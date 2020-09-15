https://ria.ru/20200915/izrail-1577219592.html

История отношений Израиля с арабскими государствами

На Ближнем Востоке наибольшее значение для Израиля имеют отношения с его арабскими соседями. Официально внешняя политика Государства Израиль направлена на поиск РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T20:50

2020-09-15T20:50

2020-09-15T20:51

палестина

израиль

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577221061_0:0:3106:1748_1400x0_80_0_0_df5f7f8fd875fa5635e7037e75a47aa2.jpg

На <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнем Востоке</a> наибольшее значение для <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> имеют отношения с его арабскими соседями. Официально внешняя политика Государства Израиль направлена на поиск мирного разрешения ближневосточного конфликта, преодоление дипломатической изоляции и установление добрососедских отношений со всеми арабскими странами. Арабо-израильский конфликт имеет длительную историю. 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> большинством голосов одобрила план раздела <a href="http://ria.ru/location_State_of_Palestine/" target="_blank" data-auto="true">Палестины</a>, разработанный Специальным комитетом Организации. Согласно этому плану на землях в то время подмандатной Палестины предусматривалось создание двух государств – еврейского и арабского, а в <a href="http://ria.ru/location_Jerusalem/" target="_blank" data-auto="true">Иерусалиме</a> и <a href="http://ria.ru/location_Bethlehem/" target="_blank" data-auto="true">Вифлееме</a> установление международного управления. Согласно <a href="https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-aziatskogo-vektora-izrailskoy-vneshney-politiki/viewer" target="_blank">плану ООН</a>, 56,47% территории на запад от реки <a href="http://ria.ru/location_Iordan/" target="_blank" data-auto="true">Иордан</a> отходило к еврейскому государству, а 43,53% – к арабскому, предусматривалось также создание экономического союза между двумя государствами: таможенного союза, общей валютной системы, равного доступа к источникам воды и энергии.Из 57 членов ООН в 1947 году тринадцать стран – ее членов, в большинстве своем мусульманских, в том числе все арабские – члены ООН (в то время: <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ирак</a>, <a href="http://ria.ru/location_Yemen/" target="_blank" data-auto="true">Йемен</a>, <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовская Аравия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирия</a>) не поддержали резолюцию.Арабские руководители, Лига арабских государств (<a href="http://ria.ru/organization_Liga_arabskikh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">ЛАГ</a>) и Высший арабский совет (ВАС), <a href="https://interaffairs.ru/news/show/27366" target="_blank">категорически отвергли план ООН</a> по разделу Палестины и заявили, что приложат все усилия, чтобы помешать его реализации.После окончания срока действия британского мандата и вывода британских войск из Палестины 14 мая 1948 года Государство Израиль провозгласило свою независимость. Сразу после провозглашения независимости Израиля Лига арабских стран объявила ему войну. В боевые действия были втянуты арабские государства Египет, Трансиордания (с 1950 года – <a href="http://ria.ru/location_Jordan/" target="_blank" data-auto="true">Иордания</a>), Ливан и Ирак при поддержке других арабских государств. Началась эпоха арабо-израильской конфронтации.Армия обороны Израиля сумела сдержать натиск арабских войск и одержать ряд побед в столкновениях с превосходящими по численности армиями арабских государств.Весной 1949 года при посредничестве ООН были подписаны соглашения между Израилем и Египтом, Сирией, Трансиорданией и Ливаном об установлении перемирия в демилитаризованных зонах между территориями арабских стран и территорией Израиля; Ирак отказался от подписания соглашения о перемирии. Предполагалось, что за этими соглашениями должны были последовать переговоры о мире, однако лидеры арабских стран отказались признавать Израиль или вести с ним переговоры.По итогам войны Израиль занял три четверти Палестины, то есть территории на треть большие, чем было предусмотрено в решении Генеральной Ассамблеи ООН. Вместе с тем остальная часть территории, на которой предусматривалось создание независимого арабского палестинского государства, перешла под контроль Египта (сектор Газа) и Трансиордании, в декабре 1949 года аннексировавшей территорию, которая получила название Западного берега. Иерусалим был разделен между Израилем и Трансиорданией. Более полумиллиона арабов бежало из районов военных действий в более безопасные места в секторе Газа и на Западном берегу, а также в соседние арабские страны. Израиль отверг требования арабских государств о разрешении палестинским беженцам вернуться в их дома и предоставлении Иерусалиму международного статуса, ссылаясь на то, что выполнение этих требований подорвет безопасность еврейского государства. Между Израилем и его арабскими соседями возникали постоянные конфликты по вопросу о контроле над пограничными демилитаризованными зонами и из-за израильских проектов отвода воды из реки Иордан.Арабские государства продолжали поддерживать политический и экономический бойкот Израиля. Египет отказал Израилю в доступе к <a href="http://ria.ru/location_Suehckijj_kanal/" target="_blank" data-auto="true">Суэцкому каналу</a>, а в 1951 году блокировал пролив Эт-Tиран, единственный прямой доступ еврейского государства к <a href="http://ria.ru/location_Krasnoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Красному морю</a>. Палестинцы с Западного берега и из сектора Газа начали совершать нападения на израильские общины около границы. Израиль в ответ совершал карательные рейды, возложив ответственность за нападения палестинцев на Египет и Иорданию. В июле 1956 года Египет ввел войска на <a href="http://ria.ru/location_Sinajjskijj_poluostrov/" target="_blank" data-auto="true">Синайский полуостров</a> и осуществил национализацию Суэцкого канала, что вызвало недовольство <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. Стремясь свергнуть режим Гамаля Абдель Насера, эти страны решили предпринять военную операцию против Египта совместно с Израилем, чьи войска 29 октября 1956 года вторглись в сектор Газа и на Синайский полуостров. Лишь под давлением со стороны СССР и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Израиль и его западноевропейские союзники были вынуждены вывести войска с территории Египта и из сектора Газа, завершив эвакуацию в марте 1957 года.<br> На протяжении десяти лет после 1956 года происходили непрерывные пограничные столкновения Израиля с Иорданией и Сирией. Конфликты между Сирией и Израилем из-за использования водных ресурсов реки Иордан и по вопросу об использовании демилитаризованных зон привели к многочисленным пограничным инцидентам. Напряженность во взаимоотношениях с арабскими странами вскоре вновь переросла в полномасштабный вооруженный конфликт (Шестидневная война). Боевые действия начались 5 июня 1967 года, когда Израиль нанес удар по Египту. На стороне последнего выступили Иордания, Сирия и Ирак. В течение первых нескольких часов авиация Израиля вывела из строя египетские самолеты, находившиеся на аэродромах и наземных базах, а сухопутные войска захватили сектор Газа и Синайский полуостров. У Иордании и у Сирии Израилем были захвачены, соответственно, <a href="http://ria.ru/location_East_Jerusalem/" target="_blank" data-auto="true">Восточный Иерусалим</a>, Западный берег и <a href="http://ria.ru/location_Golanskie_vysoty/" target="_blank" data-auto="true">Голанские высоты</a>. На оккупированных землях была установлена израильская военная администрация.Израиль захватил территории, в несколько раз превышающие собственную (это осудили большинство мировых держав), он предложил все их вернуть в обмен на заключение мирного договора. Но арабы не признали свое поражение. В сентябре 1967 года на саммите восьми арабских государств (<a href="http://ria.ru/location_Algeria/" target="_blank" data-auto="true">Алжир</a>, Египет, Иордания, Ирак, <a href="http://ria.ru/location_Kuwait/" target="_blank" data-auto="true">Кувейт</a>, Ливан, Сирия, <a href="http://ria.ru/location_Sudan/" target="_blank" data-auto="true">Судан</a>) в столице Судана была принята Хартумская резолюция, призывающая к продолжению состояния войны с Израилем и провозглашающая принцип трех "нет": нет мира с Израилем, нет признанию Израиля и нет никаким переговорам с Израилем. Этот документ послужил основой долгой и непримиримой борьбы арабов с Израилем. В 1968-1973 годах Египет продолжал<a href="https://bigenc.ru/world_history/text/1825463" target="_blank"> локальные военные действия</a> в прифронтовой полосе (так называемая "война на истощение").Очередным витком конфликта между Израилем и арабскими странами стала война Судного дня (1973) между Египтом и Сирией, с одной стороны, и Израилем – с другой. Прекращение войны было достигнуто вновь лишь при участии СССР и США после принятия Советом Безопасности ООН резолюции от 22 октября 1973 года, которая призывала немедленно прекратить военные действия и предпринять практические шаги к "справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке".В декабре 1973 года была проведена мирная конференция в Женеве, где встретились делегации Египта, Иордании и Израиля под наблюдением ООН и при участии представителей СССР и США. После этой конференции была достигнута договоренность о разведении войск Израиля и Сирии, кроме того, в 1974 году Израиль вывел свои войска из ряда районов Голанских высот.Во второй половине 1970-х годов президент Египта Анвар Садат пошел на примирение с Израилем. В ноябре 1977 года он совершил первый в истории страны визит в Иерусалим и выступил в кнессете (парламенте) со своими мирными предложениями. Премьер-министр Израиля Менахем Бегин был сторонником единой и неделимой страны, выступая против любых территориальных уступок арабской стороне. Однако по вопросу возвращения Египту Синайского полуострова, захваченного в ходе Шестидневной войны, Бегин был готов идти на компромисс. Официальный <a href="http://ria.ru/location_Cairo/" target="_blank" data-auto="true">Каир</a> этим воспользовался, для того, чтобы вернуть утраченные территории.В сентябре 1978 года на саммите в Кэмп-Дэвиде, проходившем под председательством президента США Джимми Картера <a href="https://interaffairs.ru/news/show/19866" target="_blank">Садат и Бегин договорились о мире</a>, взаимном признании и передаче Синайского полуострова Египту. Мирный договор был заключен 26 марта 1979 года. Синай стал демилитаризованной зоной.К концу 1970-х годов обострились отношения Израиля с Ливаном, на юг которого перебазировались силы ООП (Организация освобождения Палестины). Израиль организовал ряд военных операций, в том числе авиационных налетов и бомбардировок столицы Ливана <a href="http://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank" data-auto="true">Бейрута</a>, однако все эти действия не принесли желаемого результата и были с осуждением восприняты международным сообществом.6 июня 1982 года Израиль начал крупную военную акцию против ООП в Ливане под названием "Мир Галилее". Целью операции было уничтожение палестинских баз на юге Ливана и обеспечение безопасности в северном Израиле. После интенсивных двухмесячных боев в самом Бейруте и вокруг него военные действия в Ливане прекратились. В декабре 1982 года Израиль приступил к переговорам с Ливаном по вопросу о выводе с его территории иностранных войск. 17 мая 1983 года было объявлено, что война между Израилем и Ливаном закончилась, Израиль обязался вывести свои вооруженные силы из Ливана, но создал на юге страны "зону безопасности".В 1988 году лидер Организации освобождения Палестины <a href="http://ria.ru/person_JAsir_Arafat/" target="_blank" data-auto="true">Ясир Арафат</a> выступил с заявлением о признании со стороны ООП права Израиля на существование и согласии с резолюцией Совета Безопасности ООН, которая призывала Израиль освободить территории, захваченные в ходе Шестидневной войны 1967 года. Весной 1989 года правительство Израиля также проявило инициативу прекращения войны с арабскими государствами. Однако миротворческий процесс замедлился в 1990 году, поскольку вторжение Ирака в Кувейт и война в <a href="http://ria.ru/location_Persidskijj_zaliv/" target="_blank" data-auto="true">Персидском заливе</a> в 1991 году отодвинули на второй план поиск путей к решению арабо-израильского конфликта.В 1994 году Иордания заключила мир с Израилем и установила с ним дипломатические отношения, получив при этом от него гарантии безопасности, а кроме того, природный газ и питьевую воду.С середины 1990-х годов, когда наметился прогресс в палестино-израильских отношениях (соглашения в Осло между Израилем и Организацией освобождения Палестины), между Израилем и монархиями Персидского залива (Саудовская Аравия, Кувейт, <a href="http://ria.ru/location_Bahrain/" target="_blank" data-auto="true">Бахрейн</a>, <a href="http://ria.ru/location_Qatar/" target="_blank" data-auto="true">Катар</a>, Объединенные Арабские Эмираты и <a href="http://ria.ru/location_Oman/" target="_blank" data-auto="true">Оман</a>) стали развиваться негласные связи. В последние десятилетия неафишируемые отношения Израиля и монархий Персидского залива приобрели новый стимул – так называемая "иранская угроза". При этом эксперты отмечают, что <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> не единственная причина сближения Израиля и богатейших стран региона. Речь идет о заинтересованности ближневосточных монархий в <a href="https://interaffairs.ru/news/show/27366" target="_blank">израильских высоких технологиях</a> во многих областях – медицине, сельском хозяйстве, ирригации, водоснабжении, борьбы с наступлением пустынь, в военно-технической сфере, то есть в диверсификации своих экономик в целом.Поворотным моментом в развитии связей между Израилем и арабскими странами стал <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4451726#id1521625" target="_blank">первый за 22 года визит израильского премьера</a> в Оман, состоявшийся в октябре 2018 года. Поездка состоялась по приглашению оманских властей и включала переговоры израильского премьера с султаном Омана Кабусом бен Саидом Аль Саидом. Обсуждался <a href="https://ria.ru/20181030/1531787915.html" target="_blank">мирный процесс</a> и другие проблемы региона.После этого последовала серия публичных контактов с представителями стран региона. В 2019 году Израиль открыл "виртуальное посольство" в странах Персидского залива. Израильские спортсмены начали принимать участие в соревнованиях в этом регионе.13 августа 2020 года стало известно, что <a href="https://mfa.gov.il/MFARUS/PressRoom/2020/Pages/PM-Netanyahu%27s-announcement-on-the-peace-treaty-between-Israel-and-the-United-Arab-Emirates.aspx" target="_blank">Израиль и ОАЭ</a> договорились о полной нормализации отношений. В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки <a href="http://ria.ru/location_West_Bank/" target="_blank" data-auto="true">Иордан</a>. Также в ближайшие недели Израиль и ОАЭ <a href="https://ria.ru/20200813/1575759985.html" target="_blank">подпишут ряд соглашений</a> в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций и других. Палестинское руководство объявило о своем решительном <a href="https://ria.ru/20200813/1575763319.html" target="_blank">неприятии</a> и осуждении трехстороннего соглашения.29 августа стало известно, что президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян издал указ об отмене экономического бойкота Израиля на фоне решения о нормализации отношений между двумя странами. <a href="https://ria.ru/20200829/oae-1576464211.html?in=t" target="_blank">Согласно указу</a>, теперь компаниям и индивидуальным предпринимателям в ОАЭ разрешено заключать торговые и финансовые сделки с израильскими компаниями, Израиль может ввозить в ОАЭ любые товары и продукцию и торговать ею на территории арабской страны.31 августа первый исторический рейс авиакомпании "Эль Аль" между Израилем и ОАЭ с членами израильской и американской правительственных делегаций на борту вылетел из аэропорта имени Бен Гуриона. <a href="https://ria.ru/20200902/aviasoobschenie-1576631306.html" target="_blank">Израильскую делегацию</a> возглавил советник по национальной безопасности и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат, американскую – советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен и старший советник президента США Джаред Кушнер.Вслед за соглашением между Израилем и ОАЭ о нормализации отношений <a href="https://ria.ru/20200911/dipotnosheniya-1577116296.html" target="_blank">договорились</a> Бахрейн и Израиль.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

2

палестина

израиль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

палестина, израиль, справки