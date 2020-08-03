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Консул рассказал о встрече с задержанными в Белоруссии россиянами
Задержанные в Белоруссии россияне заявили, что собирались приехать одно из государств в Латинской Америке, сообщил российский консул в Минске Кирилл Плетнев. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:41
кирилл плетнев
александр лукашенко
москва
белоруссия
стамбул
задержание россиян в белоруссии
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кирилл плетнев, александр лукашенко, москва, белоруссия, стамбул, задержание россиян в белоруссии, в мире

Консул рассказал о встрече с задержанными в Белоруссии россиянами

16:01 03.08.2020 (обновлено: 17:41 03.08.2020)
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Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Задержанные в Белоруссии россияне заявили, что собирались приехать одно из государств в Латинской Америке, сообщил российский консул в Минске Кирилл Плетнев.
"В ходе беседы выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
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Все задержанные настаивают, что находились в республике транзитом.
Консул уточнил, что 25 июля россияне должны были вылететь из Минска в Стамбул, а оттуда в третью страну.

Позиция Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что россияне не планировали лететь в Стамбул, а находились в республике с "иными целями". По версии Минска, 33 задержанных — лишь часть группы из 180 или двухсот человек, которых якобы планировали "перебросить" в Белоруссию.
Ранее глава государства поручил силовикам обращаться с россиянами осторожно.
"Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали — они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал", — заявил он.
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При этом в Минске подчеркивают, что готовы предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных.

Задержание россиян в Белоруссии

На прошлой неделе стало известно о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны. Белорусские власти назвали их "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер".
Против россиян возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, им грозит до 20 лет лишения свободы.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва пока не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях задержанных.
Как отметил Песков, фигуранты дела, вероятнее всего, — сотрудники частного охранного предприятия, которые находились в республике транзитом и опоздали на рейс. Никаких противозаконных действий они не совершали.
В российском МИД, в свою очередь, отметили, что попытки представить ситуацию как вмешательство в дела республики извне вызывают недоумение, а одиозная трактовка Минском задержания россиян не выдерживает никакой критики.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
1 августа, 15:35
Посол призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
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Кирилл ПлетневАлександр ЛукашенкоМоскваБелоруссияСтамбулЗадержание россиян в БелоруссииВ мире
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