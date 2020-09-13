https://ria.ru/20200913/karantin-1577181976.html

В Израиле хотят ввести полный карантин

Правительство Израиля проголосовало за введение с пятницы полного карантина на три недели, на которые выпадают еврейские праздники, сообщает издание "Едиот... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T20:35

2020-09-13T20:35

2020-09-13T21:43

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

биньямин нетаньяху

израиль

в мире

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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 13 сен - РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> проголосовало за введение с пятницы полного карантина на три недели, на которые выпадают еврейские праздники, сообщает издание <a href="https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8,00.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Едиот Ахронот"</a>.Как пишет издание, правительство одобрило введение полного локдауна с 14.00 пятницы на три недели.В ближайшие минуты ожидается выступление премьер-министра Израиля <a href="http://ria.ru/person_Binjamin_Netanjakhu/" target="_blank" data-auto="true">Биньямина Нетаньяху</a> по этому вопросу.В четверг правительственная комиссия по коронавирусу предложила ввести полный локдаун на время еврейских праздников, начинающихся 18 сентября. Предложения включают ограничения передвижения граждан, закрытие образовательных учреждений, прекращение работы ресторанов и кафе, контор и офисов, кроме жизненно необходимых производств, сообщает правительственная пресс-служба.

Кажется Дождь собирается Оооо в РФ давно бы заорали, беспредел, власти издеваются над народом, а в Израиле всё норм, ибо троллей НЕТ. 23

Coroner Lemur Ну, как израильтянин, я бы сомневался, как оценить эту новость, положительно, или отрицательно. Но больше склоняюсь в положительную сторону. Так, как просто хочется посидеть дома, отдохнуть, выспаться, посидеть у телевизора. Может молодёжь воспримет по другому, не знаю. 22

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израиль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биньямин нетаньяху, израиль, в мире