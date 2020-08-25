МИД не планирует расширять запрет на усыновление гражданами США
10:17 25.08.2020 (обновлено: 11:23 25.08.2020)
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Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. МИД РФ не собирается расширять применение статьи о запрете на усыновление российских детей американскими гражданами, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.
В декабре 2012 года Госдума приняла "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских детей гражданами США. Он был принят после нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из РФ, где виновные остались безнаказанными. Закон получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке. Закон вступил в силу с 1 января 2013 года.
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"При этом особо отмечаем, что МИД России не планирует расширять сферу применения статьи 4 вышеупомянутого федерального закона, которая запрещает в действующей редакции усыновление российских сирот гражданами США", - сказал он.
В то же время, сообщил он, прорабатывается возможность расширения сферы действия статей 1 и 2 Федерального закона от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".
"Речь идет о применении к иностранным гражданам, причастным к подобным нарушениям, таких мер реагирования, как запрет на въезд в Российскую Федерацию, арест финансовых и иных активов, приостановление деятельности российских юридических лиц, находящихся под их контролем. Подобные варианты расширения сферы действия федерального закона обсуждались в 2019 году в рамках круглых столов по правозащитной тематике на площадках комитетов по международным делам Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", - сказал Волынкин.