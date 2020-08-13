Нетаньяху объявил о заключении мирного договора с ОАЭ

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 авг — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает для себя великой честью вслед за Менахемом Бегиным и Ицхаком Рабиным заключить мирное соглашение с третьей арабской страной — ОАЭ.
Об этом премьер заявил в специальном обращении в прямом эфире израильских телеканалов.
"Это исторический момент в жизни Ближнего Востока. Менахем Бегин заключил мирный договор с Египтом, Ицхак Рабин — с Иорданией, и мне выпала великая честь после многих лет больших усилий объявить о заключении мирного договора с третьей арабской страной", — заявил премьер-министр.
У Израиля установлены дипломатические отношения с двумя арабскими странами Ближневосточного региона — Египтом и Иорданией.
Ранее в четверг сообщалось, что Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о полной нормализации отношений. В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Также в ближайшие недели Израиль и ОАЭ подпишут ряд соглашений в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций и других.