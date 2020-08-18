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Стали известны организаторы мятежа в Мали
Мятеж в районе столицы Мали Бамако устроила группа высокопоставленных военных, передает портал Maliweb. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T16:10
мятеж военных в мали
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353
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мятеж военных в мали, мали, в мире

Стали известны организаторы мятежа в Мали

16:10 18.08.2020
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© AP Photo / Jerome DelayВоеннослужащий армии Мали
Военнослужащий армии Мали
© AP Photo / Jerome Delay
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Мятеж в районе столицы Мали Бамако устроила группа высокопоставленных военных, передает портал Maliweb.
По данным портала, мятеж организовали полковники Дьяу и Камара, а также генерал Шейк Фантамади Дембеле. В свою очередь портал LSI Африка отмечает, что мятеж устроили четверо, помимо вышеперечисленных военных, в этом замешан, как утверждается, полковник Мама Секу Лелента.
Ранее о мятеже в вооруженных силах на военной базе в районе Кати близ Бамако сообщил ряд посольств западных стран. Источники рассказали РИА Новости, что мятежники арестовали ряд министров и высокопоставленных офицеров.
По данным портала Bamada, группа военных из национальной гвардии во главе с полковником Садьо Камара, бывшим директором военной школы в Кати, установила контроль над генеральным штабом вооруженных сил Мали.
По данным портала Maliweb, мятежники, предположительно, задержали главу МИД страны Тьебиле Драме. Ранее местное издание Malijet написало, что неизвестные похитили министра экономики и финансов Мали Абдулайе Даффе.
В последнее время Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса, оппозиция требует отставки президента страны, отвергая компромиссные варианты урегулирования.
Военнослужащие армии Мали
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