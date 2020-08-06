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KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации спецслужб Украины
Задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в российских спецслужбах. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-07T03:15
задержание россиян под минском
белоруссия
украина
в мире
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Задержали бандитов, готовящих беспорядки.Правоохранительные органы РБ сказали, что есть доказательства, и вина их не вызывает сомнения у следствия.Тем более они и в Украине замазаны. Надо туда их и выдать.
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Что значит спровоцировали?!... Помогли задержать террористов.
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белоруссия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575148975_83:0:839:425_1400x0_80_0_0_aaf902d8bb4dd74c87bd7e9332d28bac.jpg
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задержание россиян под минском, белоруссия, украина, в мире

KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации спецслужб Украины

23:59 06.08.2020 (обновлено: 03:15 07.08.2020)
7212
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в российских спецслужбах.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
"Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины", - пишет издание.
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Утверждается, что некие "кураторы", выдавая себя за сотрудников "Роснефти", искали среди бывших участников ЧВК "Вагнер" людей для охраны нефтяных объектов за рубежом. Издание пишет, что бывший участник боевых действий в Донбассе Артем Миляев с позывным "Шаман" вызвался помочь в этом, ему предстояло найти 180 человек.
Газета утверждает, что будущей работой этих людей назывались якобы проекты "Роснефти", а отправиться им предстояло в Венесуэлу. КП пишет, что они были разбиты на пять групп, и первая должна была выдвигаться в Минск 24 июля.
"В первой партии - "Шамана" - были преимущественно люди, имевшие раньше украинское гражданство и повоевавшие в Донбассе. К ней же присоединился Андрей Бакунович, который уже находился в Минске", - говорится в статье.
Газета пишет, что 25 июля группа должна была лететь по маршруту Стамбул - ГаванаКаракас, "Шаман" получил копии билетов, которые, как выяснилось позднее, были куплены на Украине.
"Пока группа "Шамана" собиралась в путь, их билеты в Стамбул были аннулированы и перебронированы на 30 июля. О чем путешественников в известность даже не поставили. Впрочем, пока отряд ехал из Москвы в Минск, бронь для большинства ее членов была отменена и на 30-е число", - отмечается в материале.
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Добавляется, что 25 июля "Шаману" все-таки сообщили об отмене рейса и переносе полета на 30 июля, давая указание уничтожить старые билеты. "Порвав билеты, россияне тем самым уничтожали важные улики, ниточка от которых привела бы во Львов и Киев, куда-нибудь к зданию СБУ", - говорится в статье.
Газета отмечает, что затем 29 июля группу "Шамана" задержали белорусские силовики, а отдельно был задержан Бакунович. КП связывает это с тем, что "у Минска был список "пассажиров" из Киева", и предполагает, что белорусские спецслужбы находились в тесном контакте с украинскими, получив от них информацию о заезде "диверсантов".
"По итогу можно констатировать, что украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России, при этом включив в первую группу ветеранов войны в Донбассе... Всей этой операцией СБУ, похоже, намеревалась одним выстрелом убить сразу несколько зайцев - вездесущую, кошмарную и ужасную ЧВК "Вагнер", рикошетом должно было задеть "Роснефть" - как одну из крупнейших российских компаний, но главный удар, несомненно, по российско-белорусским отношениям. Не говоря о возможной экстрадиции граждан России на Украину, чему Киев был бы несказанно рад", - пишет издание.
КП отмечает, что материалы по этой "спецоперации" переданы в Следственный комитет.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Вчера, 20:08
Лукашенко не выдаст задержанных россиян, пока Киев не докажет их вину
7414936434
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Задержание россиян под МинскомБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Задержали бандитов, готовящих беспорядки.Правоохранительные органы РБ сказали, что есть доказательства, и вина их не вызывает сомнения у следствия.Тем более они и в Украине замазаны. Надо туда их и выдать.
7 августа, 01:50
АВАндрей Викторович
53001134
Что значит спровоцировали?!... Помогли задержать террористов.
7 августа, 01:13
АВАндрей Викторович
38001132
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