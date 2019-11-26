Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T10:03+0300
https://ria.ru/20191126/1561592124.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156156/23/1561562310_0:65:2737:1605_1036x0_80_0_0_058ee4a40eafe37a9cde0b6f739a36ce.jpg
РИА Новости

В "Рособоронэкспорте" отметили прогресс России в экспорте оружия

09:22 26.11.2019 (обновлено: 10:03 26.11.2019)
504
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев
Генеральный директор АО Рособоронэкспорт Александр Михеев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев не согласен с тем, что Россия сегодня стагнирует в процессе экспорта вооружений, он заявляет о заметном движении вперед.
В последние годы "Рособоронэкспорт" ежегодно продавал оружие на сумму около 13 миллиардов долларов.
"Необходимо учитывать, что международный рынок ВТС крайне консервативен и растет примерно на 1-2% в год. Ситуацию нельзя характеризовать словом "стагнация". Есть заметное движение вперед. Мы осваиваем новые сегменты мирового рынка оружия", - сказал Михеев в интервью РИА Новости.
По его словам, только в последние годы в нашем каталоге появилось гражданское и служебное оружие，новые образцы продукции военного назначения - самолет Су-57Э，РЛС наблюдения космических объектов "Сула", ЗРК "Викинг" и "Тор-Э2", автоматы Калашникова 200-й серии в том числе под патрон НАТО, средства обеспечения безопасности, в том числе совершенно новая тематика — средства противодействия беспилотным летательным аппаратам всех классов.
Стенд ОАО Рособоронэкспорт на международной выставке вооружений EUROSATORY
08:54
"Рособоронэкспорт" за 19 лет продал оружие на 165 миллиардов долларов
"Сегодня нами опробованы и могут широко применяться самые передовые внешнеторговые механизмы: офсетные программы, предоставление кредитов, встречные бартерные поставки и так далее. Это позволяет нам быть гибкими и адаптивными к непрерывно меняющемуся миру", - сказал Михеев.
При этом он подчеркнул, что несмотря на санкции "Рособоронэкспорт" в ближайшие годы не намерен снижать уровень экспорта оружия.
Читайте полный текст интервью Александра Михеева >>
1100011
Обсудить 0
Александр МихеевРособоронэкспортРоссияБезопасность
Рекомендуем
Стенд ОАО Рособоронэкспорт на международной выставке вооружений EUROSATORY
"Рособоронэкспорт" за 19 лет продал оружие на 165 миллиардов долларов
Генеральный директор АО Рособоронэкспорт Александр Михеев
Михеев опроверг стереотип о неплатежеспособности стран Африки
Генеральный директор АО Рособоронэкспорт Александр Михеев
Александр Михеев: Россия поставит Турции второй полк С-400
Стоп-кадр видео поставки зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Контракт на новые поставки С-400 Турции хотят подписать в 2020 году
Многоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи выполняют демонстрационный полет на МАКС-2017 в Жуковском. 23 июля 2017
Россия передала Монголии два истребителя МиГ-29УБ
Зенитный ракетный комплекс С-400
Поставка пяти полков С-400 Индии завершится в 2025 году
Флаги Китая и России
РФПИ: Россия и Китай обсуждают 70 проектов на 112 миллиардов долларов
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В "Рособоронэкспорте" сообщили о новых переговорах с Турцией по С-400
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Эрдоган заявил, что поиск решения по С-400 продолжится до апреля
Испытания ракетного комплекса Авангард
Россия показала американским инспекторам ракетный комплекс "Авангард"
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Маас рассказал о готовности Берлина развивать отношения с Москвой
Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме телемоста во Всероссийском открытом уроке Школа завтрашнего дня. 26 ноября 2019
Путин дал школьникам совет по выбору будущей профессии
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Российские авиакомпании в 2021 году получат шесть самолетов МС-21
Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В "Нафтогазе" пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:24Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
16:22ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают настоящим лидером
16:18Харири снял свою кандидатуру на пост премьер-министра Ливана
16:18В Албании пропавшими без вести после ЧС остаются 11 человек, пишут СМИ
16:13Минфин предложил смягчить требования к продаже лотерейных билетов
16:12Маас заявил, что НАТО остается фундаментом европейской безопасности
16:11Путин рассказал о прошедшем разговоре с Зеленским
16:08Путин обсудил с Новаком и Миллером взаимодействие с Украиной
16:07Трое москвичей пострадали в драке за "народную парковку"
16:03Минтруд создаст онлайн-помощник для инвалидов
16:02Путин встретится с главами регионов, где есть сбои в подготовке к зиме
15:59Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана
15:58В Якутии один человек спасся из грузовика, провалившегося под лед
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
Лента новостейМолния