В "Ростехе" рассказали, какое оружие наиболее востребовано за рубежом

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. По линии военно-технического сотрудничества " Ростеха " основной спрос за рубежом прослеживается на продукцию ВВС и ПВО, сообщил на встрече с По линии военно-технического сотрудничества "" основной спрос за рубежом прослеживается на продукцию ВВС и ПВО, сообщил на встрече с Владимиром Путиным гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов

"Портфель заказов сохраняется на уровне 2018 года, составляет 51,1 миллиарда долларов — большой пакет, и такой объем у нас уже сохраняется третий год. Хотя мы и исполняем его, но в то же время подписываем вновь", — сказал он, говоря о результатах за 2019-й.

При этом на начало 2020 года портфель заказов составлял уже 55 миллиардов долларов.

Глава "Ростеха" добавил, что в минувшем году выполнены все контракты по гособоронзаказу.