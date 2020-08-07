Лукашенко заявил, что получил сигнал о "проникновении боевиков" от Киева

КИЕВ, 7 авг - РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск получил сигнал о проникновении еще одной группы "боевиков" с юга от украинских спецслужб, однако усомнился в достоверности этой информации.

"Нас украинцы предупредили, что через границу южную проникла еще одна группа. Мы сейчас ищем по всей Беларуси. Я, правда, не очень верю, что действительно там 30 человек пересекли границу. Мы бы уже обнаружили, если, конечно, они не ушли в Россию там или обратно в Украину", - сказал Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону. Видео опубликовано на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Провокация украинских спецслужб

В свою очередь, издание "Комсомольская правда" пишет со ссылкой на источник в российских спецслужбах, что задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины.

По данным газеты, некие "кураторы", выдавая себя за сотрудников " Роснефти ", искали среди бывших участников ЧВК "Вагнер" людей для охраны нефтяных объектов в Венесуэле. Всего, как утверждается, планировалось набрать 180 человек, они были разбиты на пять групп, первая из которых, состоявшая, преимущественно, из бывших граждан Украины, воевавших в Донбассе, должна была выдвинуться в Минск 24 июля.

На следующий день, как пишет КП, группа должна была вылететь через Стамбул и Гавану в Каракас. Организатор набора Артем Миляев с позывным "Шаман" получил копии билетов, которые, как выяснилось позднее, были куплены на Украине. Однако эти билеты были аннулированы, о чем участники группы не знали. Уже в Минске "Шамана" поставили об этом в известность, дав указание уничтожить билеты.

"Порвав билеты, россияне тем самым уничтожали важные улики, ниточка от которых привела бы во Львов Киев , куда-нибудь к зданию СБУ ", - говорится в статье.

Двадцать девятого июля группу "Шамана" задержали белорусские силовики. КП связывает это с тем, что "у Минска был список "пассажиров" из Киева", и предполагает, что белорусские спецслужбы находились в тесном контакте с украинскими, получив от них информацию о заезде "диверсантов".

Задержание россиян в Белоруссии

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. По этому делу также проходят местные оппозиционеры Николай Статкевич и Сергей Тихановский, чья жена Светлана зарегистрирована кандидатом в президенты.

При этом, как утверждается, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

В российском МИД сообщали, что группа задержанных следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. Дипломаты назвали "одиозной трактовкой" позицию белорусской стороны и заявили, что она не выдерживает никакой критики.