружия была Оружейная палата московского Кремля. Однако точная дата ее образования неизвестна. Имеются документальные свидетельства о том, что она существовала уже в начале XVI века. Слово "оружничая" в названии палаты подчеркивало, что это здание и все имущество в нем находилось в ведении особого придворного чина – оружничего, в обязанности которого входило хранение великокняжеского вооружения, закупка и организация производства оружия, а также распределение его в полки. Пост оружничего впервые упоминается в дошедших до нас источниках в сентябре 1508 года. Таким образом, был определен месяц для нового праздника. В городе оружейников – Ижевске с XIX столетия покровитель небесного воинства Архангел Михаил почитается как покровитель оружейников. Его день празднуется 19 сентября и 21 ноября. Таким образом, для празднования Дня оружейника была выбрана дата 19 сентября.
Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) расположены в 64 субъектах России. По данным на 2018 год, в сводном реестре организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) 1355 организаций. Общая численность работников, занятых в таких организациях, составляет около двух миллионов человек. В 2018 году доля молодежи до 35 лет среди работников ОПК увеличилась с 20% до более чем 30%.
Предприятия ОПК не только успешно обеспечивают Вооруженные Силы России всем необходимым, но и наращивают экспорт высокотехнологичной продукции военного назначения. По данным генерального директора "Рособороэкспорта" Александра Михеева, с начала 2000-х годов Россия поставила на экспорт оружие на сумму более 165 миллиардов долларов и заключила контракты на сумму около 230 миллиардов долларов.
Всего в течение последних 19 лет было подписано внешнеторговых контрактов на общую сумму около 230 миллиардов долларов США. В последние годы "Рособоронэкспорт" ежегодно продавал оружие на сумму около 13 миллиардов долларов. По словам гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, последние три года портфель заказов сохраняется на уровне 2018 года и составляет 51,1 миллиарда долларов.
Праздничные мероприятия Дня оружейника в основном проходят в городах, где действуют предприятия российского ОПК. Однако особенно широко он отмечается в Туле и Ижевске, которые считаются столицами оборонно-промышленного комплекса страны.
В этот день устраиваются праздничные шествия и митинги, концерты и салюты.
Поздравления принимают конструкторы и инженеры-оружейники, а также специалисты-историки, которые изучают развитие оружейного дела и традиции русского оружия.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить0
РоссияДень оружейникаСправки
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Россия прекращает все вывозные рейсы
Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс
МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ
Ваенга необычно отреагировала на ошибку
"Это страшно!" Ваенга необычно отреагировала на ошибку в "Голосе 60+"
Снегопад в Санкт-Петербурге
Россиянам рассказали, какой погоды ждать зимой
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Названы риски для Украины при остановке "Северного потока — 2"
Яна Кошкина
Актриса Яна Кошкина шокировала фанатов фотографией топлес
Страница социальной сети Facebook на экране компьютера
В Сети восхитились "самым красивым" священнослужителем
Телеведущий Дмитрий Шепелев
"Ты любовник Галкина": Шепелев рассказал о разговоре с Пугачевой
Светлана Тихановская
Лавров заявил, что Тихановская могла совершить уголовное преступление
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Новый адвокат попросил для Ефремова условный срок
Фотосессия с Викторией Бэкхем в ЦУМе
Виктория Бэкхем разозлила фанатов видео с обнаженной грудью
Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин
Сенатором от Татарстана стал глава Минтранса республики Сафин
Люди в защитных масках проходят мимо пункта обмена валют в Гонконге
Американский банк: Китай и коронавирус начали ломать превосходство США
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи с Дмитрием Медведевым
Рязанский губернатор отметил важность поддержки промышленности в регионах
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Посольство России потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00В Ассамблее православия выступают против церковного раскола на Украине
10:54В МИД надеются, что на сессии ГА ООН не будет проблем с визами дипломатам
10:51В Иране рассказали, кому будут мстить за генерала Сулеймани
10:48В России провели более 42,4 миллиона тестов на коронавирус
10:45ByteDance оспорила в суде решение о запрете TikTok в США
10:41Актера Юрия Назарова выписали из больницы после лечения от COVID-19
10:40В МИД считают прогнозы о дате саммита "пятерки" СБ ООН преждевременными
10:36В России за сутки 144 человек умерли от коронавируса
10:35Адвокаты рассказали, что ждет Пашаева после лишения статуса
10:34Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
10:34В России за сутки 5255 человек вылечились от коронавируса
10:34В Москве выявили 825 новых случаев коронавируса
10:32В России выявили 6065 новых случаев коронавируса
10:23Россия не имеет данных о подготовке КНДР ракетных пусков с подлодки
10:19Недалеко от Лос-Анджелеса произошло землетрясение
10:05В МИД назвали возможные санкции Запада против Белоруссии незаконными
10:02Два человека стали жертвами стрельбы в Рочестере
10:00Парламентарии надеются, что православные скоро смогут посетить Айя-Софию
09:45Ставшая звездой телешоу мать 13 детей покончила с собой
09:39Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год
Лента новостейМолния