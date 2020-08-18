Республика Мали – континентальное государство в Северо-Западной Африке. Граничит с Алжиром, Буркина-Фасо, Гвинеей, Кот-д’Ивуаром, Мавританией, Нигером и Сенегалом. Территория Мали составляет 1240 тысяч квадратных километров.

Климат субэкваториальный (на юге) и тропический. Среднемесячные температуры от 20 до 35ºC. Основные судоходные реки – Нигер и Сенегал. Растительность преимущественно пустынная и полупустынная, на юге саванны.

Территория Мали поделена на восемь областей – Гао, Кай, Кидаль, Куликоре, Мопти, Сегу, Сикассо, Томбукту. Столица – город Бамако. В стране проживает более 19 миллионов человек. Население состоит из более чем 20 этнических групп: бамбара (30%), пель (15%), сенуфо (12%), туареги и мавры (10%) и др. До 80% населения проживает в сельской местности, 10% ведут кочевой образ жизни.

Государственный язык – французский, среди местных языков преобладает бамбара.

Свыше 90% населения исповедуют ислам, менее 2% – христианство, остальные придерживаются традиционных верований.

В средние века на территории Мали возникли государства Гана, Мали, Сонгай и др. В середине 1890-х – 1958 годах в Мали существовало французское владение под названием Французский Судан, которое в 1899-1920 годах было разделено между соседними колониями. В 1958 году была образована автономная Суданская Республика в составе французского Сообщества. В 1959 году она объединилась с Республикой Сенегал в Федерацию Мали (с июня 1960 года – независимая).

После распада Федерации с сентября 1960 года Мали стала независимой республикой и вышла из состава Сообщества. Президентом республики стал Модибо Кейта – генеральный секретарь партии Суданский союз, основанной в 1946 году.

В ноябре 1968 произошел государственный переворот, власть перешла к Военному комитету национального освобождения (ВКНО) во главе с Мусой Траоре. В 1979 году Мали перешла к гражданской форме правления, а Траоре стал президентом страны.

В марте 1991 произошел государственный переворот, Траоре был отстранен от власти. В 1992 году завершен переход к гражданской форме правления.

В январе 1992 на референдуме одобрен проект новой конституции страны, который утвердил форму правления – президентскую республику. Президент избирается всеобщим голосованием на пять лет (с правом одного переизбрания). Высший законодательный орган – однопалатный парламент (Национальное собрание).

Весной 1992 прошли парламентские и президентские выборы. Партией парламенткого большинства стала АДЕМА, президентом – ее лидер Альфа Умар Конаре (переизбран в 1997 году).

На президентских выборах 2002 года победу одержал Амаду Тумани Туре, который был переизбран в 2007 году.

22 марта 2012 года в Мали произошел военный переворот. Представители командования мятежных частей заявили, что отстранили от власти президента Амаду Тумани Туре. Военные были недовольны реакцией властей на вооруженное восстание на севере Мали племен туарегов. Руководство государством на себя взял капитан Амаду Саного.

В апреле Саного передал власть новому исполняющему обязанности главы государства - спикеру парламента Дионкунде Траоре, а исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Модибо Диарру.

В начале апреля 2012 года туареги провозгласили независимость региона Азавал на севере страны. В то же время в Азаваде усилилось влияние различных исламистских группировок, в частности "Единобожие и джихад" и "Движение за единство и джихад в Западной Африке". Вскоре в Азаваде началось военное противостояние между туарегами и исламистами. В середине июля исламисты заявили, что выбили отряды группировки туарегов из последнего населенного пункта в районе города Гао и полностью взяли под контроль север Мали.

11 декабря 2012 года временно исполняющий обязанности премьера Мали Модибо Диарра был задержан в своем доме по приказу Амаду Саного. После ареста он заявил об уходе в отставку. Новым премьер-министром был назначен Джанго Сиссоко, занимавший до этого момента пост омбудсмена.

20 декабря Совет Безопасности ООН санкционировал ввод 3,3 тысячи военнослужащих африканских стран (AFISMA) в Мали.

В начале 2013 года французские и малийские военные вытеснили экстремистов из крупнейших северных городов, однако Туарегское национальное движение за освобождение Азавада (НДОА) установило в городе Кидаль свое правительство.

В июле 2013 года власти Мали заключили перемирие с представителями повстанческих группировок туарегов, что позволило провести в стране выборы.

11 августа 2013 года президентом страны был избран Ибрагим Бубакар Кейта, который возглавлял правительство в 1994-2000 годах. 12 августа 2018 года он был переизбран на второй срок.

В 2019 году президент совершил ряд перестановок во властных структурах страны. Он принял решение отправить в отставку главу генштаба армий Мбембу Мусу Кейту, его место занял Абдулайе Кулибали, а также произвел и другие перестановки в командном составе вооруженных сил. 19 апреля он принял отставку премьер-министра Сумейлу Бубей Маига и правительства. Отставка кабмина Мали произошла через несколько недель после гибели по меньшей мере 134 человек в результате нападения в поселениях в области Мопти, где вооруженные люди атаковали пастухов народа фулани в поселениях Огассагу и Велингара. Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) направила силы быстрого реагирования в подвергшиеся нападению поселения Мали.

22 апреля 2019 года премьер-министром был назначен Бубу Сиссе.

В последнее время Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса, оппозиция требует отставки президента страны, отвергая компромиссные варианты урегулирования.

11 июля 2020 года противники президента, требующие его отставки, захватили государственный телеканал в столице страны Бамако, ему пришлось прервать вещание. Протестующие попытались захватить здание Национального собрания.

12 июля президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта в попытке успокоить крупные гражданские волнения объявил о роспуске конституционного суда. Суд был в центре споров в течение нескольких месяцев, так как он отменил предварительные результаты парламентских выборов, вызвав протесты в нескольких городах.

18 августа 2020 года ряд посольств западных стран сообщил о мятеже в вооруженных силах на военной базе в районе Кати близ столицы Бамако. Мятежники арестовали премьер-министра страны Бубу Сиссе и сына президента Карима Кейта, а также ряд министров и высокопоставленных офицеров. Среди арестованных числятся главы МИДа и министерства финансов.

По данным местных СМИ, во главе мятежа стоят полковники Дьяу и Камара, а также генерал Шейк Фантамади Дембеле.