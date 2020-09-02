https://ria.ru/20200902/aviasoobschenie-1576631306.html

Нетаньяху сообщил о запуске прямых рейсов из Израиля в ОАЭ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские самолёты и самолёты других стран смогут напрямую летать в ОАЭ. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T14:26

2020-09-02T14:26

2020-09-02T14:32

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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 2 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр Израиля <a href="https://ria.ru/person_Binjamin_Netanjakhu" target="_blank">Биньямин Нетаньяху</a> заявил, что израильские самолёты и самолёты других стран смогут напрямую летать в <a href="https://ria.ru/location_United_Arab_Emirates" target="_blank">ОАЭ</a>.Ранее Управление гражданской авиации Саудовской Аравии дало разрешение для пролета в ОАЭ самолетов из всех стран в ответ на просьбу эмиратских властей открыть небо для рейсов в Израиль и из Израиля.Нетаньяху отметил, что это позволит удешевить полёты, сократить время и развить туризм.Первый исторический рейс авиакомпании "Эль Аль" LY971 между Израилем и ОАЭ с членами израильской и американской правительственных делегаций на борту вылетел в понедельник утром из аэропорта имени Бен Гуриона. Израильскую делегацию возглавляет советник по национальной безопасности и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат, американскую - советник по национальной безопасности <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> Роберт О'Брайен и старший советник президента США Джаред Кушнер.Ранее Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения.

https://ria.ru/20200829/oae-1576464211.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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