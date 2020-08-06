KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации спецслужб Украины

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в российских спецслужбах.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
"Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины", - пишет издание.
Утверждается, что некие "кураторы", выдавая себя за сотрудников "Роснефти", искали среди бывших участников ЧВК "Вагнер" людей для охраны нефтяных объектов за рубежом. Издание пишет, что бывший участник боевых действий в Донбассе Артем Миляев с позывным "Шаман" вызвался помочь в этом, ему предстояло найти 180 человек.
Газета утверждает, что будущей работой этих людей назывались якобы проекты "Роснефти", а отправиться им предстояло в Венесуэлу. КП пишет, что они были разбиты на пять групп, и первая должна была выдвигаться в Минск 24 июля.
"В первой партии - "Шамана" - были преимущественно люди, имевшие раньше украинское гражданство и повоевавшие в Донбассе. К ней же присоединился Андрей Бакунович, который уже находился в Минске", - говорится в статье.
"Пока группа "Шамана" собиралась в путь, их билеты в Стамбул были аннулированы и перебронированы на 30 июля. О чем путешественников в известность даже не поставили. Впрочем, пока отряд ехал из Москвы в Минск, бронь для большинства ее членов была отменена и на 30-е число", - отмечается в материале.
Газета отмечает, что затем 29 июля группу "Шамана" задержали белорусские силовики, а отдельно был задержан Бакунович. КП связывает это с тем, что "у Минска был список "пассажиров" из Киева", и предполагает, что белорусские спецслужбы находились в тесном контакте с украинскими, получив от них информацию о заезде "диверсантов".
"По итогу можно констатировать, что украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России, при этом включив в первую группу ветеранов войны в Донбассе... Всей этой операцией СБУ, похоже, намеревалась одним выстрелом убить сразу несколько зайцев - вездесущую, кошмарную и ужасную ЧВК "Вагнер", рикошетом должно было задеть "Роснефть" - как одну из крупнейших российских компаний, но главный удар, несомненно, по российско-белорусским отношениям. Не говоря о возможной экстрадиции граждан России на Украину, чему Киев был бы несказанно рад", - пишет издание.
КП отмечает, что материалы по этой "спецоперации" переданы в Следственный комитет.