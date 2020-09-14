Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200914/turtsiya-1577203385.html
Эксперты рассказали, как туристы относятся к масочному режиму в Турции
Требование появляться в маске даже на улице, а также запрет на все музыкальные шоу и дискотеки после полуночи, вступившие в силу для Антальи, никак не сказались РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:32
2020-09-14T12:32
туризм
коронавирус covid-19
туризм
туристы
анталья (провинция)
аланья (город)
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155625/98/1556259836_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_8ebed7eddc150ae76e7ad60d20a9f7d2.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>Требование появляться в маске даже на улице, а также запрет на все музыкальные шоу и дискотеки после полуночи, вступившие в силу для Антальи, никак не сказались на стремлении россиян отдохнуть в Турции, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52717.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР. Напомним, с 9 сентября на все 81 провинцию Турции, включая Анталью, распространены требования к местному населению и туристам носить маски в общественных местах: не только в магазинах и в транспорте, но и на улице, в парках, садах и на пляжах. Также запрещено проведение после 00.00 любых музыкальных шоу и дискотек, причем данное постановление касается и отелей. Некоторые турагенты полагали, что это приведет к спаду бронирований отдыха в этой стране. Но практически все операторы отмечают отсутствие отрицательной динамики бронирований. По мнению руководителя сети турагентств Алексана Мкртчяна, российских туристов отпугнуть такие меры не могут. "По нашим оценкам, около 90 процентов россиян, отдыхающих на курортах Анталийского побережья, вообще практически не покидают за время отпуска территорию своих гостиниц, — говорит он. — Максимум, они могут что-то купить в двух шагах от отеля. Но по большей части и это им не нужно, если действует система "все включено". Он добавил, что в "пятерках" всегда есть магазины, где можно приобрести все, что угодно — от "ювелирки" и одежды до пляжных тапочек, надувных игрушек и крема для загара. "Даже кожаные изделия для примерки туристам по запросу гида привезут прямо в гостиницу. В самих отелях, на их территории и на пляже, никто сейчас не требует от гостей ходить в масках на открытом воздухе. Поэтому и "масочный режим на улице" в Анталье эти 90 процентов путешественников попросту не заметят, он их вообще никак не касается", — сказал эксперт. То, что в турецких гостиницах ничего не изменилось после ужесточения масочного режима в провинции Анталья, подтверждают и отельеры. "Если даже где-то владельцы и перестраховываются, требуя от туристов надевать маску по пути на пляж, то это какие-то единичные случаи", – говорит один из отельеров Аланьи.Ограничение в виде запрета музыки в отелях Турции после 12 ночи не только не вызвало спада в бронированиях, но, по мнению эксперттов, в некотором роде может и помочь продажам."Не следует забывать, что эта страна – преимущественно семейное направление. Как раз громкая музыка и дискотеки в гостинице после полуночи всегда были для этого контингента скорее раздражающим фактором, источником жалоб и даже скандалов. Возможно, отелям в дальнейшем стоит задуматься и даже рекламировать такое ограничение как свой плюс?" – рассуждает директор одного из московских турагентств.
https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html
https://ria.ru/20200905/egipet-1576783719.html
https://ria.ru/20200913/pletneva-1576645460.html
анталья (провинция)
аланья (город)
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155625/98/1556259836_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_c390dccdf0bec6e6a9d4f79077d15dc0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, туризм, туристы, анталья (провинция), аланья (город), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция

Эксперты рассказали, как туристы относятся к масочному режиму в Турции

12:32 14.09.2020
1297
© РИА Новости / Мария Селиванова Туристы на торговой улице в центре Бодрума
 Туристы на торговой улице в центре Бодрума - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Требование появляться в маске даже на улице, а также запрет на все музыкальные шоу и дискотеки после полуночи, вступившие в силу для Антальи, никак не сказались на стремлении россиян отдохнуть в Турции, сообщает АТОР.
Напомним, с 9 сентября на все 81 провинцию Турции, включая Анталью, распространены требования к местному населению и туристам носить маски в общественных местах: не только в магазинах и в транспорте, но и на улице, в парках, садах и на пляжах. Также запрещено проведение после 00.00 любых музыкальных шоу и дискотек, причем данное постановление касается и отелей.
Некоторые турагенты полагали, что это приведет к спаду бронирований отдыха в этой стране. Но практически все операторы отмечают отсутствие отрицательной динамики бронирований.
По мнению руководителя сети турагентств Алексана Мкртчяна, российских туристов отпугнуть такие меры не могут.
"По нашим оценкам, около 90 процентов россиян, отдыхающих на курортах Анталийского побережья, вообще практически не покидают за время отпуска территорию своих гостиниц, — говорит он. — Максимум, они могут что-то купить в двух шагах от отеля. Но по большей части и это им не нужно, если действует система "все включено".
Он добавил, что в "пятерках" всегда есть магазины, где можно приобрести все, что угодно — от "ювелирки" и одежды до пляжных тапочек, надувных игрушек и крема для загара. "Даже кожаные изделия для примерки туристам по запросу гида привезут прямо в гостиницу. В самих отелях, на их территории и на пляже, никто сейчас не требует от гостей ходить в масках на открытом воздухе. Поэтому и "масочный режим на улице" в Анталье эти 90 процентов путешественников попросту не заметят, он их вообще никак не касается", — сказал эксперт.
Курортный комплекс Atlantis The Palm в Дубае - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 08:00Туризм
Тур в ОАЭ. Новые правила отдыха на побережье Персидского залива
То, что в турецких гостиницах ничего не изменилось после ужесточения масочного режима в провинции Анталья, подтверждают и отельеры.
"Если даже где-то владельцы и перестраховываются, требуя от туристов надевать маску по пути на пляж, то это какие-то единичные случаи", – говорит один из отельеров Аланьи.
Местный житель катает туристку вдоль Нила на верблюде - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 08:00Туризм
Летим в Египет? Что ждет туристов на Красном море
Ограничение в виде запрета музыки в отелях Турции после 12 ночи не только не вызвало спада в бронированиях, но, по мнению эксперттов, в некотором роде может и помочь продажам.
"Не следует забывать, что эта страна – преимущественно семейное направление. Как раз громкая музыка и дискотеки в гостинице после полуночи всегда были для этого контингента скорее раздражающим фактором, источником жалоб и даже скандалов. Возможно, отелям в дальнейшем стоит задуматься и даже рекламировать такое ограничение как свой плюс?" – рассуждает директор одного из московских турагентств.
Анна Плетнева в Анталии - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 08:00Туризм
Анна Плетнева — о турецких мачо, горных козлах и мексиканских беженцах
1130004
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмтуристыАнталья (провинция)Аланья (город)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмТурция
Рекомендуем
Владислав Шапша
Шапша победил на выборах губернатора Калужской области
Эмблема партии Единая Россия
"Единая Россия" победила на выборах депутатов госсовета Коми
Туристы осматривают скальный храм-мавзолей Эль-Хазне (Сокровищница фараона) в древнем городе Петра в Иордании
Еще одна страна начала принимать иностранных туристов
Архиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич
Стало известно, почему главу белорусских католиков не пустили в страну
Отдыхающие на пляже в Ялте
Туристы рассказали о мошенничествах с системой "все включено" в Крыму
Мужчина и члены избирательной комиссии на избирательном участке, где проходят выборы губернатора Севастополя
В Севастополе прокомментировали позицию ЕС по прошедшим выборам
Работник службы экстренной помощи немецкой армии закрывает дверь машины скорой помощи, которая использовалась для перевозки Алексея Навального в берлинский госпиталь Шарите
В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального
Анталья, Турция
СМИ: российскую школьницу изнасиловали в турецком пятизвездочном отеле
ГИБДД сдача экзамена на права
Эксперты прокомментировали идею выдавать водительские права с 16 лет
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремову предрекли тяжелые последствия отказа от алкоголя в тюрьме
Планета Венера
Ученые нашли признаки жизни на Венере
Джулиан Ассанж
В Лондоне возобновились слушания по делу об экстрадиции Ассанжа
Строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
Поставки американского газа в Европу рухнули
Зрители в кинотеатре
Назван главный российский актер десятилетия
Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга
Новый глава правящей партии Японии высказался о Курилах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22National Interest рассказал о "ночном кошмаре" США в Арктике
03:12Исследование: треть россиян считают нормальным лгать ради карьеры
03:10NYT: Навальный планирует вернуться в Россию
03:06Российские ученые нашли следы жизни внутри древнего метеорита
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава НАСА прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
Лента новостейМолния