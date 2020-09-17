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Туризм
https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html
Отдохнуть без маски? За что россиян могут оштрафовать на курортах
В Турции ужесточили масочный режим и запретили ночные дискотеки. В ОАЭ, открывшихся для россиян около десяти дней назад, отсутствие индивидуальных средств... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T08:00
2020-09-17T10:43
туризм
проблемы - туризм
туризм
франция
лион
турция
оаэ
мальдивы
италия
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Светлана Баева. </strong>В Турции <a href="https://ria.ru/20200909/turtsiya-1576995959.html" target="_blank">ужесточили</a> масочный режим и запретили ночные дискотеки. В ОАЭ, <a href="https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html" target="_blank">открывшихся </a>для россиян около десяти дней назад, отсутствие индивидуальных средств защиты может обойтись дороже 800 долларов. В Израиле и вовсе объявили полный карантин. О мерах борьбы с коронавирусом, которые снова вводят в разных странах, и штрафах для нарушителей — в материале РИА Новости.В маске и в тишинеТурция активно принимает россиян, но надо быть готовым к новым ограничениям. Граждане и гости страны обязаны носить маски во всех общественных местах: в транспорте, магазинах, на улицах, в парках и даже на пляже. Наказание за нарушения вполне ощутимое: на улице — 900 турецких лир (девять тысяч рублей), в магазине, транспорте и так далее — 3150 лир (31,5 тысячи рублей)."Правда, на отели это не распространяется, — поясняет вице-президент международной инвестиционной компании Владимир Масленников. — Так что туристы могут даже не заметить ужесточения требований"."По нашим оценкам, около 90 процентов россиян, отдыхающих на курортах Анталийского побережья, вообще практически не покидают во время отпуска территорию своих гостиниц, — <a href="https://ria.ru/20200914/turtsiya-1577203385.html" target="_blank">говорит</a> руководитель сети турагентств Алексан Мкртчан. — Максимум они могут что-то купить в двух шагах от отеля. Но по большей части и это им не нужно, если действует система "все включено".Кроме того, в Турции запретили массовые мероприятия, дискотеки после полуночи. Это касается и вечеринок в ресторанах, кафе, отелях. Таково требование Министерства внутренних дел.За нарушение тишины гостиницам грозит штраф до 150 тысяч турецких лир (1,5 миллиона рублей). Правоохранительные органы обещают строго следить за соблюдением правил. Если туристы организуют веселье самостоятельно, им тоже придется раскошелиться. За прослушивание музыки в городе или, например, на пляжах гостям грозит штраф в 3150 лир (31,5 тысячи рублей).Штраф — от 800 долларовМаски понадобятся во всех странах, с которыми у России возобновилось взаимное авиасообщение.В Эмиратах тем, кого увидят без маски, полагается штраф — больше 800 долларов.На Мальдивах проще. "В аэропорту, на трансфере все в масках и перчатках, — говорит руководитель отдела продаж туроператора Мария Голикова. — Если путешественник окажется без средств индивидуальной защиты, заламывать руки и штрафовать никто не станет, но охрана не уйдет, пока он не наденет все необходимое".Примерно так же дела обстоят и в Египте. По словам местных гидов, маски желательны, но необязательны, исключение — храмы, транспорт, музеи. На сотни долларов, как в ОАЭ, не оштрафуют.Европа — в маскахВ ЕС, пока закрытом для российских туристов, предусмотрены серьезные взыскания за нарушение мер борьбы с коронавирусом. "За отсутствие маски в общественных местах в Германии — до 500 евро, в зависимости от федеральной земли, — рассказывает руководитель Ассоциации по защите прав и интересов владельцев продуктов таймшер и участников таймшер-индустрии Анна Виноградова. — В Великобритании — 100 фунтов. Муниципальная полиция Испании потребует 100 евро. А в Италии — 400-1000 евро, в зависимости от муниципалитета". Кстати, там маски на открытом воздухе обязательны с 18:00 до 06:00.Власти Франции оценили "безмасочный режим" в 135 евро. Там маску нельзя снимать и в офисах, исключение — работники в отдельных кабинетах.По словам Армена Калинина, директора по экспорту французской компании, штраф выписывают без предупреждений и столько раз, сколько поймают. Париж, Лион, практически все средиземноморское побережье (всего 42 региона) признаны "красными зонами", где вирус распространяется особенно активно. И режим везде ужесточили.Новый карантинЕще более серьезная ситуация в Израиле. С 18 сентября по 9 октября там вновь <a href="https://ria.ru/20200913/karantin-1577181976.html" target="_blank">действует</a> карантин.Закрыли школы, торговые и развлекательные центры, рестораны. Нельзя без веских причин уходить от дома дальше чем на 500 метров. Это первая страна в мире, фактически объявившая повторный локдаун. До этого многие ограничения сняли и люди могли путешествовать."Парадокс в том, что решение правительства вызвало обратный эффект: все пытаются успеть надышаться “последним воздухом свободы”, спортзалы, рестораны, бассейны и пляжи переполнены людьми в масках, — отмечает CEO международной ИТ-компании Анна Найш, которая живет в Израиле. — Штраф за ее отсутствие — 500 шекелей, это около 11 тысяч рублей".Она напоминает, что в эту пятницу (18 сентября вечером) начнется еврейский Новый год (Рош ха-Шана), а карантин продлится до праздника Симхат Тора (Радость Торы)."Я считаю, что психологические последствия будут гораздо серьезнее, — говорит Анна. — В Израиле многие семьи живут в разных городах, но на праздники обязательно собираются все вместе. Теперь же старики могут остаться в одиночестве в самые главные дни года".
https://ria.ru/20200914/turtsiya-1577203385.html
https://ria.ru/20200909/turtsiya-1576995959.html
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проблемы - туризм, туризм, франция, лион, турция, оаэ, мальдивы, италия, египет, испания, израиль

Отдохнуть без маски? За что россиян могут оштрафовать на курортах

08:00 17.09.2020 (обновлено: 10:43 17.09.2020)
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© Depositphotos / ShelbeeДевушка в маске на пляже
Девушка в маске на пляже - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Depositphotos / Shelbee
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Светлана Баева. В Турции ужесточили масочный режим и запретили ночные дискотеки. В ОАЭ, открывшихся для россиян около десяти дней назад, отсутствие индивидуальных средств защиты может обойтись дороже 800 долларов. В Израиле и вовсе объявили полный карантин. О мерах борьбы с коронавирусом, которые снова вводят в разных странах, и штрафах для нарушителей — в материале РИА Новости.

В маске и в тишине

Турция активно принимает россиян, но надо быть готовым к новым ограничениям. Граждане и гости страны обязаны носить маски во всех общественных местах: в транспорте, магазинах, на улицах, в парках и даже на пляже. Наказание за нарушения вполне ощутимое: на улице — 900 турецких лир (девять тысяч рублей), в магазине, транспорте и так далее — 3150 лир (31,5 тысячи рублей).
"Правда, на отели это не распространяется, — поясняет вице-президент международной инвестиционной компании Владимир Масленников. — Так что туристы могут даже не заметить ужесточения требований".
"По нашим оценкам, около 90 процентов россиян, отдыхающих на курортах Анталийского побережья, вообще практически не покидают во время отпуска территорию своих гостиниц, — говорит руководитель сети турагентств Алексан Мкртчан. — Максимум они могут что-то купить в двух шагах от отеля. Но по большей части и это им не нужно, если действует система "все включено".
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Кроме того, в Турции запретили массовые мероприятия, дискотеки после полуночи. Это касается и вечеринок в ресторанах, кафе, отелях. Таково требование Министерства внутренних дел.
За нарушение тишины гостиницам грозит штраф до 150 тысяч турецких лир (1,5 миллиона рублей). Правоохранительные органы обещают строго следить за соблюдением правил. Если туристы организуют веселье самостоятельно, им тоже придется раскошелиться. За прослушивание музыки в городе или, например, на пляжах гостям грозит штраф в 3150 лир (31,5 тысячи рублей).
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Штраф — от 800 долларов

Маски понадобятся во всех странах, с которыми у России возобновилось взаимное авиасообщение.
В Эмиратах тем, кого увидят без маски, полагается штраф — больше 800 долларов.
На Мальдивах проще. "В аэропорту, на трансфере все в масках и перчатках, — говорит руководитель отдела продаж туроператора Мария Голикова. — Если путешественник окажется без средств индивидуальной защиты, заламывать руки и штрафовать никто не станет, но охрана не уйдет, пока он не наденет все необходимое".
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Примерно так же дела обстоят и в Египте. По словам местных гидов, маски желательны, но необязательны, исключение — храмы, транспорт, музеи. На сотни долларов, как в ОАЭ, не оштрафуют.

Европа — в масках

В ЕС, пока закрытом для российских туристов, предусмотрены серьезные взыскания за нарушение мер борьбы с коронавирусом. "За отсутствие маски в общественных местах в Германии — до 500 евро, в зависимости от федеральной земли, — рассказывает руководитель Ассоциации по защите прав и интересов владельцев продуктов таймшер и участников таймшер-индустрии Анна Виноградова. — В Великобритании — 100 фунтов. Муниципальная полиция Испании потребует 100 евро. А в Италии — 400-1000 евро, в зависимости от муниципалитета". Кстати, там маски на открытом воздухе обязательны с 18:00 до 06:00.
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Власти Франции оценили "безмасочный режим" в 135 евро. Там маску нельзя снимать и в офисах, исключение — работники в отдельных кабинетах.
По словам Армена Калинина, директора по экспорту французской компании, штраф выписывают без предупреждений и столько раз, сколько поймают. Париж, Лион, практически все средиземноморское побережье (всего 42 региона) признаны "красными зонами", где вирус распространяется особенно активно. И режим везде ужесточили.
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Новый карантин

Еще более серьезная ситуация в Израиле. С 18 сентября по 9 октября там вновь действует карантин.
Закрыли школы, торговые и развлекательные центры, рестораны. Нельзя без веских причин уходить от дома дальше чем на 500 метров. Это первая страна в мире, фактически объявившая повторный локдаун. До этого многие ограничения сняли и люди могли путешествовать.
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"Парадокс в том, что решение правительства вызвало обратный эффект: все пытаются успеть надышаться “последним воздухом свободы”, спортзалы, рестораны, бассейны и пляжи переполнены людьми в масках, — отмечает CEO международной ИТ-компании Анна Найш, которая живет в Израиле. — Штраф за ее отсутствие — 500 шекелей, это около 11 тысяч рублей".
Она напоминает, что в эту пятницу (18 сентября вечером) начнется еврейский Новый год (Рош ха-Шана), а карантин продлится до праздника Симхат Тора (Радость Торы).
"Я считаю, что психологические последствия будут гораздо серьезнее, — говорит Анна. — В Израиле многие семьи живут в разных городах, но на праздники обязательно собираются все вместе. Теперь же старики могут остаться в одиночестве в самые главные дни года".
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ТуризмПроблемы - ТуризмТуризмФранцияЛионТурцияОАЭМальдивыИталияЕгипетИспанияИзраиль
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