https://ria.ru/20200914/turtsiya-1577203385.html

Эксперты рассказали, как туристы относятся к масочному режиму в Турции

Требование появляться в маске даже на улице, а также запрет на все музыкальные шоу и дискотеки после полуночи, вступившие в силу для Антальи, никак не сказались РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T12:32

2020-09-14T12:32

2020-09-14T12:32

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>Требование появляться в маске даже на улице, а также запрет на все музыкальные шоу и дискотеки после полуночи, вступившие в силу для Антальи, никак не сказались на стремлении россиян отдохнуть в Турции, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52717.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР. Напомним, с 9 сентября на все 81 провинцию Турции, включая Анталью, распространены требования к местному населению и туристам носить маски в общественных местах: не только в магазинах и в транспорте, но и на улице, в парках, садах и на пляжах. Также запрещено проведение после 00.00 любых музыкальных шоу и дискотек, причем данное постановление касается и отелей. Некоторые турагенты полагали, что это приведет к спаду бронирований отдыха в этой стране. Но практически все операторы отмечают отсутствие отрицательной динамики бронирований. По мнению руководителя сети турагентств Алексана Мкртчяна, российских туристов отпугнуть такие меры не могут. "По нашим оценкам, около 90 процентов россиян, отдыхающих на курортах Анталийского побережья, вообще практически не покидают за время отпуска территорию своих гостиниц, — говорит он. — Максимум, они могут что-то купить в двух шагах от отеля. Но по большей части и это им не нужно, если действует система "все включено". Он добавил, что в "пятерках" всегда есть магазины, где можно приобрести все, что угодно — от "ювелирки" и одежды до пляжных тапочек, надувных игрушек и крема для загара. "Даже кожаные изделия для примерки туристам по запросу гида привезут прямо в гостиницу. В самих отелях, на их территории и на пляже, никто сейчас не требует от гостей ходить в масках на открытом воздухе. Поэтому и "масочный режим на улице" в Анталье эти 90 процентов путешественников попросту не заметят, он их вообще никак не касается", — сказал эксперт. То, что в турецких гостиницах ничего не изменилось после ужесточения масочного режима в провинции Анталья, подтверждают и отельеры. "Если даже где-то владельцы и перестраховываются, требуя от туристов надевать маску по пути на пляж, то это какие-то единичные случаи", – говорит один из отельеров Аланьи.Ограничение в виде запрета музыки в отелях Турции после 12 ночи не только не вызвало спада в бронированиях, но, по мнению эксперттов, в некотором роде может и помочь продажам."Не следует забывать, что эта страна – преимущественно семейное направление. Как раз громкая музыка и дискотеки в гостинице после полуночи всегда были для этого контингента скорее раздражающим фактором, источником жалоб и даже скандалов. Возможно, отелям в дальнейшем стоит задуматься и даже рекламировать такое ограничение как свой плюс?" – рассуждает директор одного из московских турагентств.

https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html

https://ria.ru/20200905/egipet-1576783719.html

https://ria.ru/20200913/pletneva-1576645460.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, туристы, анталья (провинция), аланья (город), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция