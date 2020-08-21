https://ria.ru/20200821/festival-1576107080.html

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" – парад подразделений почетной охраны глав государств и лучших российских и зарубежных... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T17:58

2020-08-21T17:58

2020-08-21T17:58

международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"

справки

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Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" – парад подразделений почетной охраны глав государств и лучших российских и зарубежных военно-оркестровых коллективов мира. Фестиваль "Спасская башня" <a href="https://spasstower.ru/festival/info/" target="_blank">проводится ежегодно</a> в конце августа – начале сентября в Москве на Красной площади в соответствии с поручением президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> под патронатом Общественного совета, который возглавляет первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков. Первый фестиваль <a href="http://mosday.ru/afisha/event.php?source=2&event=8984" target="_blank">состоялся в 2007 году</a>, назывался он тогда "Кремлевская зóря". В рамках фестиваля прошли пять ежедневных представлений продолжительностью по 100 минут, ежедневная аудитория <a href="https://ria.ru/20070910/77780579.html" target="_blank">составила семь тысяч человек</a>. Название "Спасская башня" военно-музыкальный фестиваль <a href="https://spasstower.ru/festival/presentation/#gallery354-3" target="_blank">получил в 2009 году</a>. С 2010 года "Спасская башня" является членом Международной ассоциации организаторов военных фестивалей IATO (International Association of Tattoo Organizers), объединяющей ведущие мировые военно-музыкальные форумы. С 2019 года фестиваль <a href="https://spasstower.ru/festival/presentation/#gallery354-5" target="_blank">входит</a> в Азиатскую конфедерацию марширующих оркестров (Asian Marching Band Confederation). С 2013 года девиз фестиваля – "Возрождая традиции, сохраняем историю".Участниками "Спасской башни" являются лучшие военно-музыкальные творческие коллективы и подразделения почетной охраны глав государств.Фестиваль <a href="https://spasstower.ru/festival/" target="_blank">сочетает</a> военную, классическую, народную и эстрадную музыку, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты. За всю историю проведения фестиваля на Красной площади в Москве <a href="https://ria.ru/20181030/1531774894.html?in=t" target="_blank">выступили</a> более 160 коллективов из 54 стран. Фестиваль стал крупнейшим международным культурным проектом России и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира (с 1950 года в Шотландии проходит военно-музыкальный фестиваль – Edinburgh Military Tattoo, а в Швейцарии с 2006 года – Basel Military Tattoo). В рамках фестиваля в 2013 году был организован проект "Спасская башня детям" – развлекательные и образовательные мероприятия, которые проходят на территории Детского городка на Красной площади.Частью проекта является Фестиваль детских духовых оркестров "Спасская башня", где лучшие юные исполнители со всей России получают возможность <a href="https://spasstower.ru/news/20200615694/" target="_blank">выступить</a> на Красной площади на сцене Детского городка. С 2016 года в весенне-летний период в рамках фестиваля "Спасская башня" в парках и скверах Москвы <a href="https://spasstower.ru/festival/presentation/#gallery354-11" target="_blank">проходят выступления</a> военных оркестров. Важной частью Фестиваля "Спасская башня" является обширная благотворительная программа, предусматривающая безвозмездное распространение более пяти тысяч билетов среди социально незащищенных групп населения, а также в детских учреждениях и школах Москвы, Подмосковья и других регионов России.Фестиваль традиционно <a href="https://spasstower.ru/festival/presentation/#gallery354-17" target="_blank">включает дневную и вечернюю программы</a>. Дневная программа представляет собой проекты в детском городке и на конном манеже на Красной площади. Вечерняя программа – представления фестиваля на основном трибунном комплексе. Все вечерние представления завершает грандиозный салют.Зрительская аудитория "Спасской башни" в рамках вечерних шоу на Красной площади <a href="https://ria.ru/20181030/1531774894.html?in=t" target="_blank">достигает 90 000 человек</a>. Всего же мероприятия, проводимые дирекцией фестиваля, посещают более полумиллиона жителей и гостей столицы. Музыкальным руководителем фестиваля с 2007 года был заслуженный деятель искусств России, генерал-лейтенант <a href="https://spasstower.ru/festival/first-director/" target="_blank">Валерий Халилов</a> (1952-2016). В настоящее время музыкальным руководителем фестиваля является начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации – главный военный дирижер, заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Маякин. В 2020 году фестиваль "Спасская башня" <a href="https://ria.ru/20200715/1574391030.html" target="_blank">должен был пройти с 28 августа по 6 сентября</a>.Планировалось, что участниками фестиваля станут российские коллективы, представляющие <a href="https://ria.ru/20200819/1575964520.html" target="_blank">почти все силовые ведомства России</a>. Однако во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве фестиваль <a href="https://ria.ru/20200821/festival-1576105245.html" target="_blank">был отменен</a>. Отмечается, что он пройдет в 2021 году с 27 августа по 5 сентября. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", справки