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https://ria.ru/20200911/dipotnosheniya-1577116296.html
Трамп заявил, что Бахрейн и Израиль установят дипотношения
Бахрейн и Израиль договорились об установлении дипломатических отношений, сообщил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T20:04
2020-09-11T20:27
дональд трамп
бахрейн
сша
израиль
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Bahrain/" target="_blank" data-auto="true">Бахрейн</a> и <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a> договорились об установлении дипломатических отношений, сообщил президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>."Еще один исторический прорыв сегодня! Наши два больших друга Израиль и Королевство Бахрейн договорились о мирном соглашении – вторая арабская страна, заключившая мир с Израилем за 30 дней!" - написал Трамп в <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1304464923469193217" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.В другой записи он опубликовал совместное заявление США, Бахрейна и Израиля, в котором две страны подтверждают готовность установить "полноценные дипломатически отношения".Кроме того, указывается, что Бахрейн примет участие в церемонии подписания соглашения между Израилем и <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>, которое состоится 15 сентября в Белом доме в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a>."Это исторический прорыв в дальнейшем установлении мира на Ближнем Востоке. Открытие прямого диалога и связей между этими двумя динамичными обществами и развитыми экономиками продолжит позитивные преобразования на Ближнем Востоке и повысит стабильность, безопасность и процветание в регионе", - говорится в совместном заявлении.Отмечается, что стороны будут и дальше работать для достижения "справедливости, всеобъемлющего и прочного урегулирования палестинского конфликта, что позволит палестинскому народу полностью реализовать свой потенциал".Также в заявлении Израиль подтвердил, что все святые места на территории страны будут открыты для "мирных верующих", включая мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.
https://ria.ru/20200911/tramp-1577114466.html
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дональд трамп, бахрейн, сша, израиль, в мире

Трамп заявил, что Бахрейн и Израиль установят дипотношения

20:04 11.09.2020 (обновлено: 20:27 11.09.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости. Бахрейн и Израиль договорились об установлении дипломатических отношений, сообщил президент США Дональд Трамп.
"Еще один исторический прорыв сегодня! Наши два больших друга Израиль и Королевство Бахрейн договорились о мирном соглашении – вторая арабская страна, заключившая мир с Израилем за 30 дней!" - написал Трамп в Twitter.
В другой записи он опубликовал совместное заявление США, Бахрейна и Израиля, в котором две страны подтверждают готовность установить "полноценные дипломатически отношения".
Кроме того, указывается, что Бахрейн примет участие в церемонии подписания соглашения между Израилем и ОАЭ, которое состоится 15 сентября в Белом доме в Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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"Это исторический прорыв в дальнейшем установлении мира на Ближнем Востоке. Открытие прямого диалога и связей между этими двумя динамичными обществами и развитыми экономиками продолжит позитивные преобразования на Ближнем Востоке и повысит стабильность, безопасность и процветание в регионе", - говорится в совместном заявлении.
Отмечается, что стороны будут и дальше работать для достижения "справедливости, всеобъемлющего и прочного урегулирования палестинского конфликта, что позволит палестинскому народу полностью реализовать свой потенциал".
Также в заявлении Израиль подтвердил, что все святые места на территории страны будут открыты для "мирных верующих", включая мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.
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