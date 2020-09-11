https://ria.ru/20200911/dipotnosheniya-1577116296.html

Трамп заявил, что Бахрейн и Израиль установят дипотношения

Бахрейн и Израиль договорились об установлении дипломатических отношений, сообщил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T20:04

2020-09-11T20:04

2020-09-11T20:27

дональд трамп

бахрейн

сша

израиль

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Bahrain/" target="_blank" data-auto="true">Бахрейн</a> и <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a> договорились об установлении дипломатических отношений, сообщил президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>."Еще один исторический прорыв сегодня! Наши два больших друга Израиль и Королевство Бахрейн договорились о мирном соглашении – вторая арабская страна, заключившая мир с Израилем за 30 дней!" - написал Трамп в <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1304464923469193217" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.В другой записи он опубликовал совместное заявление США, Бахрейна и Израиля, в котором две страны подтверждают готовность установить "полноценные дипломатически отношения".Кроме того, указывается, что Бахрейн примет участие в церемонии подписания соглашения между Израилем и <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>, которое состоится 15 сентября в Белом доме в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a>."Это исторический прорыв в дальнейшем установлении мира на Ближнем Востоке. Открытие прямого диалога и связей между этими двумя динамичными обществами и развитыми экономиками продолжит позитивные преобразования на Ближнем Востоке и повысит стабильность, безопасность и процветание в регионе", - говорится в совместном заявлении.Отмечается, что стороны будут и дальше работать для достижения "справедливости, всеобъемлющего и прочного урегулирования палестинского конфликта, что позволит палестинскому народу полностью реализовать свой потенциал".Также в заявлении Израиль подтвердил, что все святые места на территории страны будут открыты для "мирных верующих", включая мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

https://ria.ru/20200911/tramp-1577114466.html

https://ria.ru/20200910/tramp-1577066184.html

бахрейн

сша

израиль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, бахрейн, сша, израиль, в мире