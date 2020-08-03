Консул рассказал о встрече с задержанными в Белоруссии россиянами

"В ходе беседы выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями", - сказал он в эфире телеканала " Россия 1 ".

Все задержанные настаивают, что находились в республике транзитом.

Консул уточнил, что 25 июля россияне должны были вылететь из Минска в Стамбул, а оттуда в третью страну.

Позиция Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что россияне не планировали лететь в Стамбул, а находились в республике с "иными целями". По версии Минска, 33 задержанных — лишь часть группы из 180 или двухсот человек, которых якобы планировали "перебросить" в Белоруссию.

Ранее глава государства поручил силовикам обращаться с россиянами осторожно.

"Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали — они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал", — заявил он.

При этом в Минске подчеркивают, что готовы предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных.

Задержание россиян в Белоруссии

На прошлой неделе стало известно о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны. Белорусские власти назвали их "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер".

Против россиян возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, им грозит до 20 лет лишения свободы.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Москва пока не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях задержанных.

Как отметил Песков, фигуранты дела, вероятнее всего, — сотрудники частного охранного предприятия, которые находились в республике транзитом и опоздали на рейс. Никаких противозаконных действий они не совершали.