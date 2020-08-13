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Нетаньяху объявил о заключении мирного договора с ОАЭ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает для себя великой честью вслед за Менахемом Бегиным и Ицхаком Рабиным заключить мирное соглашение с третьей... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T22:37
ближний восток
тель-авив
иордания
сша
биньямин нетаньяху
оаэ
израиль
в мире
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Молодцы.
19
Есть такая группа людей, независимости от гражданства, которые больше радуются войне, чем миру, разрушению, чем созданию чего либо нового. Хорошо, что такая группа в меньшинстве.
12
5
ближний восток
тель-авив
иордания
сша
оаэ
израиль
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ближний восток, тель-авив, иордания, сша, биньямин нетаньяху, оаэ, израиль, в мире

Нетаньяху объявил о заключении мирного договора с ОАЭ

20:21 13.08.2020 (обновлено: 22:37 13.08.2020)
1880
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПремьер-министр Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 авг — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает для себя великой честью вслед за Менахемом Бегиным и Ицхаком Рабиным заключить мирное соглашение с третьей арабской страной — ОАЭ.
Об этом премьер заявил в специальном обращении в прямом эфире израильских телеканалов.
Город Абу-Даби
Вчера, 19:11
В ОАЭ прокомментировали нормализацию отношений с Израилем
"Это исторический момент в жизни Ближнего Востока. Менахем Бегин заключил мирный договор с Египтом, Ицхак Рабин — с Иорданией, и мне выпала великая честь после многих лет больших усилий объявить о заключении мирного договора с третьей арабской страной", — заявил премьер-министр.
У Израиля установлены дипломатические отношения с двумя арабскими странами Ближневосточного региона — Египтом и Иорданией.
Ранее в четверг сообщалось, что Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о полной нормализации отношений. В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Также в ближайшие недели Израиль и ОАЭ подпишут ряд соглашений в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций и других.
Территории, разминированные израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
Вчера, 18:20
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31621871422
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Ближний ВостокТель-АвивИорданияСШАБиньямин НетаньяхуОАЭИзраильВ мире
Популярные комментарии
Молодцы.
14 августа, 00:24
freizdorf
1410004
Есть такая группа людей, независимости от гражданства, которые больше радуются войне, чем миру, разрушению, чем созданию чего либо нового. Хорошо, что такая группа в меньшинстве.
13 августа, 23:02
Алексадр Хромов
900003
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