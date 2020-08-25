https://ria.ru/20200825/usynovlenie-1576271835.html

МИД не планирует расширять запрет на усыновление гражданами США

МИД РФ не собирается расширять применение статьи о запрете на усыновление российских детей американскими гражданами, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T10:17

2020-08-25T10:17

2020-08-25T11:23

иван волынкин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совет федерации рф

госдума рф

сша

общество

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> МИД РФ не собирается расширять применение статьи о запрете на усыновление российских детей американскими гражданами, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Volynkin/" target="_blank" data-auto="true">Иван Волынкин</a>.В декабре 2012 года <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> приняла "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских детей гражданами <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Он был принят после нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из РФ, где виновные остались безнаказанными. Закон получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке. Закон вступил в силу с 1 января 2013 года.В то же время, сообщил он, прорабатывается возможность расширения сферы действия статей 1 и 2 Федерального закона от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации"."Речь идет о применении к иностранным гражданам, причастным к подобным нарушениям, таких мер реагирования, как запрет на въезд в Российскую Федерацию, арест финансовых и иных активов, приостановление деятельности российских юридических лиц, находящихся под их контролем. Подобные варианты расширения сферы действия федерального закона обсуждались в 2019 году в рамках круглых столов по правозащитной тематике на площадках комитетов по международным делам Государственной Думы и <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> Федерального Собрания Российской Федерации", - сказал Волынкин. <strong><em><a href="https://ria.ru/20200825/volynkin-1576271598.html">Читайте полный текст интервью >></a></em></strong>

https://ria.ru/20200714/1574354983.html

https://ria.ru/20200601/1572173242.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван волынкин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет федерации рф, госдума рф, сша, общество