https://ria.ru/20200818/1575946773.html
Мятежники в Мали арестовали премьера и сына президента
Мятежники в Мали арестовали премьер-министра страны Бубу Сиссе и сына президента Карима Кейта, сообщает портал LSI Africa со ссылкой на источники в армии. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T16:37
2020-08-18T16:37
мятеж военных в мали
мали
в мире
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3
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мятеж военных в мали, мали, в мире
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Мятежники в Мали
арестовали премьер-министра страны Бубу Сиссе и сына президента Карима Кейта, сообщает портал LSI Africa
со ссылкой на источники в армии.
Ранее о мятеже в вооруженных силах на военной базе в районе Кати близ столицы Бамако сообщил ряд посольств западных стран. Источники рассказали РИА Новости, что мятежники арестовали ряд министров и высокопоставленных офицеров. Среди арестованных числятся главы МИД и минфина.
Также портал сообщил о вероятном аресте мятежниками малийского министра обороны генерала Ибрахима Дахиру Дембеле.
По данным местных СМИ, во главе мятежа стоят полковники Дьяу и Камара, а также генерал Шейк Фантамади Дембеле.
В последнее время Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса, оппозиция требует отставки президента страны, отвергая компромиссные варианты урегулирования.