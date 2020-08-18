Мятежники в Мали арестовали премьера и сына президента

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Мятежники в Мятежники в Мали арестовали премьер-министра страны Бубу Сиссе и сына президента Карима Кейта, сообщает портал LSI Africa со ссылкой на источники в армии.

Ранее о мятеже в вооруженных силах на военной базе в районе Кати близ столицы Бамако сообщил ряд посольств западных стран. Источники рассказали РИА Новости, что мятежники арестовали ряд министров и высокопоставленных офицеров. Среди арестованных числятся главы МИД и минфина.

Также портал сообщил о вероятном аресте мятежниками малийского министра обороны генерала Ибрахима Дахиру Дембеле.

По данным местных СМИ, во главе мятежа стоят полковники Дьяу и Камара, а также генерал Шейк Фантамади Дембеле.