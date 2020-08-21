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Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" – парад подразделений почетной охраны глав государств и лучших российских и зарубежных... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T17:58
2020-08-21T17:58
международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"
справки
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Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" – парад подразделений почетной охраны глав государств и лучших российских и зарубежных военно-оркестровых коллективов мира. Фестиваль "Спасская башня" <a href="https://spasstower.ru/festival/info/" target="_blank">проводится ежегодно</a> в конце августа – начале сентября в Москве на Красной площади в соответствии с поручением президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> под патронатом Общественного совета, который возглавляет первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков. Первый фестиваль <a href="http://mosday.ru/afisha/event.php?source=2&amp;event=8984" target="_blank">состоялся в 2007 году</a>, назывался он тогда "Кремлевская зóря". В рамках фестиваля прошли пять ежедневных представлений продолжительностью по 100 минут, ежедневная аудитория <a href="https://ria.ru/20070910/77780579.html" target="_blank">составила семь тысяч человек</a>. Название "Спасская башня" военно-музыкальный фестиваль <a href="https://spasstower.ru/festival/presentation/#gallery354-3" target="_blank">получил в 2009 году</a>. С 2010 года "Спасская башня" является членом Международной ассоциации организаторов военных фестивалей IATO (International Association of Tattoo Organizers), объединяющей ведущие мировые военно-музыкальные форумы. С 2019 года фестиваль <a href="https://spasstower.ru/festival/presentation/#gallery354-5" target="_blank">входит</a> в Азиатскую конфедерацию марширующих оркестров (Asian Marching Band Confederation). С 2013 года девиз фестиваля – "Возрождая традиции, сохраняем историю".Участниками "Спасской башни" являются лучшие военно-музыкальные творческие коллективы и подразделения почетной охраны глав государств.Фестиваль <a href="https://spasstower.ru/festival/" target="_blank">сочетает</a> военную, классическую, народную и эстрадную музыку, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты. За всю историю проведения фестиваля на Красной площади в Москве <a href="https://ria.ru/20181030/1531774894.html?in=t" target="_blank">выступили</a> более 160 коллективов из 54 стран. Фестиваль стал крупнейшим международным культурным проектом России и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира (с 1950 года в Шотландии проходит военно-музыкальный фестиваль – Edinburgh Military Tattoo, а в Швейцарии с 2006 года – Basel Military Tattoo). В рамках фестиваля в 2013 году был организован проект "Спасская башня детям" – развлекательные и образовательные мероприятия, которые проходят на территории Детского городка на Красной площади.Частью проекта является Фестиваль детских духовых оркестров "Спасская башня", где лучшие юные исполнители со всей России получают возможность <a href="https://spasstower.ru/news/20200615694/" target="_blank">выступить</a> на Красной площади на сцене Детского городка. С 2016 года в весенне-летний период в рамках фестиваля "Спасская башня" в парках и скверах Москвы <a href="https://spasstower.ru/festival/presentation/#gallery354-11" target="_blank">проходят выступления</a> военных оркестров. Важной частью Фестиваля "Спасская башня" является обширная благотворительная программа, предусматривающая безвозмездное распространение более пяти тысяч билетов среди социально незащищенных групп населения, а также в детских учреждениях и школах Москвы, Подмосковья и других регионов России.Фестиваль традиционно <a href="https://spasstower.ru/festival/presentation/#gallery354-17" target="_blank">включает дневную и вечернюю программы</a>. Дневная программа представляет собой проекты в детском городке и на конном манеже на Красной площади. Вечерняя программа – представления фестиваля на основном трибунном комплексе. Все вечерние представления завершает грандиозный салют.Зрительская аудитория "Спасской башни" в рамках вечерних шоу на Красной площади <a href="https://ria.ru/20181030/1531774894.html?in=t" target="_blank">достигает 90 000 человек</a>. Всего же мероприятия, проводимые дирекцией фестиваля, посещают более полумиллиона жителей и гостей столицы. Музыкальным руководителем фестиваля с 2007 года был заслуженный деятель искусств России, генерал-лейтенант <a href="https://spasstower.ru/festival/first-director/" target="_blank">Валерий Халилов</a> (1952-2016). В настоящее время музыкальным руководителем фестиваля является начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации – главный военный дирижер, заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Маякин. В 2020 году фестиваль "Спасская башня" <a href="https://ria.ru/20200715/1574391030.html" target="_blank">должен был пройти с 28 августа по 6 сентября</a>.Планировалось, что участниками фестиваля станут российские коллективы, представляющие <a href="https://ria.ru/20200819/1575964520.html" target="_blank">почти все силовые ведомства России</a>. Однако во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве фестиваль <a href="https://ria.ru/20200821/festival-1576105245.html" target="_blank">был отменен</a>. Отмечается, что он пройдет в 2021 году с 27 августа по 5 сентября. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", справки

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"

17:58 21.08.2020
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© Фото : пресс-служба фестиваля "Спасская башня"Фестиваль "Сапасская башня"
Фестиваль Сапасская башня
© Фото : пресс-служба фестиваля "Спасская башня"
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" – парад подразделений почетной охраны глав государств и лучших российских и зарубежных военно-оркестровых коллективов мира.
Фестиваль "Спасская башня" проводится ежегодно в конце августа – начале сентября в Москве на Красной площади в соответствии с поручением президента Российской Федерации под патронатом Общественного совета, который возглавляет первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков.
Первый фестиваль состоялся в 2007 году, назывался он тогда "Кремлевская зóря". В рамках фестиваля прошли пять ежедневных представлений продолжительностью по 100 минут, ежедневная аудитория составила семь тысяч человек.
Название "Спасская башня" военно-музыкальный фестиваль получил в 2009 году.
С 2010 года "Спасская башня" является членом Международной ассоциации организаторов военных фестивалей IATO (International Association of Tattoo Organizers), объединяющей ведущие мировые военно-музыкальные форумы.
С 2019 года фестиваль входит в Азиатскую конфедерацию марширующих оркестров (Asian Marching Band Confederation).
С 2013 года девиз фестиваля – "Возрождая традиции, сохраняем историю".
Участниками "Спасской башни" являются лучшие военно-музыкальные творческие коллективы и подразделения почетной охраны глав государств.
Фестиваль сочетает военную, классическую, народную и эстрадную музыку, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты.
За всю историю проведения фестиваля на Красной площади в Москве выступили более 160 коллективов из 54 стран. Фестиваль стал крупнейшим международным культурным проектом России и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира (с 1950 года в Шотландии проходит военно-музыкальный фестиваль – Edinburgh Military Tattoo, а в Швейцарии с 2006 года – Basel Military Tattoo).
В рамках фестиваля в 2013 году был организован проект "Спасская башня детям" – развлекательные и образовательные мероприятия, которые проходят на территории Детского городка на Красной площади.
Частью проекта является Фестиваль детских духовых оркестров "Спасская башня", где лучшие юные исполнители со всей России получают возможность выступить на Красной площади на сцене Детского городка.
С 2016 года в весенне-летний период в рамках фестиваля "Спасская башня" в парках и скверах Москвы проходят выступления военных оркестров.
Важной частью Фестиваля "Спасская башня" является обширная благотворительная программа, предусматривающая безвозмездное распространение более пяти тысяч билетов среди социально незащищенных групп населения, а также в детских учреждениях и школах Москвы, Подмосковья и других регионов России.
Фестиваль традиционно включает дневную и вечернюю программы. Дневная программа представляет собой проекты в детском городке и на конном манеже на Красной площади. Вечерняя программа – представления фестиваля на основном трибунном комплексе. Все вечерние представления завершает грандиозный салют.
Зрительская аудитория "Спасской башни" в рамках вечерних шоу на Красной площади достигает 90 000 человек. Всего же мероприятия, проводимые дирекцией фестиваля, посещают более полумиллиона жителей и гостей столицы.
Музыкальным руководителем фестиваля с 2007 года был заслуженный деятель искусств России, генерал-лейтенант Валерий Халилов (1952-2016).
В настоящее время музыкальным руководителем фестиваля является начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации – главный военный дирижер, заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Маякин.
В 2020 году фестиваль "Спасская башня" должен был пройти с 28 августа по 6 сентября.
Планировалось, что участниками фестиваля станут российские коллективы, представляющие почти все силовые ведомства России. Однако во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве фестиваль был отменен. Отмечается, что он пройдет в 2021 году с 27 августа по 5 сентября.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"Справки
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