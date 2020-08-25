https://ria.ru/20200825/volynkin-1576271598.html

Иван Волынкин: сообщения о переговорах об обмене Уилана — ложь

Сообщения СМИ о ведущихся переговорах об обмене осужденного за шпионаж американца Пола Уилана на россиян, находящихся в заключении в США, на данный момент не... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T11:00

2020-08-25T11:00

2020-08-25T11:01

россия

иван волынкин

интервью - авторы

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<em>Сообщения СМИ о ведущихся переговорах об обмене осужденного за шпионаж американца Пола Уилана на россиян, находящихся в заключении в США, на данный момент не соответствуют действительности, рассказал директор консульского департамента МИД России <a href="https://ria.ru/person_Ivan_Volynkin" target="_blank">Иван Волынкин</a> корреспонденту РИА Новости Александре Дибижевой. Дипломат также сообщил, что внешнеполитическое ведомство не планирует расширять сферу применения статьи 4 закона Димы Яковлева, запрещающей усыновлять американцам российских детей, и создавать отдельную программу для оказания помощи россиянам, находящимся в тюрьмах за рубежом.</em><strong>— Глава МИД России Сергей Лавров ранее обратился к госсекретарю Майку Помпео с просьбой рассмотреть возможность возвращения в Россию по гуманитарным соображениям всех отбывающих наказание в США россиян. Есть какой-то прогресс по этой теме? И каковы перспективы обмена Бута и Ярошенко? Обсуждается ли возможность их обмена на Пола Уилана?</strong>— 24 марта 2020 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил устное послание в адрес госсекретаря США Майка Помпео. В нем содержался призыв к официальному Вашингтону освободить по гуманитарным соображениям ввиду стремительного распространения новой коронавирусной инфекции всех россиян, отбывающих наказание в США или находящихся под следствием американских правоохранительных органов. С тех пор мы неоднократно поднимали данный вопрос на различных уровнях, однако однозначного ответа так и не услышали. Нас лишь пытались заверить, что принимаются все меры для недопущения распространения COVID-19 среди заключенных.Несмотря на это впоследствии стало известно, что, например, лица, содержащиеся в тюрьме "Данбери" в штате Коннектикут, среди которых наши граждане <a href="https://ria.ru/person_Konstantin_JAroshenko" target="_blank">Константин Ярошенко</a> и Богдана Осипович, получают лишь одну медицинскую маску в неделю. Тяжело представить себе, как такая мера может спасти от заражения вирусом в условиях переполненных американских исправительных учреждений.По этой причине убеждены, что жизням и здоровью наших соотечественников, находящихся в заключении в США, угрожает серьезнейшая опасность, поскольку ситуация с пандемией там, к сожалению, только усугубляется. Ежедневный прирост заболевших составляет более 40 тысяч человек, погибло уже более 170 тысяч. Поэтому рассчитываем, что американское руководство проявит солидарность с нами в данном вопросе и даст возможность нашим соотечественникам вернуться на Родину.Что касается второй части вопроса относительно Пола Уилана, то тут сложно добавить что-то новое. Как уже отмечали заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и официальный представитель <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД России</a> Мария Захарова, все сообщения СМИ о якобы ведущихся переговорах по поводу обмена осужденного за шпионаж американца на данный момент не соответствуют действительности.<strong>— Год назад в Ливии были задержаны два гражданина России Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Есть ли какие-то подвижки на пути к их освобождению и правда ли, что россиян недавно вывозили из Ливии для допроса в Турцию? Будет ли Москва в связи с этим требовать объяснений у Анкары?</strong>— МИД России плотно занимается вопросом Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Регулярно поднимаем эту тему в контактах с представителями триполийских властей, настаивая на незамедлительном освобождении россиян. Задействуем и другие имеющиеся возможности, и партнерские каналы.Недавно министр иностранных дел Правительства национального согласия Ливии Мухаммед Сияла в письме на имя заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова заверил, что проблема арестованных в Триполи российских граждан будет закрыта в ближайшее время. Рассчитываем, что ливийская сторона выполнит свое обещание.Что касается допроса Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Турции, то достоверность этих сведений вызывает у нас сомнение. В ходе контактов с турецкими партнерами данная информация не подтвердилась.<strong>— Ранее сообщалось, что почти шесть тысяч граждан России находятся в пенитенциарных учреждениях за рубежом. Обсуждается ли в связи с этим в МИД возможность создания отдельной программы оказания помощи соотечественникам, которых задержали в других странах?</strong>— МИД России и входящие в его систему загранучреждения ведут кропотливую работу по защите прав и законных интересов российских граждан, находящихся под стражей за рубежом. Разумеется, принимая необходимые меры на данном направлении, в полной мере должна учитываться специфика законодательства, действующего в государствах пребывания. В этой связи нами неуклонно модифицируется инструментарий правовой защиты, хотя базовые подходы и накопленные за десятилетия отраслевые наработки, на наш взгляд, в значительной мере сохраняют свою актуальность и по сей день.Так, в настоящее время, как показывает практика, наиболее востребованными остаются услуги высококвалифицированных адвокатов, причем не просто имеющих опыт участия в уголовных процессах, но и специализирующихся по узкой тематике, например, на защите обвиняемых в совершении экономических преступлений.Министерство ведет список адвокатов и юридических фирм, выразивших готовность оказывать гражданам РФ юридические услуги за рубежом. Список опубликован на консульском информационном портале www.kdmid.ru, а также на сайтах наших диппредставительств и консульских учреждений. Данный список носит справочно-информационный характер и не является рекомендацией – выбор в любом случае остается исключительно за самим гражданином.В рассматриваемом контексте хотелось бы упомянуть Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Создаваемые под его эгидой центры правовой помощи вовлечены в процесс оказания содействия соотечественникам при решении вопросов, требующих участия квалифицированных юристов. Данная структура показала свою эффективность и востребованность среди россиян, о чем свидетельствуют многочисленные положительные отклики граждан.В целом расцениваем действующие механизмы консульской защиты (не следует путать ее с адвокатской защитой) как вполне адекватные современным реалиям и задачам, стоящим перед консульской службой. Необходимости в создании какой-либо отдельной специальной программы по оказанию россиянам, находящимся в пенитенциарных учреждениях на территории иностранных государств, не усматриваем.Тем не менее на данном направлении, к сожалению, не все так гладко, как можно было бы ожидать. Нашу главную озабоченность вызывает прежде всего качество соблюдения некоторыми нашими партнерами положений профильных международных договоров – консульских конвенций, например, в части сроков уведомления о задержании россиян (обычно – один-три дня), а также предоставления консулу возможности посещения и общения с помещенными под стражу. Продолжаем планомерную, точечную работу, призывая наших визави к неукоснительному выполнению принятых на себя обязательств.<strong>— Рассматривает ли Россия возможность придания закону Димы Яковлева универсального характера, распространения его на все страны, а не только на США? Когда это может произойти? Зачем это нужно?</strong>— Вопрос о дальнейшем совершенствовании инструментария реагирования на нарушения прав и законных интересов российских граждан различного рода иностранными субъектами несомненно стоит на повестке.В частности, нами прорабатывается возможность расширения сферы действия статей 1 и 2 Федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".Речь идет о применении к иностранным гражданам, причастным к подобным нарушениям, таких мер реагирования, как запрет на въезд в Российскую Федерацию, арест финансовых и иных активов, приостановление деятельности российских юридических лиц, находящихся под их контролем. Подобные варианты расширения сферы действия федерального закона обсуждались в 2019 году в рамках круглых столов по правозащитной тематике на площадках комитетов по международным делам Государственной думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ.При этом особо отмечаем, что МИД России не планирует расширять сферу применения статьи 4 вышеупомянутого федерального закона, которая запрещает в действующей редакции усыновление российских сирот гражданами США.<strong>— В разгар пандемии МИД России сообщил о том, что в США оказались несколько десятков школьников из России, которые прибыли в страну осенью в рамках учебной программы. При этом в самом министерстве об этих программах не знали. Планируется ли в связи с этим постановка на обязательный консульский учет всех выезжающих за рубеж на учебу несовершеннолетних?</strong>— Исходим из того понимания, что определение правил организации зарубежных школьных обменов относится скорее к компетенции Минпросвещения России как федерального органа исполнительной власти, ответственного за выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере общего образования.Со своей стороны, видим потенциал на данном направлении в упорядочении системы организации школьных обменов, в том числе путем уточнения ответственности как направляющих, так и принимающих образовательных организаций, а также повышения взаимодействия этих организаций с родителями (законными представителями).Что касается консульского учета, то на сегодняшний день он носит добровольный характер. Тем не менее с учетом предельно необременительной процедуры постановки на учет (это можно сделать буквально за несколько минут, не выходя из дома, просто заполнив и отослав через специальный сайт МИДа России заявку в консульское учреждение в стране планируемого выезда) рекомендуем воспользоваться такой возможностью в преддверии любого выезда за рубеж – не только на учебу, но и, например, в турпоездку. В этом случае российский консул сможет при необходимости связаться по указанным контактным данным с родственниками разыскиваемого лица, что позволит как минимум избежать неприятных проволочек, подобных тем, с которыми недавно столкнулись наши школьники в США в условиях пандемии.<strong>— Ранее стало известно, что МИД России планирует упростить условия поездок в страну для иностранных граждан, являющихся близкими родственниками россиян. Когда планируется завершить работу?</strong>— МИД России разработан проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 25 и 25.6 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", предусматривающий возможность оформления многократных частных виз на срок до одного года иностранным гражданам, являющимся близкими родственниками и членами семей граждан Российской Федерации, по письменным заявлениям росграждан без необходимости оформления приглашений через территориальные органы МВД России.Законопроектом расширяется категория близких родственников и членов семей россиян, которые могут получать многократные и долгосрочные частные визы: это супруг (супруга), дети (в том числе приемные), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, внуки, родители, бабушки и дедушки.При этом в отношении указанных лиц из действующего законодательства исключается ограничение, согласно которому суммарный срок пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации по многократной визе не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. То есть по таким визам можно будет пребывать на территории РФ в течение всего года без ограничений.Законопроект согласован МИД России со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами и представлен в правительство РФ 3 июня 2020 года. Работа над документом будет продолжена.<strong>— Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила ранее о недостатке информации о российских детях, усыновленных гражданами США, и обратилась с этим вопросом к МИД России. Какие меры намерены предпринять в дипведомстве в связи с этим? Будет ли возобновлено действие соглашения, которое предусматривало контроль за условиями жизни российских детей, усыновленных американцами?</strong>— Не располагаем пока сведениями о направленном уполномоченным по правам ребенка <a href="https://ria.ru/person_Anna_Kuznecova" target="_blank">Анны Кузнецовой</a> в адрес МИД России письме по тематике ситуации с усыновленными в США российскими детьми. По его получении проведем консультации с аппаратом Уполномоченного, профильными министерствами и ведомствами.

https://ria.ru/20200804/1575360531.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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