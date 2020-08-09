Киев хочет вовлечь Минск в "новую Речь Посполитую"

Мало того — достигается и задача полной дискредитации минской переговорной площадки, которая до сих пор использовалась сторонами внутриукраинского конфликта и международными посредниками. Не секрет, что Киев давно уже задумался над выходом из Минских переговоров с целью пересмотра достигнутых там договоренностей, но еще не придумал, как это сделать без осуждения такого шага западными партнерами и особенно без ослабления западных санкций против России. А скандал вокруг теоретической возможности выдачи на Украину россиян, принимавших участие в конфликте, сам по себе ставит под сомнение нейтральность и надежность Минска. В самом деле, как представителям республик Донбасса (а они все до единого находятся в "расстрельном" списке "Миротворца" и объявлены в розыск на Украине) ехать теперь в Белоруссию, если они знают, что их оттуда могут экстрадировать по первому же запросу украинской стороны?