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В Израиле хотят ввести полный карантин
Правительство Израиля проголосовало за введение с пятницы полного карантина на три недели, на которые выпадают еврейские праздники, сообщает издание "Едиот... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T20:35
2020-09-13T21:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
биньямин нетаньяху
израиль
в мире
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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 13 сен - РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> проголосовало за введение с пятницы полного карантина на три недели, на которые выпадают еврейские праздники, сообщает издание <a href="https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8,00.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Едиот Ахронот"</a>.Как пишет издание, правительство одобрило введение полного локдауна с 14.00 пятницы на три недели.В ближайшие минуты ожидается выступление премьер-министра Израиля <a href="http://ria.ru/person_Binjamin_Netanjakhu/" target="_blank" data-auto="true">Биньямина Нетаньяху</a> по этому вопросу.В четверг правительственная комиссия по коронавирусу предложила ввести полный локдаун на время еврейских праздников, начинающихся 18 сентября. Предложения включают ограничения передвижения граждан, закрытие образовательных учреждений, прекращение работы ресторанов и кафе, контор и офисов, кроме жизненно необходимых производств, сообщает правительственная пресс-служба.
Оооо в РФ давно бы заорали, беспредел, власти издеваются над народом, а в Израиле всё норм, ибо троллей НЕТ.
23
Ну, как израильтянин, я бы сомневался, как оценить эту новость, положительно, или отрицательно. Но больше склоняюсь в положительную сторону. Так, как просто хочется посидеть дома, отдохнуть, выспаться, посидеть у телевизора. Может молодёжь воспримет по другому, не знаю.
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израиль
РИА Новости
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коронавирус covid-19, биньямин нетаньяху, израиль, в мире

В Израиле хотят ввести полный карантин

20:35 13.09.2020 (обновлено: 21:43 13.09.2020)
28693
© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкМужчина с женщиной на набережной в Тель-Авиве
Мужчина с женщиной на набережной в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Амит Шааль
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 сен - РИА Новости. Правительство Израиля проголосовало за введение с пятницы полного карантина на три недели, на которые выпадают еврейские праздники, сообщает издание "Едиот Ахронот".
Как пишет издание, правительство одобрило введение полного локдауна с 14.00 пятницы на три недели.
В ближайшие минуты ожидается выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по этому вопросу.
В четверг правительственная комиссия по коронавирусу предложила ввести полный локдаун на время еврейских праздников, начинающихся 18 сентября. Предложения включают ограничения передвижения граждан, закрытие образовательных учреждений, прекращение работы ресторанов и кафе, контор и офисов, кроме жизненно необходимых производств, сообщает правительственная пресс-служба.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Биньямин НетаньяхуИзраильВ мире
Популярные комментарии
Оооо в РФ давно бы заорали, беспредел, власти издеваются над народом, а в Израиле всё норм, ибо троллей НЕТ.
13 сентября, 20:58
Кажется Дождь собираетсяКажется Дождь собирается
1500017
Ну, как израильтянин, я бы сомневался, как оценить эту новость, положительно, или отрицательно. Но больше склоняюсь в положительную сторону. Так, как просто хочется посидеть дома, отдохнуть, выспаться, посидеть у телевизора. Может молодёжь воспримет по другому, не знаю.
13 сентября, 21:22
Coroner LemurCoroner Lemur
1620004
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