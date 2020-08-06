KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации спецслужб Украины

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Задержание 33 россиян в Задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины , пишет " Комсомольская правда " со ссылкой на источник в российских спецслужбах.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.

"Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины", - пишет издание.

Утверждается, что некие "кураторы", выдавая себя за сотрудников " Роснефти ", искали среди бывших участников ЧВК "Вагнер" людей для охраны нефтяных объектов за рубежом. Издание пишет, что бывший участник боевых действий в Донбассе Артем Миляев с позывным "Шаман" вызвался помочь в этом, ему предстояло найти 180 человек.

Газета утверждает, что будущей работой этих людей назывались якобы проекты "Роснефти", а отправиться им предстояло в Венесуэлу . КП пишет, что они были разбиты на пять групп, и первая должна была выдвигаться в Минск 24 июля.

"В первой партии - "Шамана" - были преимущественно люди, имевшие раньше украинское гражданство и повоевавшие в Донбассе. К ней же присоединился Андрей Бакунович, который уже находился в Минске", - говорится в статье.

Гавана – Газета пишет, что 25 июля группа должна была лететь по маршруту Стамбул Каракас , "Шаман" получил копии билетов, которые, как выяснилось позднее, были куплены на Украине.

"Пока группа "Шамана" собиралась в путь, их билеты в Стамбул были аннулированы и перебронированы на 30 июля. О чем путешественников в известность даже не поставили. Впрочем, пока отряд ехал из Москвы в Минск, бронь для большинства ее членов была отменена и на 30-е число", - отмечается в материале.

Добавляется, что 25 июля "Шаману" все-таки сообщили об отмене рейса и переносе полета на 30 июля, давая указание уничтожить старые билеты. "Порвав билеты, россияне тем самым уничтожали важные улики, ниточка от которых привела бы во Львов Киев , куда-нибудь к зданию СБУ ", - говорится в статье.

Газета отмечает, что затем 29 июля группу "Шамана" задержали белорусские силовики, а отдельно был задержан Бакунович. КП связывает это с тем, что "у Минска был список "пассажиров" из Киева", и предполагает, что белорусские спецслужбы находились в тесном контакте с украинскими, получив от них информацию о заезде "диверсантов".

"По итогу можно констатировать, что украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России, при этом включив в первую группу ветеранов войны в Донбассе... Всей этой операцией СБУ, похоже, намеревалась одним выстрелом убить сразу несколько зайцев - вездесущую, кошмарную и ужасную ЧВК "Вагнер", рикошетом должно было задеть "Роснефть" - как одну из крупнейших российских компаний, но главный удар, несомненно, по российско-белорусским отношениям. Не говоря о возможной экстрадиции граждан России на Украину, чему Киев был бы несказанно рад", - пишет издание.