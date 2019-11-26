В "Рособоронэкспорте" отметили прогресс России в экспорте оружия

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Генеральный директор Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев не согласен с тем, что Россия сегодня стагнирует в процессе экспорта вооружений, он заявляет о заметном движении вперед.

В последние годы "Рособоронэкспорт" ежегодно продавал оружие на сумму около 13 миллиардов долларов.

"Необходимо учитывать, что международный рынок ВТС крайне консервативен и растет примерно на 1-2% в год. Ситуацию нельзя характеризовать словом "стагнация". Есть заметное движение вперед. Мы осваиваем новые сегменты мирового рынка оружия", - сказал Михеев в интервью РИА Новости.

По его словам, только в последние годы в нашем каталоге появилось гражданское и служебное оружие，новые образцы продукции военного назначения - самолет Су-57Э，РЛС наблюдения космических объектов "Сула", ЗРК "Викинг" и "Тор-Э2", автоматы Калашникова 200-й серии в том числе под патрон НАТО, средства обеспечения безопасности, в том числе совершенно новая тематика — средства противодействия беспилотным летательным аппаратам всех классов.

"Сегодня нами опробованы и могут широко применяться самые передовые внешнеторговые механизмы: офсетные программы, предоставление кредитов, встречные бартерные поставки и так далее. Это позволяет нам быть гибкими и адаптивными к непрерывно меняющемуся миру", - сказал Михеев.