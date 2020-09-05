https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576813464.html

Вместе с Навальным Германия получила "грязную бомбу": ущерб будет огромен

Германия встала перед лицом возможного многомиллиардного ущерба и перед крайне тяжелым выбором. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T11:19

2020-09-05T11:19

2020-09-05T11:19

госпитализация алексея навального

россия

дональд трамп

алексей навальный

нато

ангела меркель

германия

йенс столтенберг

сша

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<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> встала перед лицом возможного многомиллиардного ущерба и перед крайне тяжелым выбором. Перевозка российского протест-менеджера <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">А. Навального</a> в берлинскую клинику, поначалу казавшаяся доказательством международного авторитета Германии, на деле оборачивается для ее руководства перспективой бесконечных неприятностей и невольного вовлечения в многочисленные конфликты. Вот краткий список последних "околонавальных" заявлений - как легко заметить, взаимоисключающих.1)- Генсек <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> <a href="http://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg/" target="_blank" data-auto="true">Йенс Столтенберг</a> заявил о том, что "есть несомненные доказательства отравления Навального нервно-паралитическим ОВ из группы "Новичок"";- Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил о том, что у США пока нет никаких доказательств того, что произошло именно отравление. 2)- Глава германского парламентского комитета по иностранным делам <a href="http://ria.ru/person_Norbert_Rettgen/" target="_blank" data-auto="true">Норберт Реттген</a> <a href="https://www.nbcnews.com/" target="_blank">заявил</a>, что "надо проводить жесткую политику" в отношении России, и что эта жесткая политика в данном случае со стороны Германии - "закупки газа" (то есть остановка "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северного потока 2</a>").- Немецкий топ-менеджер и глава Восточного комитета германской экономики Оливер Хермес <a href="https://ria.ru/" target="_blank">заявил</a>, что отказ от реализации проекта будет стоить европейским (в первую очередь, естественно, немецким же) компаниям миллиардов евро и множества рабочих мест - в первую очередь в депрессивной Восточной Германии.Фоном для германского руководства проходят: массовые (экономические по сути) анти-карантинные выступления в стране, периодически переходящие в потасовки; боевые призывы польских и британских заклятых союзников немедленно разрядить себе в ногу крупнокалиберный заряд санкций; предвыборная схватка между республиканцами и демократами в США, в которой лежащий в далекой Германии Навальный тоже является одним из сотни мячиков яростного политического пинг-понга; и так далее.В сущности, единственный европейский деятель, который сейчас никак не озабочен дальнейшим развитием ситуации вокруг Навального - это сам Навальный, находящийся в коме. При этом есть основания полагать, что если бы он вышел из комы и трезво оценил ситуацию - то сделал бы всё, чтобы попасть обратно домой, в Россию, ибо только здесь в руководстве страны нет никого, кто был бы заинтересован в его смерти. В Германии имеется огромный, воспитанный поколениями послевоенной оккупации, пласт сил (в первую очередь, разумеется, в военно-политических кругах), полностью завязанный на верность американскому "глубинному государству" и передовым атлантическим элитам. Для этих сил скоропостижная смерть российского оппозиционера с последующим разрывом связей с Россией будет просто выполнением вассального долга. В США "Навальный, убитый <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путиным</a>, другом <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Трампа</a>" нужен демократам - причем как до выборов, так и после них, ибо окружение <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> и его предполагаемый набор министров состоит из отборных ястребов, до сих пор сожалеющих о невторжении американцев в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирию</a> и непревращении ее в арену российско-американских боевых столкновений.В глазах всех этих сил берлинский пациент является прямым аналогом множественных обвинений в адрес сирийских властей в применении химоружия, видеодоказательства чего бойко мастерили печально известные "<a href="http://ria.ru/organization_belye-kaski/" target="_blank" data-auto="true">Белые каски</a>". Давление, оказывавшееся тогда (в особенности в начале 2017 года) на свежеинаугурированного Дональда Трампа с целью вынудить его ввязаться в полномасштабную войну, было головокружительным.Но, как мы помним, Трамп тогда довольно мастерски выкрутился - нанеся ужасный и зрелищный удар десятками "томагавков" по сирийской авиабазе Эш-Шайрат. То есть был произведен медийный аналог страшной кары, идентичный натуральной; были продемонстрированы стальные мускулы; было показано, что с Америкой, ставшей снова великой, шутки плохи. А на следующий день с разнесенной вдребезги авиабазы, на которой (скорее в результате случайности) погибли четыре человека, снова начали взлетать самолеты сирийских ВВС. То есть и месть за фантомное преступление против человечности была совершена, и большой войны удалось избежать.Сейчас перед канцлером Германии стоит, в сущности, похожая задача - попытаться найти свой аналог "удара по сирийской авиабазе", только в политико-экономическом измерении. Держа при этом в уме, что Россия не Сирия и по ней безответно не бахнуть ни в какой форме, а также то, что сотрудничество с Россией в той самой энергетической сфере, которое требуют убить заклятые союзники, является критичным для немецкой экономики и банального благосостояния граждан (а значит, и для политического будущего национальной политической элиты). Ангеле Меркель в этой ситуации крайне трудно позавидовать. В этом контексте Навальный + "Новичок" является настоящей медийно-политической "грязной бомбой", которую подсунули германскому руководству и которая при детонации неизбежно отравит все вокруг себя.При этом попытка <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Меркель</a>, например, переложить ответственность на кого-нибудь, просто озабоченно заявив, что "в связи с особыми обстоятельствами Навального надо передать в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a>, там в новичке куда лучше разбираются" - будет не только крайне вероятным смертным приговором самому больному, но и бесполезным ходом: требовать от Германии наказать Россию путем причинения себе ущерба все равно не перестанут.Казалось бы, логичный выход из ситуации тут для команды Меркель один - взять выяснение истинного положения дел с "берлинским пациентом" под собственный жесткий контроль.Но это, во-первых, чревато жесточайшим столкновением с "атлантическими" силами в собственном немецком "глубинном государстве". А во-вторых - неизвестно, насколько у канцлера ФРГ вообще есть реальные возможности влиять на ситуацию.Все это делает взрыв "грязной бомбы" и масштабный ущерб от нее практически неизбежным. Меркель и ее команде остается только решить, в какой форме этот ущерб минимизировать и когда именно это лучше сделать - до или после американских выборов.

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576805253.html

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576805204.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200904/lavrov-1576792501.html

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576786579.html

https://ria.ru/20200905/gosduma-1576811736.html

https://ria.ru/20200905/evropa-1576794852.html

россия

германия

сша

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Виктор Мараховский https://cdn23.img.ria.ru/images/149146/47/1491464723_169:0:635:464_100x100_80_0_0_0d0a8dc8ee18d16fcff91bf773c34b68.jpg

госпитализация алексея навального, россия, дональд трамп, алексей навальный, нато, ангела меркель, германия, йенс столтенберг, сша, мнение - авторы