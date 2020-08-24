https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576257204.html

Послу Германии напомнили об узниках концлагерей на фоне помощи Навальному

Общероссийское движение "Сильная Россия" направило обращение послу Германии в РФ Гезе Андреасу фон Гайру, в котором на фоне помощи Алексею Навальному напомнило... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T18:36

2020-08-24T18:36

2020-08-24T19:02

госпитализация алексея навального

сильная россия

геза андреас фон гайр

антон цветков ("сильная россия")

алексей навальный

ангела меркель

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Общероссийское движение "<a href="http://ria.ru/organization_silnaya-rossiya/" target="_blank" data-auto="true">Сильная Россия</a>" направило обращение послу <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> в РФ Гезе Андреасу фон Гайру, в котором на фоне помощи <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a> напомнило об отказе Берлина в лечении бывших малолетних узников фашистских концлагерей, сообщил РИА Новости лидер движения <a href="http://ria.ru/person_Anton_Cvetkov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Цветков</a>."Буквально пару лет назад мы с руководителем Международного союза бывших малолетних узников фашизма, членом высшего совета "Сильной России", членом-корреспондентом <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, профессором Николаем Махутовым обращались к канцлеру Германии <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангеле Меркель</a> с предложением учредить государственную программу оказания бесплатной системной медицинской помощи бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей. Мы уверены, что такая работа должна быть в приоритете у Германии, ведь здоровье этих людей еще в детском возрасте было подорвано именно в немецких концлагерях. Однако в ответ получили от посольства Германии в РФ сухую отписку, иначе и не скажешь, в которой сказано о нецелесообразности такого формата взаимодействия", - рассказал Цветков.Он отметил, что движение много лет оказывает всестороннюю поддержку людям, пострадавшим от фашистской агрессии<em>,</em> в последние дни поступают многочисленные обращения от бывших малолетних узников концлагерей и блокадников <a href="http://ria.ru/organization_Leningrad_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">Ленинграда</a>, которые возмущены циничной позицией по отношению к ним властей Германии."Безусловно, как и любому больному человеку, мы желаем Навальному скорейшего выздоровления и сочувствуем. Но в чем причина такой избирательности немецких властей? Чем они руководствуются? Один простой вопрос: за кем из бывших узников концлагерей хоть раз из Берлина был прислан санитарный самолет и организовано экстренное лечение в Германии? Ответ, увы, очевиден", - сказал Цветков.Также он подчеркнул, что в обращении приглашает посла Германии в России принять участие в Международном антифашистском форуме, который состоится в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> с 7 по 10 сентября, и рассказать о той социальной, медицинской и иной поддержке, которую власти ФРГ оказывают и готовы оказать бывшим узникам концлагерей. Организаторами форума выступают Международный союз бывших малолетних узников фашизма, Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашизма, общероссийское движение "Сильная Россия", общероссийская организация "<a href="http://ria.ru/organization_Oficery_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Офицеры России</a>".В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти". В Charite заявили, что диагностика указывает на отравление Навального субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не установлено, проводятся дополнительные анализы.

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576253595.html

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576220131.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

voronov-yanchik Совершенно не отрицаю необходимости помощи узникам и блокадникам, но почему они не зададут такой же вопрос российским властям? 293

a.ednak2 Хороший вопрос ! Жаль ответа не будет ! Надеюсь Российский народ поймёт, что плевать всему Западу на них, а вот на тех кто против России им конечно есть дело и помощь окажут и ... 291

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германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, сильная россия, геза андреас фон гайр, антон цветков ("сильная россия"), алексей навальный, ангела меркель, германия, в мире