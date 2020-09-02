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Нетаньяху сообщил о запуске прямых рейсов из Израиля в ОАЭ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские самолёты и самолёты других стран смогут напрямую летать в ОАЭ. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T14:26
2020-09-02T14:32
туризм
новости - туризм
биньямин нетаньяху
оаэ
сша
израиль
в мире
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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 2 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр Израиля <a href="https://ria.ru/person_Binjamin_Netanjakhu" target="_blank">Биньямин Нетаньяху</a> заявил, что израильские самолёты и самолёты других стран смогут напрямую летать в <a href="https://ria.ru/location_United_Arab_Emirates" target="_blank">ОАЭ</a>.Ранее Управление гражданской авиации Саудовской Аравии дало разрешение для пролета в ОАЭ самолетов из всех стран в ответ на просьбу эмиратских властей открыть небо для рейсов в Израиль и из Израиля.Нетаньяху отметил, что это позволит удешевить полёты, сократить время и развить туризм.Первый исторический рейс авиакомпании "Эль Аль" LY971 между Израилем и ОАЭ с членами израильской и американской правительственных делегаций на борту вылетел в понедельник утром из аэропорта имени Бен Гуриона. Израильскую делегацию возглавляет советник по национальной безопасности и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат, американскую - советник по национальной безопасности <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> Роберт О'Брайен и старший советник президента США Джаред Кушнер.Ранее Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения.
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туризм, новости - туризм, биньямин нетаньяху, оаэ, сша, израиль, в мире

Нетаньяху сообщил о запуске прямых рейсов из Израиля в ОАЭ

14:26 02.09.2020 (обновлено: 14:32 02.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские самолёты и самолёты других стран смогут напрямую летать в ОАЭ.
Ранее Управление гражданской авиации Саудовской Аравии дало разрешение для пролета в ОАЭ самолетов из всех стран в ответ на просьбу эмиратских властей открыть небо для рейсов в Израиль и из Израиля.

"Теперь ещё один огромный прорыв. Израильские самолёты и самолёты всех стран смогут напрямую летать из Израиля в Абу-Даби, Дубай и обратно", - заявил Нетаньяху на видеозаписи, обнародованной израильскими СМИ.

Нетаньяху отметил, что это позволит удешевить полёты, сократить время и развить туризм.
Первый исторический рейс авиакомпании "Эль Аль" LY971 между Израилем и ОАЭ с членами израильской и американской правительственных делегаций на борту вылетел в понедельник утром из аэропорта имени Бен Гуриона. Израильскую делегацию возглавляет советник по национальной безопасности и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат, американскую - советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен и старший советник президента США Джаред Кушнер.
Ранее Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения.
Дубай - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
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ТуризмНовости - ТуризмБиньямин НетаньяхуОАЭСШАИзраильВ мире
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