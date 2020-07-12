Президент Мали распустил конституционный суд

"Я решил отозвать лицензии оставшихся членов конституционного суда... Этот фактический роспуск суда позволит нам со следующей недели попросить соответствующие органы назначить новых членов, чтобы реформированный суд мог быстро помочь нам найти решение проблем, возникших в результате выборов в законодательные органы", - заявил президент в вечернем телеобращении.