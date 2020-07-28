В "Ростехе" рассказали, какое оружие наиболее востребовано за рубежом

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. По линии военно-технического сотрудничества "Ростеха" основной спрос за рубежом прослеживается на продукцию ВВС и ПВО, сообщил на встрече с Владимиром Путиным гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.
"Портфель заказов сохраняется на уровне 2018 года, составляет 51,1 миллиарда долларов — большой пакет, и такой объем у нас уже сохраняется третий год. Хотя мы и исполняем его, но в то же время подписываем вновь", — сказал он, говоря о результатах за 2019-й.
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При этом на начало 2020 года портфель заказов составлял уже 55 миллиардов долларов.
Глава "Ростеха" добавил, что в минувшем году выполнены все контракты по гособоронзаказу.
"Если в 2018 году у нас было 26 220 контрактов, то в 2019 году — 29 170 контрактов, то есть количество контрактов у нас значительно выросло, в том числе вырос и уровень исполнения контрактов", — подчеркнул Чемезов.