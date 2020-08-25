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https://ria.ru/20200825/usynovlenie-1576271835.html
МИД не планирует расширять запрет на усыновление гражданами США
МИД РФ не собирается расширять применение статьи о запрете на усыновление российских детей американскими гражданами, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T10:17
2020-08-25T11:23
иван волынкин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет федерации рф
госдума рф
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> МИД РФ не собирается расширять применение статьи о запрете на усыновление российских детей американскими гражданами, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Volynkin/" target="_blank" data-auto="true">Иван Волынкин</a>.В декабре 2012 года <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> приняла "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских детей гражданами <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Он был принят после нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из РФ, где виновные остались безнаказанными. Закон получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке. Закон вступил в силу с 1 января 2013 года.В то же время, сообщил он, прорабатывается возможность расширения сферы действия статей 1 и 2 Федерального закона от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации"."Речь идет о применении к иностранным гражданам, причастным к подобным нарушениям, таких мер реагирования, как запрет на въезд в Российскую Федерацию, арест финансовых и иных активов, приостановление деятельности российских юридических лиц, находящихся под их контролем. Подобные варианты расширения сферы действия федерального закона обсуждались в 2019 году в рамках круглых столов по правозащитной тематике на площадках комитетов по международным делам Государственной Думы и <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> Федерального Собрания Российской Федерации", - сказал Волынкин. <strong><em><a href="https://ria.ru/20200825/volynkin-1576271598.html">Читайте полный текст интервью &gt;&gt;</a></em></strong>
https://ria.ru/20200714/1574354983.html
https://ria.ru/20200601/1572173242.html
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иван волынкин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет федерации рф, госдума рф, сша, общество

МИД не планирует расширять запрет на усыновление гражданами США

10:17 25.08.2020 (обновлено: 11:23 25.08.2020)
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© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. МИД РФ не собирается расширять применение статьи о запрете на усыновление российских детей американскими гражданами, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.
В декабре 2012 года Госдума приняла "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских детей гражданами США. Он был принят после нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из РФ, где виновные остались безнаказанными. Закон получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке. Закон вступил в силу с 1 января 2013 года.
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"При этом особо отмечаем, что МИД России не планирует расширять сферу применения статьи 4 вышеупомянутого федерального закона, которая запрещает в действующей редакции усыновление российских сирот гражданами США", - сказал он.
В то же время, сообщил он, прорабатывается возможность расширения сферы действия статей 1 и 2 Федерального закона от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".
"Речь идет о применении к иностранным гражданам, причастным к подобным нарушениям, таких мер реагирования, как запрет на въезд в Российскую Федерацию, арест финансовых и иных активов, приостановление деятельности российских юридических лиц, находящихся под их контролем. Подобные варианты расширения сферы действия федерального закона обсуждались в 2019 году в рамках круглых столов по правозащитной тематике на площадках комитетов по международным делам Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", - сказал Волынкин.
Благотворительный проект Найди меня, мама
1 июня, 09:00
Проект "Найди меня, мама" помогает усыновлению в период пандемии
Читайте полный текст интервью >>
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Иван ВолынкинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Федерации РФГосдума РФСШАОбщество
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