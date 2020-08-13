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Палестина осудила соглашение Израиля, ОАЭ и США
Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения между Израилем, ОАЭ и США, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T22:55
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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оаэ, палестина, сша, израиль, в мире

Палестина осудила соглашение Израиля, ОАЭ и США

22:29 13.08.2020 (обновлено: 22:55 13.08.2020)
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© РИА Новости / Алия СудаковаУлицы Вифлеема
Улицы Вифлеема
© РИА Новости / Алия Судакова
ГАЗА, 13 авг - РИА Новости. Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения между Израилем, ОАЭ и США, заявил пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна.
"Палестинское руководство объявляет о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ при посредничестве США", - говорится в заявлении, распространённом официальным представителем Аббаса.
"Палестинское руководство рассматривает этот шаг в качестве попытки подорвать арабскую мирную инициативу и решения ЛАГ, этот шаг также является агрессией против палестинского народа", - говорится в заявлении официального представителя президента Палестины.
Палестинское руководство подчеркивает, что ни ОАЭ, ни любая другая сторона не имеют права говорить от имени палестинского народа. Палестинское руководство также подтверждает, что единственным законным представителем палестинцев является Организация Освобождения Палестины.
Иерусалим
Вчера, 20:20Акценты
Дутая сенсация. Трамп помирил евреев с арабамиПрезидент США Дональд Трамп разместил у себя в Твиттере сообщение, что Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о полной нормализации отношений. В совместном заявление стран говорится, что стороны договорились искать мирное решение израильско-палестинского конфликта.
Палестинское руководство призвало к экстренному заседанию Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, с требованием отклонить это соглашение.
Ранее сообщалось, что Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о полной нормализации отношений. В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Также в ближайшие недели Израиль и ОАЭ подпишут ряд соглашений в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций и других.
Помирились: Израиль и ОАЭ смогли договориться о нормализации отношений
Вчера, 19:04
Помирились: Израиль и ОАЭ смогли договориться о нормализации отношений
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ОАЭПалестинаСШАИзраильВ мире
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