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В столице Мали по меньшей мере один человек погиб в результате протестов
По меньшей мере один человек погиб в столице Мали Бамако в результате протестов противников президента Ибрагима Бубакара Кейты, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T02:27
2020-07-11T02:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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бамако, мали, в мире
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
По меньшей мере один человек погиб в столице Мали Бамако
в результате протестов противников президента Ибрагима Бубакара Кейты, передает агентство Рейтер.
Ранее сообщалось, что противники президента, требующие его отставки, захватили государственный телеканал в столице страны Бамако, ему пришлось прервать вещание.
Как передает агентство, один человек погиб возле здания Национального собрания. Протестующие забросали здание камнями и разбили его стеклянный фасад, затем ворвались внутрь, начали его грабить и подожгли некоторые части здания.
Кроме того, сообщается, что полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов и произвела выстрелы, чтобы вытеснить их из здания государственного телеканала и парламента.
Помимо захвата гостелеканала, протестующие, которых выйти на митинг призвала оппозиционная коалиция, также попытались занять два крупных моста.
Мали переживает период напряженности после выборов в законодательные органы в марте прошлого года.