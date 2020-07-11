В столице Мали по меньшей мере один человек погиб в результате протестов

Я прав. А я еще правее. В Польше выборы вышли на финишную черту

До второго тура выборов в Польше осталось всего ничего – самое время что-нибудь эдакое ввернуть, чтобы привлечь тех, кто не голосовал за тебя в первом туре. Этим не гнушаются оба кандидата национал-консерватор Анджей Дуда и его оппонент либерал Рафал Тшасковский. В Европе с недовольством отмечают – в основном кокетство вокруг националистов.